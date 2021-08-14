Рыбацкое, горное, тусовочное: едем на ледниковые озера Беларуси, которым 12 тысяч лет, и считаем на что потратили почти 600 рублей за две недели отдыха

Отдых на белорусских озерах, да еще в хорошей компании - прекрасен! Фото: Артем БАЗАРОВ

За две недели по Витебской области мы проехали 300 км. Путешествовали на велосипедах. Но и автотуристам такой маршрут прекрасно подойдет. С погодой повезло: было жарко, а температура воды в озерах +26…+30. Накупались, назагорались. Ощущение, что отдохнули на хорошем курорте!

МАРШРУТ

Из Витебска на дизеле - ост. Залучье - оз. Лосвидо - заказник "Дубрава" - г. Городок - оз. Вышедское - д. Смоловка - оз. Моратно - оз. Танай - оз. Медесно - оз. Тиосто - д. Межа - д. Дуброво - оз. Негро - оз. Пробудиловское - оз. Звонково - д. Терехи - д. Хвошно - п. Езерище - оз. Белое - д. Холомерье - оз. Малое Свино - оз. Большое Свино - оз. Большое Белое - оз. Большое Островито - оз. Чербомысло - оз. Глубокое - д. Малое Ситно - ст. Алеща - дизель/автобус до Полоцка.

Агроусадеб в этом районе особо нет, поэтому ночуем в палатках. Места популярные, и несколько раз нам даже пришлось ждать, пока с полянки уедут люди. Магазины есть далеко не в каждой деревне (на заметку: часто выходной день - вторник). Ассортимент в них хоть и небогатый, но все необходимое есть.

Озера с чистейшей водой, сквозь которую светится песчаное дно. Фото: Андрей РУБАНОВ

Воды набрать в деревнях удавалось не всегда. В Коробах, где всего-то пару домов, на красиво покрашенном колодце висел замок. В следующей деревне дачник пожаловался, что в колодцах нет воды - огород полить нечем. Зато поделился водой, что привез с собой. Рассказал, что в деревне из жителей остался только один лесник. А прошлым летом вдоль домов бродил медведь, но пасеку не тронул - наелся яблок и по пожарной полосе ушел в лес.

Дороги в этих краях - испытание для любого путешественника. Асфальтового покрытия мало, гравийка же не самого лучшего качества. Иногда на проселке попадались лапики растрескавшегося асфальта, положенного, по ощущениям, еще в советское время. А дорога озеро Большое белое - озеро Глубокое - деревня Большое Ситно - вообще сплошной огромный бархан. Даже машинам сложно ехать - застревают, а что говорить про велосипед. Этот участок был в конце нашего путешествия, ехали к дизелю. Всего-то 25 км, или 4,5 часа. И это с большим запасом! Но - не уложились, почти все расстояние по глубокому песку пришлось идти пешком, таща рядом груженый велосипед. Повезло, что ходит рейсовый автобус.

Что же мы увидели?

Озеро Вышедское. Самое историческое

Наша стоянка - на высоком берегу, с новой беседкой, индивидуальным подходом к воде, с кувшинками и лилиями. Понаблюдав вечером, как солнце садится прямо в озеро, решили остаться здесь еще на день. Тем более в округе есть что посмотреть. По лесу - немало курганов полоцких кривичей (X - XI веков), невысоких и заросших деревьями. На краю деревни Вышедки - 300-летний дуб, а прямо у озера - древнее городище. Рядом есть кострище, лавочки - можно и лагерь разбить. По округе установлены таблички с маршрутом экотропы. Правда, таблички далеко не новые. А еще в лесу видели здоровенную гадюку.

Озеро Вышедское. Не только отдых, но и история – рядом городище, курганы. Фото: Андрей РУБАНОВ

Озеро Медесно. Самое стильное

Остановились на высоком берегу, где из озера вытекает речка Овсянка - заросшая и со слабым течением. В озере кроме кувшинок - водяной орех, занесенный в Красную книгу. Вода прозрачная, но по цвету - темная.

Мы насчитали 3 хороших обособленных стоянки. Есть несколько небольших рыбацких - и на озере, и на речке. Лес тут смешанный, еловый, а у озера - сосны и березы. И очень хорошая энергетика.

Озеро Медесно. В будний день - уединенный отдых, а на выходные здесь будет несколько компаний. Фото: Андрей РУБАНОВ

На большой поляне с видом на озеро в будний день мы были одни. На корягу посреди озера прилетал баклан, сидел с поднятыми крыльями - сушил после водной охоты, почти эмблема джинсов «Монтана»! В Овсянке квакали лягушки. Понятно, что в выходные в таком чудесном месте точно будет стоять несколько компаний. Потому, наверное, здесь оказалось очень замусорено. Так что отдых начали с уборки территории: только с пляжа вынесли два мешка бутылок и банок.

Озеро Тиосто. Самое романтичное

Большое интересное озеро с островами, полуостровами. Мы стояли на узкой косе, уходящей в озеро на 600 м. Это Турий Рог (по-другому - Стрелка, Сонькин Нос). С одной стороны - озеро, с другой - тоже. Очень романтично! На косе две небольшие стоянки с беседками и хорошими подходами к воде. Наши соседи - семья с детьми, приехали на машине на 5 дней. На их поляне на высокой сосне было ястребиное гнездо с верещавшими птенцами. Взрослые ястребы постоянно летали туда-сюда кормить потомство.

Озеро Тиосто, Турий рог. На узкой косе две небольшие стоянки. Фото: Андрей РУБАНОВ

Кстати, на косу не каждая машина сможет заехать. Зато для автомобилистов есть стоянка на другом берегу Тиосто.

И здесь мы разгребали горы мусора. В кострище оказался даже газовый баллон среди банок пива и прочего мусора. Конечно, он взорвался. Повезло, что газа в нем оставалось мало и рядом с костром никого не оказалось.

Озеро Белое. Самое тусовочное

Это место возле поселка Езерище похоже на настоящий курорт - длинный пляж, очень много отдыхающих. Постоянно снуют машины: народ приезжает купаться и загорать. Почему-то автомобили паркуются прямо на берегу - где те 30 метров от берега!

Озеро Белое. Настоящий курорт: длинный пляж, очень много отдыхающих. Фото: Андрей РУБАНОВ

Хотя людей много, озеро очень чистое, вода прозрачная, белая. Детям раздолье - дно песчаное, глубина начинается далеко от берега. Здесь же живет большое семейство уточек. Птицы никого не боятся, плавают вместе с купальщиками, путаются под ногами на берегу.

Несколько компаний с палатками стоят близко друг к другу - по-другому и не получится. Конечно, ночью у соседей была веселая дискотека, пока в машине не сел аккумулятор. А утром вся компания толкала авто, пытаясь завести мотор.

Озера Большое Свино и Малое Свино. Самые рыбацкие

Для обычных туристов они не самые привлекательные. Чистые, красивые, с протокой между ними, но оба озера - рыбацкие. Сюда едут заядлые рыбаки, с лодками, с навороченным снастями. Наши соседи удивлялись: «На велосипеде? А где ваша лодка? Как, вы не ловите рыбу!?» Засыпали мы при булькающем звуке квока (приспособления для ловли сома). А утром соседи обсуждали: кто все-таки этого самого сома заберет?

Озеро Малое Свино. Велосипедистов заядлые рыбаки не понимают: как можно не ловить рыбу. Фото: Андрей РУБАНОВ

На Малом Свино - три поляны с индивидуальными выходами к озеру. Лес сосновый, но не так давно здесь была вырубка. А на Большом Свино мы выехали к двум стоянкам в еловом мрачном лесу. Здесь вдоль берега густо стояли удочки.

Озеро Большое Белое. Самое горное

Дорога к Большому Белому озеру возле деревни Белая красивая и необычная. От деревни Белое едешь по склону озовой гряды, заросшей лесом: справа - высокая гора, слева - озеро. Настоящее горное озеро? Даже не верится, что это в Беларуси! Потом попадаешь на узкий, всего-то 50 м, перешеек между Большим Белым и Малым Белым озерами. На этом перешейке есть небольшая стояночка.

Озеро Малое Белое. Дорога идет по склону озовой гряды: с одной стороны - гора, с другой - озеро. Фото: Андрей РУБАНОВ

Большое Белое озеро завораживает своими заливами и полуостровами, водой, сквозь которую светится песчаное дно. Берег с большим перепадом высот - озеро-то ледниковое, вот вам и озовые гряды, и камовые холмы. На нашей стоянке костер был в низине, а палатки - на холме, как в горах. За холмом уже другая компания, не только с рыболовными снастями, но и с водными лыжами. Но из-за рельефа ее не было слышно.

Озеро Большое Белое. Берег с большим перепадом высот: костер в низине, а палатки - на холме. Как в горах! Фото: Андрей РУБАНОВ

Озеро Большое Белое. Развлечения – не только рыбалка, но и водные лыжи. Фото: Андрей РУБАНОВ

На личном пирсе завтракали, вечером провожали солнце. И - бесконечные купания. Имелся даже свой уж - метровый красавец плавал вдоль берега. В планах у нас было еще одно озеро, но уезжать отсюда не хотелось. Здесь мы застряли на три дня. К нам приехали друзья на машинах, с лодкой, удочками. Наконец-то, как и положено на озерах, варили уху, жарили на гриле рыбу.

Озеро Большое Белое. На личном пирсе завтракали, вечером провожали солнце. Фото: Артем БАЗАРОВ

На Большом Белом озере пять обособленных стоянок. И, кстати, это единственное озеро в нашем путешествии, где не было мусора.

Фото: Артем БАЗАРОВ

ЦЕНА ВОПРОСА

Считаем расходы на двоих на две недели.

Поезда: Минск - Витебск / Полоцк - Минск - 30 руб. / 24 руб.

Дизель Витебск- ост. Залучье. - 3 руб. (с велосипедами)

Автобус д. Алеща - Полоцк- 12 руб.

Экскурсия по Витебску - 70 руб.

Квартира в Полоцке (1 ночь) - 45 руб.

Музей книгопечатания с экскурсией (Полоцк) - 30 руб.

Ужин/обед в Полоцке - 80 руб. / 32 руб.

Обед в г. Городок- 13 руб.

Продукты с собой - 65 руб.

Продукты по дороге - 120 руб.

Прочие расходы - 50 руб.

ИТОГО: 574 руб.

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