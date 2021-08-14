Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 августа 2021 года: ковид в лагерь «Лесная поляна» привезли дети, а ВОЗ не настаивает на обязательной вакцинации

В Беларуси зарегистрировано рекордное суточное количество инфицированных за все лето. Фото: МАКЕЕВ Иван.

По данным Минздрава, в Беларуси зафиксирован суточный рекорд по заболевшим коронавирусной инфекциией: 1425 пациентов. Такой цифры не было с конца весны. 1426 человек выписаны из лечебных учреждений.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, всего за время пандемии в Беларуси тесты на COVID-19 показывали положительный результат 458.847 раз, а всего было проведено 7.503.024 теста. 453.024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели. 3582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией умерли.

Первую дозу вакцины получили 1,49 млн. белорусов получили первую дозу вакцины, а более 1,18 млн. из них уже прошли полный курс вакцинации.

Коронавирус в «Лесную поляну» завезли дети, выяснили в Минздраве

Министерство здравоохранения расследовало вспышку коронавирусной инфекции в детском лагере «Лесная поляна» под Сморгонью. Выяснилось, что коронавирус в оздоровительный центр «приехал» вместе с детьми. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

"На некоторое время в центре будут запрещены массовые мероприятия, сейчас введен масочный режим - дети с 6 лет носят маски в закрытых помещениях, а в зданиях проводится постоянная дезинфекция. Как показывает анализ ситуации - коронавирус "завезли" дети. Первые случаи стали регистрироваться спустя 7 дней после заезда. Мы знаем, что укладывается в инкубационный период, поэтому такие случаи не исключены», - сказал он.

Минздрав Беларуси расследует вспышку ковида в детском оздоровительном центре. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

О том, что в оздоровительном центре «Лесная поляна» обнаружили COVID-19, стало известно 12 августа. Вначале речь шла о том, что инфицированные дети не нуждаются в госпитализации. Позже начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда рассказала, что те дети, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции (температура, головная боль, першение в горле), отправлены на лечение в Островецкую ЦРБ. Среди инфицированных оказались педагоги, воспитатели, персонал оздоровительного центра. Предположительно, в «Лесной поляне» циркулирует индийский штамм ковида.

ВОЗ не настаивает на обязательной вакцинации населения

Всемирная организация здравоохранения предоставляет странам самим решать, должна ли вакцинацияот COVID-19 быть обязательной для всего населения, либо прививаться люди могут добровольно.

По словам представителя организации Фадела Шаиба, ВОЗ не выступает за то, чтобы вакцинации от коронавируса был дан обязательный характер. Вакцины должны быть доступны в первую очередь для так называемых приоритетных групп, отметила руководитель ВОЗ. Вакцинирование – лишь один из инструментов остановки пандемии, подчеркнула она.

В Беларуси школьные линейки пройдут как обычно

Тем временем в Беларуси готовятся к новому учебному году. Формат торжественных линеек 1 сентября из-за пандемии меняться не будет, заявил в эфире БТ министр образования. Игорь Карпенко. Он рассказал, что в школах усилят контроль за соблюдением санитарных норм, увеличат количество влажных уборок. Но торжественные линейки будут проводиться так же, как и до начала пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликованы данные о риске выкидыша у беременных женщин после вакцинации от COVID-19

Данные исследования привели в медрегуляторе США. ПОДРОБНОСТИ.

Лукашенко – о вакцинации: «Принудиловки быть не должно»

Президент отметил, что, если человек хочет вакцинироваться, то пусть вакцинируется, если не хочет, то не надо. ПОДРОБНОСТИ.