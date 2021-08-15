Коронавирус в Беларуси, последние данные на 15 августа 2021 года: новый рекорд по числу смертей в России, США пожертвовали более 110 млн доз вакцины 65 странам

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 151 человека. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 459 тысяч 998 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 593 пациента. Выздоровели – 454 тысячи 103 человека.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 521 тысяча 634.

Америка пожертвовала более 110 миллионов доз вакцины 65 странам.

Соединенные Штаты Америки пожертвовали 65 различных странам, которые наиболее пострадали от пандемии, более 110 миллионов доз против коронавирусной инфекции.

- По данным Организации Объединенных Наций, это в разы больше, чем все 24 страны, которые жертвовали другим странам какие-либо вакцины от коронавируса, включая Китай и Россию. Хотел бы отметить, что данные пожертвования являются бесплатными, - заявил президент США Джо Байден.

По его словам, пожертвования вакцины были сделаны для того, чтобы спасти жизни и положить конец пандемии коронавируса.

В России снова рекорд по количеству смертей.

За сутки в России было зарегистрировано 819 смертей от коронавирусной инфекции – это уже третий рекорд подряд, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба

В Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге – 42 человека, в Иркутской области – 39 человек, в Краснодарском крае – 34 человека, в Ростовской и Нижегородской областях – по 28 человек, в Пермском крае – 29 человек.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции за все время уже достигло 169 тысяч 683 человек.

Что касается темпа прироста заболеваемости, то как и в два предыдущих дня, он остается на уровне 0,34 процента.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в мире заразились уже более 206 миллиона человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 260 миллионов 256 тысяч 126 человек.

С начала пандемии коронавирусной инфекции скончались 4 миллиона 346 тысяч 028 человек.

Лидером по числу заразившихся и умерших от COVID-19 по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки, где за все время пандемии коронавируса было выявлено 36 миллионов 597 тысяч 754 заражений ковидом, а число умерших достигло уже 621 тысячи 016 человек.

На втором месте находится Индия, где число случаев заражения COVID-19 достигло 32 миллионов 156 тысяч 493, а смертей – 430 тысяч 732.

Замыкает тройку Бразилия, где коронавирусом за все время пандемии заразились 20 миллионов 319 тысяч человек, а скончались – 567 тысяч 862 человека.

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