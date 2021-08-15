Посмотрите, как прошло динамовское дерби Минск против Бреста и кто не забил ни одного мяча

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Климович против Вадима Милютина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые десять минут матча прошли на быстрых скоростях, команды обменялись несколькими опасными эпизодами. На третьей минуте мог отличится №17 ФК Динамо" (Брест) Павел Седько, который сильно бил метров с десяти, но мяч прошел гораздо выше перекладины. На той же минуте минский динамовец Артём Быков хлёстко бил из-за пределов штрафной, но мяч после серии рекошетов всё же оказался в руках Романа Степанова.

№25 Степанов Роман. Вратарь ФК "Динамо" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На семнадцатой минуте с дальнего расстояния на прочность проверил Степанова уже Иван Бахар, голкипер оказался на месте. Снова Иван Бахар сильными ударами на восьмой и девятой минуте бил очень сильно из-за пределов штрафной, но гораздо выше ворот. Во второй трети первого тайма игра несколько выровнялась и пришла в спокойное русло, зрители несколько даже заскучали.

Иван Бахар против Милютина Вадима. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двадцать вторая минута матча, Эдгар Олехнович чётко отреагировал на отскок мяча от защитника минчан и слёту нанёс крепкий удар в пределах штрафной, но мимо ворот. Сорок первая минута матча уже брестчанин Александр Шестюк бил головой и мяч прошёл в полуметре над перекладиной.

Оказание медицинской помощи Андрею Бацуле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сорок второй минуте Артём Быков, после отскока мяча, метров с четырёх колено бьёт в упор и снова гораздо выше перекладины. Под занавес первого тайма минчанам всё же удалось распечатать ворота Степанова. Со штрафного, который подавал Андрей Бацула, высокий Владислав Климович, выпрыгнув выше всех, отправляет мяч в нижний от вратаря угол. 1:0 минчане впереди.

Борьба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После перерыва рисунок игры не изменился минчане имели игровое преимущество, Брест отвечал редкими контратаками. По-настоящему опасный эпизод возник на шестьдесят второй минуте, после точной передачи Владислава Климовича в штрафную Иван Бахар бил, но удар вышел не сильным и мяч у Степанова.

Жан Морель По. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе минчан в этом матче несколько потерялся Жан Морель По. Также стоит отметить, то ли газон скользкий, то ли шипы игроки не верно подобрали, только на счету Ивана Бахара было, как минимум, три падения на ровном месте в самый не подходящий момент. На семидесятой минуте матча отличится могли брестчане, после серии передач, мяч оказался у Павла Седько, который не смог переиграть Егор Хаткевича.

На восемьдесят седьмой минуте матча произошло досадной удаление у брестчан, Станислав Беленький нарушил правила против Никиты Наумова и Виталий Севостьяник из нагрудного кармана достал красную карточку. Под занавес матча на восемьдесят девятой минуте матча, вратарь бресткого "Динамо" Роман Степанов пошёл в штрафную на розыгрыш углового. Гол брестчанам при розыгрыше углового забить не удалось, а вот минчана удалась быстрая контратака, Степанов не успевает вернуться в рамку, Иван Бахар убегает от Ильи Москаленчика, который от безысходности толкает Бахара в спину, Ивану удаётся устоят на ногах, вбежать в штрафную и отправить мяч в пустые ворота. 2:0 победа минчан.

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Чемпионат Беларуси по футболу. Мужчины. 19 тур.

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест) - 2:0

14 августа. 19.30. Минск.

"Национальный Олимпийский стадион Динамо". 2931 зритель.

Судьи - Виталий Севостьяник, Сергей Фиринович, Сергей Гидревич (все Гродно).

ФК "Динамо" (Минск): Хаткевич (вратарь), Бахар, Бацула, Быков (Динга, 93 мин.), Давискиба (Латыхов, 80 мин.), Климович, Козлов, Матвейчик, Наумов (капитан), По (Ложкин, 68 мин.), Швецов.

Запасные: Плотников, Демченко, Забелин, Калинин, Кучинский, Лях, Ровдо.

ФК "Динамо" (Брест): Степанов (вратарь), Юдчиц, Милютин, Москаленчик, Тихоновский (Усеня, 52 мин.), Шаповал (Ануфриев, 85 мин.), Олехнович (капитан), Седько, Беленький, Слабашевич (Орешкевич, 46 мин.), Шестюк (Нунке, 76 мин.).

Запасные: Денисенко, Щербо, Потороча, Журневич.

Голы: 1:0 В.Климович (46 мин.). 2:0 — Бахар (89 мин.).

Предупреждения: Москаленчик (17 мин.), Бахар (51 мин.), Быков (74 мин.), Седько (84 мин.), Олехнович (86 мин.).

Удаление: Беленький (86 мин.).

Болельщики из Бреста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В борьбе за мяч Владислав Климович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Матвейчик. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил против Владислава Климовича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гол в исполнении Владислава Климовича.. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Давыскиба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поклонник Александра Шне Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Степанов. ФК "Динамо" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Чемпионат Беларуси - 2021. 19 тур. ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Динамо" (Брест). 14 августа 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внимание на мяч. Фото: Святослав ЗОРКИЙ