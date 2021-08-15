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Общество15 августа 2021 18:00

Пять тысяч человек, всадники и бои на саблях: как в Несвиже прошел фестиваль исторической реконструкции - много фото

В Английском парке Несвижского замка воссоздали события XVII-XVIII веков
Юлия Хвощ
Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции прошел в Несвижском парке

Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции прошел в Несвижском парке

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль исторической реконстукции, культуры и музыки «Несвижская фортеция» впервые прошел под стенами Несвижского замка 14-15 августа.

Фестиваль был посвящен историческим событиям XVII-XVIII века, но были представлены и другие эпохи

Фестиваль был посвящен историческим событиям XVII-XVIII века, но были представлены и другие эпохи

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль объединил в себе разные исторические эпохи – от средневековья до XIX века – и собрал огромное количество гостей и туристов, а для жителей города стал настоящим праздником. На территории Английского парка в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» прошли показательные выступления рыцарей и всадников. Тут же расположился и город мастеров – каждый желающий мог на время стать кузнецом или гончаром, а также примерить шляхетские костюмы.

Зрители наблюдали за тактическими бугуртами и пешими рыцарскими турнирами

Зрители наблюдали за тактическими бугуртами и пешими рыцарскими турнирами

Фото: Юлия Хвощ

Были представлены турниры по сабельному бою, показательные выступления и реконструкция сражений XVIII века

Были представлены турниры по сабельному бою, показательные выступления и реконструкция сражений XVIII века

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль посетило более пяти тысяч человек

Фестиваль посетило более пяти тысяч человек

Фото: Юлия Хвощ

На поле боя все происходило по-настоящему

На поле боя все происходило по-настоящему

Фото: Юлия Хвощ

Гостям фестиваля рассказали про вооружение, доспехи и тактику боя

Гостям фестиваля рассказали про вооружение, доспехи и тактику боя

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фото: Юлия Хвощ

Особенностью фестиваля стало воссоздание эпохи Средневековья и реконструкция событий 1812 года

Особенностью фестиваля стало воссоздание эпохи Средневековья и реконструкция событий 1812 года

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фото: Юлия Хвощ

Рыцари сражались под палящим солнцем в железных доспехах

Рыцари сражались под палящим солнцем в железных доспехах

Фото: Юлия Хвощ

В Несвижском парке прошли показательные выступления всадников

В Несвижском парке прошли показательные выступления всадников

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фото: Юлия Хвощ

На территории Английского парка расположилось множество интерактивных площадок

На территории Английского парка расположилось множество интерактивных площадок

Фото: Юлия Хвощ

На площадке работали традиционные ремесленные мастерские и рынки

На площадке работали традиционные ремесленные мастерские и рынки

Фото: Юлия Хвощ

Мастера Несвижского района представили свою продукцию

Мастера Несвижского района представили свою продукцию

Фото: Юлия Хвощ

Для гостей и жителей города фестиваль стал настоящим праздником

Для гостей и жителей города фестиваль стал настоящим праздником

Фото: Юлия Хвощ

Гости фестиваля могли попрактиковаться в стрельбе из лука

Гости фестиваля могли попрактиковаться в стрельбе из лука

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фото: Юлия Хвощ

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»

Фото: Юлия Хвощ

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