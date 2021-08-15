Пять тысяч человек, всадники и бои на саблях: как в Несвиже прошел фестиваль исторической реконструкции - много фото

Масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции прошел в Несвижском парке
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль исторической реконстукции, культуры и музыки «Несвижская фортеция» впервые прошел под стенами Несвижского замка 14-15 августа.
Фестиваль был посвящен историческим событиям XVII-XVIII века, но были представлены и другие эпохи
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль объединил в себе разные исторические эпохи – от средневековья до XIX века – и собрал огромное количество гостей и туристов, а для жителей города стал настоящим праздником. На территории Английского парка в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» прошли показательные выступления рыцарей и всадников. Тут же расположился и город мастеров – каждый желающий мог на время стать кузнецом или гончаром, а также примерить шляхетские костюмы.
Зрители наблюдали за тактическими бугуртами и пешими рыцарскими турнирами
Фото: Юлия Хвощ
Были представлены турниры по сабельному бою, показательные выступления и реконструкция сражений XVIII века
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль посетило более пяти тысяч человек
Фото: Юлия Хвощ
На поле боя все происходило по-настоящему
Фото: Юлия Хвощ
Гостям фестиваля рассказали про вооружение, доспехи и тактику боя
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»
Фото: Юлия Хвощ
Особенностью фестиваля стало воссоздание эпохи Средневековья и реконструкция событий 1812 года
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»
Фото: Юлия Хвощ
Рыцари сражались под палящим солнцем в железных доспехах
Фото: Юлия Хвощ
В Несвижском парке прошли показательные выступления всадников
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»
Фото: Юлия Хвощ
На территории Английского парка расположилось множество интерактивных площадок
Фото: Юлия Хвощ
На площадке работали традиционные ремесленные мастерские и рынки
Фото: Юлия Хвощ
Мастера Несвижского района представили свою продукцию
Фото: Юлия Хвощ
Для гостей и жителей города фестиваль стал настоящим праздником
Фото: Юлия Хвощ
Гости фестиваля могли попрактиковаться в стрельбе из лука
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»
Фото: Юлия Хвощ
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Несвижская фортеция»
Фото: Юлия Хвощ