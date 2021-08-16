Мировая карта КСО: есть ли на ней Беларусь?

Корпоративная социальная ответственность занимает все больше территорий на мировой бизнес-карте. И сейчас рассматривается ведущими экспертами не только как фактор глобальной конкурентности, но и выживания вообще. В этом материале попытаемся ответить на вопрос, какое место занимает на этой карте бизнес в Беларуси.

Определить это нам помогут Максим Подберезкин, Исполнительный директор Сети Глобального Договора ООН в Беларуси, и Валентина Коляда, руководитель HR-отдела Parimatch Belarus - одной из ведущих компаний, системно практикующих КСО.

О мировом тренде КСО, истории развития и нынешнем состоянии в Беларуси — Максим Подберезкин:

- Максим, есть мнение, что именно сейчас, после социальных пертурбаций пандемии, начался особый этап развития КСО во всем мире. Согласны? Если да, в чем видите суть этих преобразований? К чему они нас ведут?

- Пандемия показала огромную роль бизнеса в решении социальных проблем. Именно бизнес оперативно смог саккумулировать ресурсы и оказать помощь многим нуждающимся. Современный бизнес уже давно видит себя частью общества, понимая, что благополучие сотрудников, клиентов, партнёров, окружающей среды напрямую влияет на его успешность. На глобальном уровне уже неоднократно заявлялось, что Цели устойчивого развития не могут быть достигнуты к 2030 году без участия бизнеса.

С другой стороны, стратегия и «поведение» многих направлений бизнеса в ситуации коронавируса повлияли на отношение общественности к ним, изменив его в лучшую сторону. Люди увидели, что не только ради денег существуют компании, что они готовы помогать и делать гораздо больше, чем от них ожидают.

На самом деле, в мире уже давно вместо КСО говорят о корпоративной устойчивости как о более универсальном концепте, который лучше интегрирует триединую суть бизнеса - люди, планета, прибыль (концепция 3P - people, planet, profit).

К чему это приведет? Могу предположить, что со временем на рынке останутся только ответственные компании.

- Как исторически развивалась КСО в Беларуси? Когда и какие были первые ласточки, и какая эволюция на сегодня?

- Достаточно сложно проследить точные сроки появления корпоративной социальной ответственности бизнеса в нашей стране. Исторически складывалось так, что многие крупные предприятия имели шефство над объектами социальной инфраструктуры, оказывали помощь своим работникам, трудоустраивали людей с инвалидностью и пр.

Тем не менее, сама концепция КСО пришла к нам вместе с международными компаниями, для которых она является неотъемлемой частью бизнес-процессов. Можно сказать, что 2006 год для Беларуси стал знаковым в этой области - именно в этом году Беларусь присоединилась к Глобальному Договору ООН. Глобальный Договор - добровольная инициатива для ответственного бизнеса, который готов придерживаться на практике в сфере своей деятельности десяти принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды, противодействия коррупции.

За последние 15 лет КСО сделала значительный шаг вперёд. Многие компании перешли от несистемной деятельности к реализации долгосрочных программ. Расширяется сотрудничество бизнеса с некоммерческими организациям - число таких партнерств постоянно растёт. КСО-проекты становятся всё более инновационными.

В то же время нельзя сказать, что сегодня КСО является хорошо понятным концептом для всех. На практике его понимание разнится от компании к компании. Есть большая доля бизнесов, которые до сих пор не понимают, как социальная ответственность увеличивает корпоративную устойчивость и влияет на стратегию развития.

- Возможно, это обусловлено тем, что у таких «не понимающих» компаний попросту нет «лишних» бюджетов?

- На КСО не обязательно выделять огромные бюджеты. В мировом масштабе есть примеры, когда крупные компании тратят на благотворительность значительную долю своего дохода, и да, чем больше бизнес зарабатывает, тем выше должна быть его ответственность. С другой стороны, есть также много примеров КСО с нулевым бюджетом, когда компании вовлекают в социально ответственную деятельность сотрудников, сообщество, партнёров и практически не тратят при этом своих средств. На самом деле, компании МСБ («малый и средний бизнес» - прим. ред.) должны начинать развитие своей корпоративной устойчивости именно с малобюджетных проектов.

Корпоративная социальная ответственность - это часть стратегии развития компании, и главной характеристикой проектов КСО является их долгосрочная стратегическая значимость.

В рамках Глобального Договора мы ежегодно проводим мероприятие «Публичные слушания социального ответственного бизнеса Беларуси», в рамках которого представляются лучшие примеры местных КСО-практик. Такие мероприятия позволяют привлечь внимание к подобным активностям бизнеса.

- Как работают с КСО компании нового поколения?

- Для современных компаний КСО - это часть единой стратегии повышения корпоративной устойчивости бизнеса. Такая компания постоянно коммуницирует со своими стейкхолдерами, с сообществом, и оперативно реагирует на существующие потребности. Если есть потребность в гибком графике - он организуется, если для детей сотрудников нужен детский сад - он открывается, если местная больница нуждается в помощи - она эту помощь получает. Сегодня многие менеджеры компаний не делят жизнь на «внутри» и «вне» компании, а создают условия для того, чтобы она была одинаково удобной везде. И, конечно, вопросы разнообразия и инклюзии сегодня как никогда актуальны. Современный бизнес понимает, что различие сотрудников по полу, возрасту, опыту, интересам, потребностям — это благо для компании, так как помогает более эффективно решать каждодневные задачи и позволяет лучше реагировать на разнообразные потребности партнёров и потенциальных клиентов. Невозможно понять пожилых людей или людей с инвалидностью, когда в компании нет таких сотрудников. В настоящее время устойчивость тесно связана с разнообразием и инклюзией.

О развитии КСО в Беларуси, а также непосредственно об опыте Parimatch - Валентина Коляда:

- Валентина, какова история КСО в Беларуси? Какую в этом роль сыграли международные компании?

- Если сравнивать со странами Европы, где родилась концепция КСО, в Беларусь понимание истинной сути и важности этой концепции пришло несколько позже - и здесь можно говорить разве что о новейшей истории. Так что, на мой взгляд, развитие КСО в Беларуси стало системно проявляться в последние три года.

Да, безусловно, первоначальные импульсы и best practice - заслуга, прежде всего, международных компаний. Но хочу отдать должное: белорусские компании в том числе являются двигателями КСО в стране. Например, крупные IT-компании — они запускают очень много проектов, которые стали примером для других, подключают через коллаборации партнеров.

В любом случае, если посмотреть глубже - это совместная работа. И компаний - как международных и белорусских, но главное - бизнеса и общества.

- Поговорим больше о практической стороне. Какие белорусские кейсы КСО Вам особенно запомнились?

- Всегда особенно запоминаются проекты и инициативы, которые обращены к решению реальных проблем. Меня «трогают» те, что привносят глобальный вклад в помощь детям. Предоставить равные возможности для каждого ребенка - это то, вокруг чего сегодня сосредоточены инициативы компаний, нашей в том числе.

Самые важные наши проекты именно об этом: через обучение и привлечение детей к спорту (в том числе и с особенностями развития, и из социально незащищенных слоев населения) мы пытаемся сделать вклад в повышение благосостояния и здоровья общества.

- Какова практика КСО в Parimatch? Мы знаем, что компания реализует свою социальную ответственность по всему миру, а на международной бизнес-конференции PMGO 2021 впервые была отдельная панель по КСО, которую модерировала Президент Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Катерина Белорусская.

- Действительно, для нас это стратегическое направление, и КСО-проекты развернуты во всех странах присутствия: сейчас, помимо Беларуси, это Украина, Кипр, Казахстан. На данный момент активнее всего направление представлено в программах Parimatch Foundation как части CSR-стратегии Холдинга:

- Boost4Best (поддержка спорта высших достижений);

- «Новая Физическая Культура» (развитие и популяризация физической культуры в школах с целью повышения физической активности детей);

- «Спортивный наставник» (тренировки с профессиональными спортсменами — тренерами и наставниками, чтобы каждый ребенок, независимо от социального статуса, мог развиваться и идти к своей мечте);

- «Да, я могу!» (поддержка и развитие детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями путем вовлечения их в спорт).

И в этом контексте Беларусь является частью глобального опыта компании. Однако мы все знаем золотое правило современного мира: Think global - act local, и виденье Parimatch Belarus — адресовать КСО к решению реальных проблем в нашей стране.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это реализуется непосредственно в Беларуси. С чего начиналось? И как обстоят дела сейчас?

- Как часто бывает, изначально была скорее точечная помощь, нежели стратегическая структура КСО. Мы финансово помогали и отдельным нуждающимся, и некоммерческим организациям. Со временем это стало приобретать все более системный характер: например, помощь детским домам к Новому году, она всегда была обязательно. А за последние 2-3 года мы уже выстроили четкую систему: как мы помогаем, кому мы помогаем, какая вообще наша миссия в направлении КСО.

Сейчас уже есть точное понимание, куда мы движемся. Это вовлечение детей в спорт (в том числе, нуждающихся и с особыми потребностями). Например, благодаря Parimatch Foundation стало возможным отправить ребят из детских домов в летний спортивный лагерь. В сентябре дети из могилевской санаторной школы со сколиозом начнут заниматься адаптивной стрельбой из лука, что сделает лечение в разы эффективнее.

Также системно развиваем направление КСО в отношении сотрудников и заботы о них, а также их семьях. Разворачиваем целый ряд проектов, создаем условия для людей, которые чувствуют, что мы являемся компанией с развитой КСО. Активно выстраиваем корпоративное волонтерство и являемся одной из первых компаний, делающих это официально: оплачиваем каждому сотруднику 16 часов в год на добрые дела.

- Какие проекты Вам больше всего запомнились?

- Наверное, эмоционально сейчас ближе всего самый свежий пример - запуск инклюзивной детской группы по дзюдо. Это замечательный партнерский проект с клубом дзюдо «Прайд». Сейчас уже занимаются четыре группы деток. И планируется расширение!

- И каковы на сегодня цели КСО в Parimatch Belarus?

- Активно развивать стратегию устойчивого развития в компании. Выстраивать основные направления, в которых компания будет делать инвестиции, чтобы помогать и улучшать жизнь общества и страны. Если говорить о целях Parimatch Foundation, то основной акцент на масштабировании программ «Да, я могу!» и «Спортивный наставник». Пытаться внедрить новые направления в области образования и спорта, которые будем планомерно развивать. Максимально расширять свою зону присутствия и объединять партнеров, чтобы обеспечить в каждом регионе страны возможность заниматься спортом, независимо от социального статуса и физических особенностей. Поддерживать родителей, обучать тренеров, создавать все условия, чтобы эти дети получали социализацию и чувствовали себя частью общества, могли мечтать, стремиться к чему-то и, соответственно, улучшать свое будущее.

Резюмируя: безусловно, Беларусь уже есть на мировой карте КСО. Да, во многом благодаря международным компаниям нового поколения. Да, масштаб проектов пока несравним с мировыми. Но главное - что КСО есть в стратегическом видении и практике бизнеса. А значит - продолжение следует.