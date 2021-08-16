Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 августа 2021 года: побочка от белорусской вакцины и штамм «дельта» в детском лагере «Лесная поляна»

По статистике Минздрава на 15 августа, за последние сутки коронавирус подтвердился у 1 305 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По статистике Министерства здравоохранения на воскресенье, 15 августа, за последние сутки коронавирус подтвердился у 1 305 человек. А за все время пандемии официальные цифры заразившихся 46 303 человека. Минздрав сообщил и о 11 смертях за последние сутки. скончались 11 человек. Было сделано больше 20,4 тысячи тестов на ковид.

Аллергия, утомляемость, слабость - побочные эффекты белорусской вакцины от коронавируса

О белорусской вакцине против ковида рассказал глава РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Беларуси Владимир Горбунов в интервью агентству БелТА. Разрабатываемый белорусский препарат - это инактивированная цельновирионная вакцина.

По словам Владимира Горбунова, прививка белорусской вакциной будет переноситься достаточно легко: все инактивированные вакцины «переносятся неплохо», в отличие от аттенуированных. Однако побочные эффекты от вакцины не исключены: могут быть аллергические реакции и неспецифические симптомы - утомляемость, слабость и другие. Однако большинству людей, считает специалист, инактивированные вакцины подходят и не вызывают побочных реакций.

Самой эффективной считается живая вакцина, но в разработке белорусской вакцины против коронавируса было принято решение «пойти по пути известной технологии».

- В нынешних условиях нет времени заниматься с нуля разработкой более серьезных технологий. А эту вакцину можно получить достаточно быстро, причем с высокой надежностью и эффективностью, - объяснил Горбунов.

В лагере «Лесная поляна», в котором вспышка коронавируса, подтвердился дельта-штамм у нескольких человек

Несколько дней назад Минздрав сообщил о заражениях коронавирусом в детском лагере «Лесная поляна» под Сморгонью. 15 августа в эфире СТВ замминистра здравоохранения - главный санврач Беларуси Александр Тарасенко рассказал подробности - заявил, что в лагере новый дельта-штамм.

- Действительно, пока у четверых детей сегодня определен штамм дельта, - сказал Александр Тарасенко. - Мы выявляем уже меньшее количество детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Ситуация взята под контроль. Единственное, что с учетом всех профилактических мероприятий нужно достойно выйти из этой ситуации, - сказал он.

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