Кристина Тимановская впервые после Олимпиады выступила под флагом Беларуси: вот какое место заняла на турнире в Польше и что сказала после финиша

Тимановская дает интервью на первом турнире после Олимпиады. Фото: кадр видео sport.tvp.pl

В польском Щецине прошел Мемориал Веслава Маняка, в котором приняли участие спортсмены из разных стран, в том числе из Беларуси: Мария Жодик (выиграла прыжки в высоту), Анна Городская, Светлана Парахонько.

Кристина Тимановская, переехавшая в Польшу после скандала на Олимпиаде в Токио, выступала, судя по данным организаторов, под белорусский флагом.

В воскресенье вечером спортсменка приняла участие в спринтерском двоеборье. Бегуньи преодолели сначала 100, а затем 200 метров, их результаты были преобразованы в очки.

На дистанции 100 метров Тимановская заняла третье место с результатом 11,49 сек. Победитель – Пиа Скшишовска финишировала с результатом 11,41, а второй призер Клаудиа Адамек – 11,44.

Для Тимановской этот результат похуже, чем был в предварительном забеге на Олимпиаде в Токио – 11,47.

На 200 м Тимановская также была третьей с результатом 23,46. Ее лучший результат сезона – 23,17. Выиграла снова Скшишовска – 23,05, а второй была Марлена Гола – 23,46.

В итоге, в спринтерском двоеборье Кристина заняла второе место.

После забегов она дала короткое интервью польскому ТВ. Кристина говорила по-английски:

- Для меня было очень важно сегодня сюда прийти и снова бежать. Но было очень тяжело, потому что я почти 3 недели не тренировалась, - сказала она sport.tvp.pl. - А для спринтера это плохо, не тренироваться – и вернуться к соревнованиям. Но главное, что я здесь, я снова могу бегать и, надеюсь, смогу бегать в будущем, в следующем сезоне.

У Тимановской поинтересовались, какие у нее планы на этот сезон?

- Я не знаю, что будет в будущем. Надеюсь, буду бегать в следующем году. Но, как известно, если ты хочешь бегать за другую страну, то должен выдержать спортивный карантин – около 3 лет, это слишком долго. Надеюсь, мы сможем что-то изменить, но я не знаю.

Однако подтвердить, что она точно решила менять спортивное гражданство, спортсменка не стала.

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