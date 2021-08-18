В поисках экологичных решений для загородного дома

Аккумуляторная газонокосилка G40LM35K2 - отличный помощник в загородном доме.

Для того, чтобы избежать пагубного влияния вредных газов на организм, стоит выбирать аккумуляторную технику.

Если говорить об удобстве эксплуатации, то наличие аккумулятора позволяет технике быть полностью мобильной и ничуть не мешать процессу. Помимо всего вышеперечисленного, с данной техникой вы забудете про постоянное приобретение машинного масла и бензина, что отлично экономит средства на покупку необходимого топлива и обслуживание, так как бензиновые инструменты ломаются намного чаще.

Вся аккумуляторная техника достаточно проста в эксплуатации, стоит только нажать на кнопку включения, и инструмент готов выполнять садовые работы. Также у аккумуляторных инструментов всегда отображается уровень заряда, так что вы всегда будете знать сколько еще времени сможет проработать техника.

Еще одно достоинство аккумуляторной техники заключается в ее экологичности и полном отсутствии влияния на окружающую среду. Одним из ведущих производителей аккумуляторной садовой техники является бренд Greenworks, который гарантирует полное отсутствие выхлопных газов, бензина и запаха. А бесщеточные двигатели ничуть не уступают топливным аналогам.

Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC.

Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC.

Если рекомендовать конкретные модели, то эксперты советуют обратить внимание на аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC и аккумуляторную газонокосилку Greenworks G40LM35K2, инструменты, которые будут отличными помощниками в покосе газона и поддержании идеального внешнего вида заднего двора. Стоит отметить, что аккумуляторы 40В, которым оснащены модели GD40BC и G40LM35K2 , подходят также ко всем инструментам из этой линейке, что позволит в будущем не думать о покупке ещё одного аккумулятора или зарядного устройства для других инструментов этой линейки.

Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G40LM35K2.

После выполнения покоса на помощь придет самоходная садовая тележка Greenworks G40GC, вместительностью 106 литров. Данный инвентарь поможет вам справиться с тяжелыми мешками с сырьем или сбором яблок. А за счет того, что она является самоходной, перевозка займет меньше времени и не доставит никакого дискомфорта. Такой инвентарь совершенно не видит перед собой преград и даже самые тяжелые грузы до 100 кг никак не повлияют на скорость техники.

Самоходная садовая тележка Greenworks G40GC.

Самоходная садовая тележка Greenworks G40GC.

Отдых от городской суеты и наслаждение чистым и свежим воздухом является главной целью пребывания за городом. Не стоит портить моменты воссоединения с окружающей средой вредными выхлопами от использования неэкологичных инструментов. Аккумуляторная техника не только заботится о вашей безопасности, но и ничем не уступает по характеристикам бензиновым аналогам.