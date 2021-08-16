В случае угрозы из Афганистана страны ОДКБ окажут помощь: узнали, отправят ли туда белорусских миротворцев

Афганцы штурмуют вылетающие из страны самолеты. Нужно ли спасать белорусов в самом Афганистане? Фото: AFP.

Неспокойная ситуация в Афганистане, где власть захватили талибы, не сходит со страниц мировых СМИ и вызывает крайнее беспокойство у стран-соседок. Беларусь от Афганистана находится за много тысяч километров. Однако при определенных условиях ситуация может прямым образом коснуться и Беларуси – на границу между Афганистаном и Таджикистаном могут отправить белорусских военных.

Дело в том, что с Афганистаном граничит Таджикистан, который входит в ОДКБ – организацию Договора о коллективной безопасности. В ее составе и Беларусь. А еще – Россия, Армения, Казахстан и Киргизстан.

16 августа генсек ОДКБ Станислав Зась заявил: страны ОДКБ окажут помощь Таджикистану в случае угрозы со стороны Афганистана:

- Стремительное наступление движения «Талибан», переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу – город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность, – цитирует генсека пресс-служба ОДКБ. - Если ситуация на таджикско-афганской границе обострится, то ОДКБ примет меры, пока же в этом нет необходимости. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами, уточнил Станислав Зась.

ЕСТЬ ВОПРОС

Могут ли отправить на границу с Афганистаном белорусских миротворцев?

- Да, у нас есть миротворческая рота в составе 103-й воздушно-десантной бригады, программа подготовки которой совместима с программой миротворцев в том числе стран НАТО и европейских стран, - рассказывал ранее «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Они уже на протяжении нескольких лет готовятся, у них в инструкторах были канадские, польские, английские офицеры, они обладают всеми необходимыми навыками для ведения миротворческой операции под эгидой ОДКБ, ООН, ОБСЕ и по мандату с НАТО.

- Кто может принять решение об их отправке на границу с Афганистаном?

- Во-первых, нужен приказ нашего главнокомандующего – то есть Александра Лукашенко. Во-вторых, все военнослужащие все должны написать личные заявления. Согласно законодательству у нас это дело добровольное. Военнослужащие контрактной службы пишут личное заявление и после одобрения главнокомандующего могут следовать для выполнения миротворческой операции. И такая ситуация вполне возможна.

КСТАТИ

В ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдут учения коллективных сил ОДКБ

А еще Станислав Зась заявил, что в ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдут учения Коллективных сил ОДКБ – уже начата непосредственная подготовка к ним.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Таджикистане по линии ОДКБ пройдут сразу четыре совместных военных учений: «Взаимодействие-2021» (будут тренироваться коллективные силы оперативного реагирования), «Эшелон-2021» (будут тренироваться формирования материально-технического обеспечения), «Поиск-2021» (разведчики) и «Кобальт-2021» (формирования сил специального назначения). В каких именно учениях могут принять участие белорусские военнослужащие – пока не уточняется.

Также в середине сентября в столице Таджикистана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Афганцы штурмуют вылетающие из страны самолеты. Нужно ли спасать белорусов в самом Афганистане?

Мировые СМИ облетели страшные видеокадры, на которых афганцы буквально штурмуют самолеты, вылетающие из международного аэропорта в Кабуле – столице Афганистана. Люди перелезают через забор с колючей проволокой, пытаются штурмовать телетрапы терминалов - в момент, когда идет посадка в самолет. А те, кто не влез в самолет, даже пытается зацепиться за него снаружи, цепляясь к различным деталям, а также шасси самолета. Почти как в фильме “Миссия невыполнима”, где Том Круз спасал мир от химического оружия якобы из Беларуси. Том Круз делал это без дублеров и каскадеров – но на низкой высоте и малой скорости. Специалисты уверяют: по-настоящему улететь на самолете снаружи и остаться живым – невозможно. За бортом практически нет воздуха и температура минус 50 градусов.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет эвакуировал из аэропорта Кабула, кроме соотечественников, граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов и Хорватии. Правда позже выяснилось, что речь шла лишь об одном члене экипажа – гражданине Беларуси.

16 августа начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун заявил: граждан Беларуси на территории Афганистана почти нет:

- Наши граждане в Афганистан не выезжают на работу, в этой стране практически нет белорусских граждан, - сообщил Алексей Бегун. Он добавил, что Афганистан - это страна повышенного риска, там нет белорусского посольства. По его данным, наши соотечественницы, которые выходят замуж за граждан Афганистана, остаются обычно жить в Беларуси. Туда переезжают не только мужья, но и их родственники.

Чуть позже в МИД Беларуси рассказали, что в связи с ситуацией в Афганистане в посольство Беларуси в Душанбе поступило только одно обращение: гражданка Беларуси сообщила, что сейчас ее отец находится в Кабуле.

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