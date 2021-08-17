Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 августа 2021 года: в Греции умер полностью привитый человек, а белорусам обещают многообразие вакцин и оценивают иммунитет

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 августа 2021 года: стало известно, появится ли в Беларуси Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 16 августа, за сутки в стране зарегистрировали новых 894 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 672 человека. Такие низкие цифры обусловлены прошедшими выходными, во время которых, как правило, падает активность по выявлению ковида. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 462 тыс. 197 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 456 тыс. 193 пациента.

Снова сообщается о девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже перевалило за 3,6 тысяч человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 613 пациентов.

В мире

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 622 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 9,4 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1222 человек.а На втором – Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 816 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,38 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 299 человек, в Литве – 4 451, в Латвии – 2 561, в Украине – 53 255 человек.

В Минздраве рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Беларуси

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали о ходе вакцинации от коронавируса. Так, по данным Минздрава на 16 августа, уже более 1,5 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.

«Из них более 1,2 млн человек прошли полный курс вакцинации», – добавили в Минздраве.

Напомним, что массовая вакцинация в Беларуси началась в апреле этого года. Она проходит в добровольном порядке.

На днях президент Александр Лукашенко заявил, что в этом вопросе «принудиловки быть не должно». Такое заявление он сделал во время посещения в Витебском районе предприятия «БелВитунифарм», где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса.

В Греции впервые умер от COVID-19 полностью вакцинированный человек. Врачи призывают «не обожествлять привитых»

Смерть от ковида человека, который получил полный курс вакцины, впервые зафиксировали в Греции. Это произошло в городе Салоники. По словам врача, у умершего привитого пациента не было сопутствующих заболеваний. «Мы не должны обожествлять привитых, они также должны быть осторожны», - сказал по этому поводу Карпавелос.

В то же время Каправелос не отрицает важности защиты, обеспечиваемой вакциной, и утверждает, что непривитые люди находятся в большой опасности.

Александр Лукашенко взял на личный контроль ситуацию с коронавирусом в детском лагере «Лесная поляна»

Ситуация со вспышкой COVID-19 в детском оздоровительном центре «Лесная поляна» находится под личным контролем президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщи министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Президенту доложили о ситуации в центре. Основное - здоровью детей сейчас ничего не угрожает!" - сказал Пиневич.

По словам министра здравоохранения, все инфицированные дети разделены на две группы. Те, у кого есть хотя бы минимальные симптомы заболевания, находятся в Островецкой центральной районной больнице. Те дети, у которых заболевание проходит бессимптомно, находятся в оздоровительном центре отдельно от других и под наблюдением медиков. Также медики наблюдают за ребятами, которые контактировали с инфицированными.

Министр рассказал, что был проведен мониторинг всех оздоровительных лагерей, в том числе сезонных и круглогодичных. Ситуация везде спокойная, лишь в одном из лагерей в Чаусском районе выявили спорадические случаи ковида, введение особых мероприятий не потребовалось.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 августа 2021 года: стало известно, появится ли в Беларуси Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларусь в августе поступит еще 1 млн доз китайской вакцины, а Минздрав рассмотрит доставку Pfizer, AstraZeneca или Moderna

В августе в Беларусь должен поступить еще 1 миллион доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом в эфире СТВ рассказал замминистра здравоохранения. Еще, по словам Александра Тарасенко, в Беларуси прорабатывается и вопрос многообразия вакцин от коронавируса.

- Мы будем в будущем рассчитывать на многообразие вакцин, потому что пожелания белорусов есть, - подтвердил главный санврач Беларуси.

Однако он заметил, что в отношении американской и западной вакцин от COVID-19 есть «вопросы и качества, и цены, и условий хранения», которые вносят свои коррективы.

- Пожелания белорусов есть. Кто-то хочет Pfizer, AstraZeneca или Moderna привиться. В скором времени, конечно же, будем мы, как я и озвучил, рассматривать и доставку также вакцин других производителей, - добавил представитель Минздрава.

Далее в вопросе массовой вакцинации замминистра здравоохранения напомнил, что в Беларуси прививка - «личное дело каждого гражданина». Об этом ранее говорил и Александр Лукашенко, который заявил, что «Принудиловки быть не должно».

Стало известно, сколько жителей Беларуси имеют иммунитет к коронавирусу: цифра пока небольшая

В эфире СТВ главный государственный санитарный врач Беларуси рассказал о коллективном иммунитете жителей страны. По словам Александра Тарасенко, согласно исследованию в среднем иммунитет к ковиду имеют 38% населения Беларуси. Замглавы Минздрава напомнил, что исследование коллективного иммунитета белорусов проводилось в мае 2021 года совместно с научно-исследовательским институтом имени Пастера (Санкт-Петербург, Россия).

- Наши майские совместные исследования показали, что в среднем имеет иммунитет у нас 38% населения, - прокомментировал Тарасенко.

Также он уточнил, что исследование популяционного иммунитета в Беларуси повторят уже в конце августа.

- Нужно посмотреть, что же изменилось за три месяца летнего периода. Увидеть, что происходит в результате вакцинации населения Беларуси и, конечно же, заболеваемости, вкупе инфекционный, послеинфекционный иммунитет, - пояснил главный санитарный врач и предположил о коллективном иммунитете: - Я думаю, что будет выше 38%.

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