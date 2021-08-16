Pfizer, AstraZeneca или Moderna в Беларуси, эвакуация белорусов из Кабула и закрытие известных магазинов: что произошло в Беларуси и с белорусами 16 августа 2021 года

Собрали главные новости Беларуси за понедельник, 16 августа 2021 года Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дистрибьютор «Белита-Витэкс» закрывает фирменные магазины в Минской области

– Наш дистрибьютор, который представлял компанию на территории Минской области, закрывает ряд магазинов. Они не все закрываются. Может, покупательский спрос или высокая аренда являются причиной этого решения, не знаю. Наши фирменные магазины будут только расширяться, – рассказали в компании.

«Белита» и «Витэкс» – лидеры по производству косметики в Беларуси.

С 16 августа будет ходить меньше электричек из Минска, Слуцка, Гомеля, Гродно, Лунинца, Молодечно

Количество электричек будет уменьшатся постепенно, по направлениям. Первыми реже начнут ходить электрички, Слуцк - Солигорск, потом Гомель - Добруш. Публикуем все направления.

Жителя «площади Перемен» Степана Латыпова приговорили к 8,5 годам колонии усиленного режима

Такой срок запрашивал прокурор. Также Степану назначили штраф в 300 базовых - 8 700 рублей. Латыпова признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; сопротивление сотрудникам органов внутренних дел; мошенничество в особо крупном размере.

Свою вину Латыпов не признал ни по одному из предъявленных обвинений.

Тимановская впервые выступила на соревнованиях после скандала на Олимпиаде

Кристина Тимановская участвовала в соревнованиях имени Вецлава Маняка в польском Щецине. Она пробежала две дистанции – 100 и 200 метров

- Сегодня было важно только вернуться и бежать. Но это было нелегко, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, я и дальше смогу выступать, - прокомментировала результаты Тимановская

На восстановление Будславского костела белорусы собрали больше миллиона рублей

В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.

- Мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, - написали в группе костела.

Лукашенко раскритиковал вернувшихся с Олимпиады спортсменов

- Я понимаю, что психология и прочее. Но ты же ехал, а значит - покажи, что ты поднимал. Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмены? - заявил президент Беларуси.

Украина эвакуирует людей из Афганистана, на борту среди граждан пяти стран есть белорусы

Глава украинского дипведомства заявил, что первых украинцев уже эвакуировали из Афганистана. Дмитрий Кулеба сказал, что на эвакуационном борту кроме граждан Украины находились граждане четырех государств. А именно - Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Позже выяснилось, что белорус был членом экипажа самолета. Также стало известно, что в Кабуле до сих пор находится белорус, сейчас решается вопрос о его эвакуации.

Минздрав пообещал, что в Беларуси в августе поступит еще 1 млн доз китайской вакцины, а также ведомство рассмотрит доставку Pfizer, AstraZeneca или Moderna

- Пожелания белорусов есть. Кто-то хочет Pfizer, AstraZeneca или Moderna привиться. В скором времени, конечно же, будем мы, как я и озвучил, рассматривать и доставку также вакцин других производителей, - сказал замминистра здравоохранения.

Первые белорусские паралимпийцы прибыли в Японию

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Беларусь будет представлена в шести видах спорта, на соревнованиях выступят 20 белорусских спортсменов.