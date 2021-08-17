«Год тренируется, а булаву на 30 метров бросает!»: кто представляет Беларусь на Паралимпиаде в Токио, каких медалей ждать и сколько за них получают

Владислав нашел силы жить по новому. Фото: wmeste.by

Паралимпийские игры всегда поражали не столько силой атлетов, сколько торжеством духа. За каждым из спортсменов своя грустная история инвалидности и победы, казалось бы, над непреодолимыми обстоятельствами.

Например, 24-летний Владислав Гриб из Лельчиц неудачно нырнул и сломал шейные позвонки.

«Владислав очень целеустремленный парень, - говорит Александр Флерко, замдиректора РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. - Только год тренируется у нас, а на последнем чемпионате Беларуси в метании булавы результат 29 м 81 см. Это четвертый результат сезона в мире! На 10 м улучшил свой личный результат. А ведь у него тяжелый класс инвалидности».

В Токио отправились 20 спортсменов. Столько же было в Рио-2016, где наша команда завоевала 10 медалей. Львиная доля – 7 (6 золотых и 1 бронзовая) была на счету пловца Игоря Бокия. Это наш Майкл Фелпс, который выигрывает везде, ну или почти везде, где выступает. Он 11-кратный паралимпийский чемпион и 28-кратный чемпион мира.

Игорь Бокий - многократный чемпион Паралимпиады Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

В Токио, в турнире слабовидящих спортсменов, он проплывет 6 дистанций. Жаль только, что организаторы убрали из его класса S13 спринт на 100 метров вольным стилем, где Игорь особенно силен.

На свою первую Паралимпиаду едет оршанец Алексей Талай, который в 16 лет потерял руки и ноги, но сумел стать и безнесменом, и мотивационным тренером, и спортсменом. Алексей выступит среди пловцов на пяти дистанциях, но к сожалению не в его коронном виде – брассе на 50 м. Впрочем, это как раз тот случай, когда результат не важен. Паралимпизм – это прежде всего пример для миллионов людей, которые отчаялись и не могут себя найти в этой жизни.

Кстати, из 20 наших спортсменов, половине выступают в плавании. Еще белорусы представлены в легкой атлетике, дзюдо, парагребле, параканоэ и фехтовании на инвалидных колясках.

Никаких поблажек для паралимпийцев нет. Более того, кроме отборочных соревнований, они прошли еще проверку состояния здоровья специальными медицинскими комиссиями. Именно они определяют, с каком классе будут выступать атлеты. Например, пловец Григорий Зудилов выступит в классе S11 (тотально слепые), а его сестра Анастасия – в классе S13 (частичное зрение).

В Токио едут и титулованные белорусы, олимпийский чемпион по фехтованию Андрей Праневич, пловец Владимир Изотов, гребчиха Людмила Волчек (она будет знаменосцем), так и дебютанты. Так 19-летняя Лиза Петренко из Молодечно проявит себя в метании копья, а она между прочим рекордсменка Европы.

Андрей Праневич едет в Токио за вторым золотом. Фото: Reuters

Старше всех по возрасту дзюдоистка Елена Богданова – ей 48 лет, а самый младший 16-летний двухметровый пловец Владимир Сотников.

Обратите внимание на то, что впервые в программе Паралимпиады представлены бочче и голбол.

Наши в бочче (броски на точность, что-то среднее между боулингом и петанком) пока не представлены, но эта игру в Беларуси постепенно развивают для «тяжелых» людей с серьезными формами ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Голбол – игра для незрячих спортсменов. Ее в свое время придумали на Западе для реабилитации незрячих ветеранов войны. В этой игре команде из трех человек необходимо забить мяч с колокольчиком внутри в ворота соперника.

КСТАТИ

За золото Паралимпиады спортсмены получат $46,5 тысяч

За медали государство выплатит призерам премии. Золото - 4 тысячи базовых величин (116 тысяч рублей или 46,5 тысяч долларов), серебро - 2,4 тысячи базовых величин (70 тысяч рублей или 28 тысяч долларов), бронзу - 1,6 тысячи базовых величин (46,5 тысяч рублей или 18,5 тысяч долларов).