«Доллар – по 2,49 рубля, евро – около 2,90»: что будет с курсами валют к осени 2021 и бежать ли в обменник

Изменится ли существенно курс валют к рублю к концу лета? Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С обывательской точки зрения, введение санкций, как минимум, значительно ослабит позиции рубля. Тем не менее, реальная картина обратная: еще в конце июля 2021 доллар опустился ниже психологической отметки в 2,5 рубля. Вслед за американской значительно сдала и европейская валюта - по актуальному курсу Национального банка Беларуси она в среднем торгуется на уровне 2,93 рубля.

С чем связано такое поведение иностранных валют и каких значений белорусам стоит ждать в ближайшие недели? Об этом «Комсомолке» рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Люди и предприятия стали продавать валюту

По словам специалиста, напрямую курс валюты практически не зависит от санкций и динамики экономики.

– Для многих из нас это неочевидно, потому что большинство предыдущих кризисов всегда сопровождались девальвацией. Складывалась такая ситуация: при проблемах в экономике тут же рос курс иностранных валют. В текущей ситуации это не так. Как бы банально не звучало, курс валют зависит от спроса и предложения. По крайней мере, такая ситуация сложилась после 2014 года, когда страна перешла на рыночное курсообразование, – поясняет Вадим Иосуб.

В таком случае, чтобы валюта росла, ее должны покупать за белорусские рубли в большем объеме, чем продавать. То есть, у населения, предприятий (или всех вместе взятых) на руках должен быть избыток зайчиков, который они готовы пускать на покупку иностранной валюты. Соответственно, если такой возможности нет, то рост курса маловероятен.

– Скорее всего, такая ситуация складывается по нескольким факторам, – продолжает аналитик. – Из-за кризиса уменьшается валютная выручка предприятий, но при этом из-за снижения рублевых доходов организаций и граждан спрос на валюту падает еще быстрее, чем предложение. К слову, по июльской статистике впервые за 19 месяцев население стало чистым продавцом валюты. В предыдущие годы это происходило тогда, когда падали реальные доходы населения с поправкой на инфляцию. Люди становились беднее и на свои доходы могло приобретать меньше товаров и услуг. Чтобы не падал привычный уровень потребления, та часть людей, у которых есть валютные заначки, была вынуждена эту валюту продавать.

Узнали о тенденциях на валютном рынке. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По мнению Вадима Иосуба, еще одной причиной укрепления белорусского рубля могла стать хорошая конъюнктура внешней торговли, в результате которой растут объемы и цены белорусского экспорта. По крайней мере, такая ситуация складывалась в первом полугодии.

– Сейчас первую скрипку могут играть и другие факторы. Можно сделать предположение: часть предприятий экспортеров, обладающих валютой и попавших, либо могущих попасть под санкции, опасаются проблем с валютными платежами. Поэтому, они могут переводить часть валютных средств в белорусские рубли, тем самым сохраняя ликвидность. Тем самым, наша национальная валюта может укрепляться, – говорит старший аналитик.

Доллар – по 2,49 рубля, евро – около 2,90

По прогнозу Вадима Иосуба, в ближайшее время скачкообразного роста или падения иностранных валют ждать не стоит.

– Я думаю, глобально факторы не поменяются. Те причины роста белорусского рубля, о которых шла речь, сохранятся как минимум до конца лета. Поэтому, валюты могут продолжить свое снижение. При этом, вероятно, сохранится тенденция укрепление доллара США к другим мировым валютам. Следовательно, доллар будет падать в меньшей степени. А вот российский рубль и евро могут снижаться более серьезными темпами. При сохранении статус-кво к концу месяца доллар США будет стоить 2,49 белорусского рубля. Евро – около 2,90. Российская валюта будет торговаться на уровне 3,38 белорусского рубля за 100 российских, – резюмировал Вадим Иосуб.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нацбанк Беларуси установил новый официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам на 18 августа. Доллар США остался на отметке 2,4971 белорусского рубля. Курс евро остановился на показателе 2,9398. За 100 российских рублей удастся получить 3,3986 белорусского.

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