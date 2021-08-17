Многодетным выплатят помощь, в сентябре ждут вспышку ковида, бизнесмен на свободе после нескольких лет колонии: что произошло в Беларуси и с белорусами 17 августа 2021 года

Рассказываем, что произошло в Беларуси и с белорусами 17 августа 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск накрыл сильный ливень с грозой: подборка фото и видео

На пару часов 17 августа Минск накрыло серьезным ливнем с грозой, молнией и сильным ветром. Такая же погода была и в других городах недалеко от столицы. Например, в Дзержинске. Читатели делились снимками рухнувших от сильного ветра деревьев. Автомобили ездили так, что больше это похоже на плавание. Мы собрали фото и видео дождливого Минска от очевидцев.

В Минздраве Беларуси ожидают прирост случаев COVID-19 в сентябре-октябре

Минздрав снова ждет увеличения случаев коронавируса в Беларуси - уже осенью.

- Несмотря на то, что произошел небольшой летний спад, пандемия коронавируса никуда не ушла. Очередной эпидемический рост мы ожидаем в сентябре-октябре. Летом у руководителей медучреждений была возможность немного разгрузить медицинских работников, а сейчас мы мауже начинаем активно готовиться к осени, - прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Из-за санкций Беларусь не получит от европейских банков полмиллиарда долларов на строительство дорог

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире Беларусь-1 заявил, что из-за санкций оказались заблокированы средства, которыми власти рассчитывали профинансировать ряд крупных дорожных проектов.

Чиновник рассказал, что под некоторые проекты даже были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками, но теперь ведомству придется искать другие источники финансирования. Речь идет о 500 миллионах долларов на проекты, связанные с ремонтом и прокладыванием дорог, мостов и развязок.

Минюст ликвидирует Союз белорусских писателей, куда входит Алексиевич

Вслед за десятками негосударственных организаций Министерство юстиции ликвидируют Союз белорусских писателей. Судебное заседание в Верховном суде назначено на 24 августа. Напомним, что Минюст в июле этого года начал проверку Союза белорусских писателей, в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. В офисе СБП и дома у председателя союза Бориса Петровича прошли обыски. Силовики изъяли технику, офис организации опечатали.

Многодетные семьи смогут получить к началу учебного года единовременную материальную помощь

Это касается семей, в которых воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. За получением материальной помощи необходимо обратиться в учреждения образования по месту регистрации.

Роман Протасевич завел собственный телеграм-канал SPRAVA

Находящийся под домашним арестом Роман Протасевич завел телеграм-канал.

- Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг неё. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде, - такое сообщение появилось первым. -Только на SPRAVA вы сможете найти самые точные инсайды, эксклюзивные подробности важнейших событий, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад.

Бизнесмен Александр Кнырович вышел на свободу

В сети появилось фото бизнесмена Александра Кныровича на свободе. Он был задержан в 2017 году, через год ему вынесли приговор: 6 лет колонии. Кныровича обвиняли в коррупции и даче взятки в особо крупном размере. Причина, по которой Кныровича освободили раньше, пока не известна.

Гомельчанина будут судить за майку с надписью «Пишите письма!»

Активиста Илью Миронова задержали за майку с надписью «Пишите письма!», в которой он находился около СИЗО-1.

- В наш 21-й век, когда все пользуются мессенджерами, я хочу призвать людей чаще писать настоящие письма, которые способны передать тепло человеческих чувств! - ответил Миронов на вопрос адвоката о том, что он вкладывает в текст надписи на майке.

Суд еще не огласил решение, вскоре пройдет следующее заседание. Гомельский активист Илья Миронов известен тем, что написал политзаключенным более 2000 писем.

Материал дня. Поговорили с экспертом о тенденциях валютного рынка и о прогнозе курса рубля на ближайшую перспективу.

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