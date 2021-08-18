Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 августа 2021 года: рост заболеваемости ожидают в сентябре-октябре и врач рассказал, сколько раз можно переболеть ковидом

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 августа 2021 года

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 17 августа, за сутки в Беларуси зарегистрировали 597 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, из больниц выписаны 473 пациента.

Сообщается о 12 умерших за сутки – это самый высокий показатель смертности от коронавируса в стране за последнее время. Всего с начала пандемии в Беларуси от COVID-19 умерли 3 тыс. 625 пациентов.

Также за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 560 тыс. 996 тестов.

В мире за минувшие сутки число зараженных выросло на 698 тыс. 768 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире с начала пандемии составляет 4 млн. 389 тыс. 541 человек, 17 августа зафиксировано 8 тыс 989 случаев смерти.

Первое место по смертности занимает Индонезия, там за сутки от коронавируса умерли 1180 человек. На втором месте США – зафиксировано 1103 случая смерти, в России – 805 умерших.

Ученые обнаружили уязвимость в белках COVID-19 и доказали эффективность «Арбидола» против коронавируса

Исследователи нашли новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что при подозрении на коронавирус, грипп или другую респираторную инфекцию пациенту можно назначать «Арбидол».

Ученые установили, что молекула умифеновира связывается с одним из белков Mpro коронавируса, и при помощи бензольного кольца молекулы затормаживает функционирование структуры белка. Mpro – это важнейший элемент жизненного цикла вируса, если его заблокировать, то SARS-CoV-2 перестает размножаться.

Этим исследованием объясняется клиническая эффективность препарата умифеновира – «Арбидола».

В Минздраве Беларуси ожидают прирост случаев COVID-19 в сентябре-октябре

В Минздраве Беларуси сообщили, что в сентябре-октябре ожидается прирост заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пандемия коронавируса никуда не ушла, не смотря на то, что летом наблюдался небольшой сезонный спад заболеваемости, и медицинских работников можно было немного разгрузить. Сейчас Минздрав активно готовится к осени.

– На сегодняшний день учреждения здравоохранения страны обеспечены медикаментами более чем на шесть месяцев, а средствами индивидуальной защиты – более чем на три месяца, – добавил Пиневич.

Главный врач рассказал, сколько раз человек может переболеть ковидом и как будет протекать повторное заболевание

Медики рассказали, что коронавирусом можно переболеть до десяти раз за год, при этом при повторном заражении одним и тем же штаммом болезнь будет переноситься легче. Если же штамм другой, то течение болезни может быть более тяжелым, чем предыдущее.

Врачи также отметили, что случаи, когда пациент до десятка раз в год болел коронавирусом, встречаются достаточно редко, но они все же есть. Чаще всего медики сталкиваются с пациентами, которые болеют COVID-19 2 - 3 раза в год.

Названа комбинация вакцин для повышения защиты от штамма «дельта»

Российские врачи считают, что с помощью одной из российских вакцин от коронавируса можно повысить эффективность западных прививок.

Так, эффективностью обладает комбинация вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer с целью повышения защиты от штамма «дельта». Российский эксперт пояснил, что уровень защиты против «дельты» повысится у прививших двумя дозами Pfizer, если им в качестве третьего компонента привиться еще и вакциной «Спутник Лайт»,требующей всего одной инъекции.

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