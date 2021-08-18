В Минске покупают 100% белорусских яиц, сливочного масла, мяса и водки, а фрукты почти полностью импортные

Подавляющее большинство продуктов питания в корзинках и тележках минчан в супермаркетах выращены и переработаны в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 70% продуктов питания, которые минчане покупают в супермаркетах, выпущены на отечественных предприятиях. По информации государственного объединения «Столичная торговля и услуги» «оптимистический уровень продовольственной независимости 80-85%». Он установлен Доктриной продовольственной безопасности до 2030 года.

Надо сказать, что в продовольственных магазинах, которые курирует ГО «Столичная торговля и услуги», а это ТЦ «Радзивилловский», магазины Заводского райпищеторга, «Живинка», гастроном «Охотский», универсам «Тракторозаводской», отечественные товары пользуются большим спросом, чем в целом по Минску. Так за первые 6 месяцев 2021 года доля продажи продовольственных товаров, произведенных в Беларуси, составила в этих магазинах 83,7% (для примера: в целом по стране этот показатель на уровне 76,4%).

Что покупаем?

СВОЕ

99-100%

Яйца, сливочное масло, мясо и мясные продукты, сахар, плодовые вина, водка.

74-96%

Мука (96%), сыры (93%), свежие овощи (93%), овсяная крупа и хлопья (91%), детское питание (90%), минеральная вода (82%), мучные и сахаристых кондитерских изделий (74% и 76 соответственно), шампанское (95%), пиво (85%).

ЧУЖОЕ

89-100%

Свежие фрукты и орехи (96%), растительное масло (89%), рыба (90%), рис (100%).

КСТАТИ

Организациями торговли, входящими в состав объединения, в I полугодии 2021 года продано продовольственных товаров на 69,3 млн. рублей.

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