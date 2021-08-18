«Наверное, назвали в честь актера, только не могу сказать, какого именно - их много было»: спросили у минчан, в честь кого названа улица Янковского

Что минчане знают об ученом, филологе Федоре Янковском, в честь которого названа улица в Минске.

«В честь кого названа эта улица?» - периодически спрашивают корреспонденты «Комсомолки» в рамках нашего «опрос-проекта».

Вопрос этот мы адресуем случайным прохожим и с интересом выслушиваем их версии - правильные и ошибочные, но всегда очень искренние. Так мы уже прогуливались по улицам Льва Сапеги, Наполеона Орды, проспектам Машерова и Рокоссовского, бывали даже в парке имени Янки Купалы.

В столичном микрорайоне Сухарево есть улица Янковского. Она небольшая, но вполне оживленная. В этот раз мы отправились именно туда. Фамилия эта - «Янковский» - не самая редкая, однофамильцев много.

Как обычно участникам нашего опроса мы предложим на выбор три фотографии. На двух из них - актеры, народные артисты СССР, знаменитые представители династии Янковский - братья Ростислав и Олег. На третьей - Федор Михайлович Янковский. Белорусский филолог, писатель, ученый, доктор наук, который несколько десятилетий был заведующим и профессором кафедры белорусского языковедения Минского педагогического института имени М. Горького. Именно он тот человек, фамилией которого названа эта улица в столице. О том, что знают и могут рассказать о Федоре Янковском жители Сухарево и всегда ли они узнают на портретах лица великих актеров - в очередном выпуске нашего проекта. Посмотрите, это - интересно.

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