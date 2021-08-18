Носки и трусы – свои, а стиральные машины и шампуни – импортные: какие непродовольственные товары покупают в Минске

Белорусские пока только 28% непродовольственных товаров, которые продаются Минске. По республике этот показатель выше - 40%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

63% непродовольственных товаров, проданных за первые 6 месяцев в ГУМе, ЦУМе и универмаге «Беларусь», были выпущены в Беларуси, сообщает государственное объединение «Столичная торговля и услуги».

ЧТО ПРОИЗВОДИМ САМИ?

Если кто-то думает, что минчане в последнее время одеваются только в секондах, то оказывается, это не совсем так.

Жители столицы и ее гости на шоппинге активно покупают отечественные носки, колготки (95% от всех продаж в этой группе товаров за первые 6 месяцев 2021 года), трусы и бюстгальтеры (85%), верхнюю одежду, в том числе трикотажную – (80%), обувь (60%). Это показатели по трем большим столичным магазинам, подведомственным ГО «Столичная торговля и услуги».

ЧТО ЗАКУПАЕМ ЗА РУБЕЖОМ?

Около 64% стиральных машин, которые купили минчане за первые 6 месяцев 2021 года в ГУМе, ЦУМе и в универмаге «Беларусь» – импортные. Каждый второй «мыльно-рыльный» товар, а именно крема, шампуни и прочее, - также были выпущены за рубежом, а реализованы в этих минских торговых центрах. Примерно каждый четвертый холодильник, которому отдали предпочтение покупатели, – тоже импортный.

При этом в Минске в целом товары белорусских предприятий в начале 2021 года были не столь популярны. Так показатели удельного веса продаж отечественных непродовольственных товаров по Минску – 28%, по республике – 40%.

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