Наставников осталось трое, Бузова подружилась с дочкой Алехно, на площадке появилась призерка Олимпиады: как завершается первый этап съемок «X-фактора» в Беларуси

Фото: соцсети Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

Первый этап съемок проекта «X-фактор в Беларуси» подходит к своему логическому завершению. Материал, который съемочная группа отсняла за неполные две недели, зрители увидят уже в начале октября - именно тогда назначена телевизионная премьера шоу.

Наставники трудятся не покладая рук: мы уже писали о том, что съемки длятся по 10-12 часов. В крайний съемочный день Ольга Бузова публиковала в инстаграм фотографию, в подписи к которой подвела, кажется, небольшой промежуточный итог (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – Авт.).

«Лучшие изгибы на теле девушки - это улыбка. Вторую неделю я на съемочной площадке шоу X-фактор в Беларуси. И не устаю удивляться талантам участников. Грустно только от одного - очень быстро летит время. Ещё немного, и лето закончится. Я как будто его даже не почувствовала, но зато сняла 2 шикарных проекта для двух стран, чтобы в новом сезоне вы не скучали. Вот бы ещё хотя бы пару дней поплавать, позагорать. Но до конца августа выходных в моем графике нет».

Ольга Бузова грустит, что лето походит к концу. Фото: соцсети

В комментариях фолловеры стали выражать свои восторги относительно образа Ольги. Кто-то написал следующее.

- Я не перестаю удивляться, как вы пашете вообще без выходных, да еще и по 12 и более часов в день. Вот это сила!

«Так и есть!» - мгновенно отреагировала экс- ведущая Дома-2.

О том, как проходят съемки, мы спросили у одной из участниц проекта. Она уже выходила на суд жюри и на условиях анонимности поделилась впечатлениями обо всем этом с «Комсомолкой» - правда, вышло это очень лаконично.

- Мы все подписали договор о неразглашении, поэтому ничего конкретного, к сожалению, я сказать не могу, только общую информацию. На площадке – очень красиво, работают профессионалы. Но вот ожидание своего выступления убило весь энтузиазм, не осталось ни волнения, ни сил, ни вообще каких-либо эмоций. Я выступала в тот день, когда в жюри было только трое, а не четверо. А настроение у них было провокационное и очень жесткое, я бы сказала. Мое выступление закончилось шоком для всех, - рассказала одна из желающих покорить певческий Олимп.

Действительно, последние несколько дней одно из кресел наставников - пустует: отсутствует музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Как говорят, причины у него уважительные: Сергею Васильевичу нездоровится. Но на проекте его по-прежнему ждут, в официальном аккаунте белорусского «X-фактора» в инстаграм даже разместили фотографию мэтра с пожеланием - «Пусть сегодня к нам вернется Сергей Соседов».

В общем, в отсутствие Соседова, Ольге Бузовой, Сереге и Руслану Алехно приходится работать, что называется, за себя и того парня.

Наставники пока работают втроем. Фото: соцсети

В один из недавних съемочных дней Руслан привел на съемки свою очаровательную дочку по имени Варвара. На своей странице певец даже разместил видео: Варвара беседует с Ольгой Бузовой.

Пока Ольга знакомится с малышкой и интересуется ее отчеством, сам Руслан спрашивает у своих многочисленных подписчиков: «Как вы думаете, друзья, Варвара станет звездой, как Ольга Бузова или нет?».

Что ответили Руслану на этот вопрос его фолловеры - неизвестно.

- Варвара, расскажи Ольге, где ты занимаешься и что ты делаешь в Москве, - попросил свою дочь Алехно.

- В балете, в шпагате, - ответила девочка.

- Ты шпагат умеешь, не может быть - удивилась Ольга.

- Я еще занимаюсь в «Домисольке».

- Ты петь хочешь, как папа? - спросила Ольга у Варвары, на что получила утвердительный ответ.

- Только я этого не хочу - единственный момент, - прокомментировал снимавший всю беседу на видео Руслан Алехно.

- А кем ты хочешь, чтобы она стала? - поинтересовалась Бузова.

- Пусть сама выберет, - серьезно ответил певец.

На съемки к папе - наставнику проекта Руслану Алехно - приехала его дочь Варя. Фото: соцсети

В эту минуту непосредственная Варвара разрядила атмосферу, сообщив папе и его коллеге Ольге Бузовой, что на самом деле она хочет стать… феей. Ольга Бузова в этом начинании ребенка полностью поддержала, сообщив, что на самом деле это и ее тайное желание.

- Руслан, как стать феей? - тотчас спросила она у Алехно.

- Я тебе расскажу, Ольга, попозже, - пообещал тот, смеясь.

На съемках действует строгая пропускная система: сделано все, чтобы подробности съемок не «утекли» в СМИ раньше времени. Однако и без именитых гостей не обходится. Тот же Руслан Алехно выложил в соцсети эмоциональное видео, сделанное в павильоне «Беларусьфильма», где снимают шоу.

- Дорогие друзья, я хотел бы вас познакомить сейчас с обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Алина Горносько! (о ее успехе на Играх можно почитать здесь). Страна гордится, гордится такими героями. Мы тебя поздравляем, все эти аплодисменты – тебе! - Руслан показал зрительный зал, который овациями приветствовал спортсменку. Сама Алина показала медаль и поблагодарила всех за внимание.

Алина Горносько взяла бронзовую медаль не Олимпиаде в Токио. Фото: соцсети

Одним из самых суровых и точно самым непубличным на этом этапе съемок «X-фактор в Беларуси» стал рэпер Серега - в его соцсетях нет пока ни одного упоминания об участии в проекте. На всех случайных снимках, которые публикуют участники шоу, Серега максимально собран, а лицо, кажется, выражает максимальную ответственность.

Однако под конец напряженного периода съемок, кажется, расслабился и он: официальном аккаунте белорусского «X-фактора» появилось фото смеющегося исполнителя-члена жюри.

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