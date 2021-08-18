Обыски и задержания в БелаПАН, приостановка регистрации ИП и выдачи карт известным банком, дети в мусорном контейнере: что произошло в Беларуси и с белорусами 18 августа 2021 года

Рассказываем главные новости Беларуси за среду, 18 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудников информагентства «БелаПАН» подозревают в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок

С утра у нескольких сотрудников БелаПАН прошли обыски - в частности, у журналистки Ирины Турчиной и журналиста Захара Щербакова, редактора интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александра Зайцева, бухгалтера Екатерины Боевой, главного редактора и директора БелаПАН Ирины Левшиной и бывшего директора Дмитрия Новожилова. Левшину после обыска дома отвезли на обыск в офис. Журналистов после допросов отпустили под подписку о неразглашении. Новожилов и Левшина сейчас на Окрестина.

Вечером появился официальный комментарий следственного комитета.

- 18 августа, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 342 («Организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») УК Беларуси задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия. Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Беларуси. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по статье 243 («Уклонение от уплаты налогов») УК Беларуси.

Телеграм-каналы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» признали экстремистскими

- Информационные ресурсы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» были признаны экстремистскими, - сообщили в МВД. - Данное решение было принято в суде Центрального района Минска. Основание для этого послужили материалы проверки ГУБОПиК МВД.

В Гомеле мальчик решил сдать макулатуру, чтобы купить подарок маме. А чтобы сдать макулатуру, полез в мусорный бак с друзьями

Дети, которые роются в мусорном контейнере, попали на видео. И им заинтересовалась милиция.

- Маленькие герои видеосюжета могли рыться в баках с мусором из-за сложной жизненной ситуации и семейного неблагополучия, - посчитали в милиции.

Оказалось, все дети, которые попали на видео, из благополучных семей, им от семи до десяти лет. Собирать вторсырье они решили потому, что один из мальчиков хотел заработать денег на подарок для мамы ко дню рождения, а друзья ему помогали. Правда, картон, который мальчики собрали в мусорных баках, в пункте заготовки вторсырья у них не приняли, потому что с детьми не было никого из взрослых.

Минчанка завела странного питомца и получила 2,5 миллиона лайков в TikTok

История из мира животных. Самых необычных животных! Минчанка завела у себя дома аксолотля. Мы тоже не знали, кто это, да и описание (это существо, похожее на дракона, Лунтика и монстра из ужастика) не очень проясняло ситуацию. В общем, этот самый аксолотль живет в довольно прохладной воде (в жаркие дни Мария охлаждает его аквариум бутылками со льдом), ест рыбное филе, креветок, мидий, червячков, живых рыбок. Не терпит соседства ни с другими аксолотлями, ни с рыбами – одних рыбок он сам съест, другие могут обгрызть его нежные наружные жабры. И это все впечатлило пользователей диктовка уже на два с половиной миллиона лайков.

«Белавиа» начнет летать на курорт в Иордании с 3 сентября

Стало известно о новом авиарейсе - чартер в Иорданию.

– Посетить курортный город Акаба на побережье Красного моря можно будет совсем скоро, – говорится в сообщении "Белавиа".

Литва и Беларусь показали каждая свое видео инцидента на границе 17 августа

Литовская сторона заявила, что белорусские пограничники нарушили госграницу и сопровождали мигрантов-нелегалов, которые хотели попасть на территорию ЕС. А в Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что на участке Лидского погранотряда литовские силовики с применением физической силы пытались вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси.А также заявили, что литовские пограничники игнорируют просьбы нелегалов предоставить убежище.

В Минске приостановлена регистрация ИП

Со вторника, 17 августа 2021 года в Минске приостановили регистрацию ИП по техническим причинам. Также на данный момент невозможно внести изменения в свидетельство о государственной регистрации ИП, в том числе и при помощи веб-портала ЕГР

«Абсолютбанк» приостановил выдачу и обслуживание карт VISA, а также некоторые операции с физлицами

- Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Абсолютбанк» приостанавливает осуществление следующих операций с физлицами, за исключением ИП: переводы денежных средства, в том числе без открытия счета, в иностранной валюте, за исключение переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах; выдачу и обслуживание банковских карт международной платежной систему VISA, а также отправку и выдачу переводов в международной системе Western Union, - говорится в сообщении банка.

Видео дня. «Комсомолка» продолжает серию видеоопросов, которые позволяют понять, что мы знаем о тех людях, в честь которых названы улицы, проспекты и парки в Минске. Сегодня спросили у минчан, в честь кого названа улица Янковского. «Наверное, назвали в честь актера, только не могу сказать, какого именно - их много было».