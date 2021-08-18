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Минск18 августа 2021 15:17

На А1гароде собрали урожай: овощи, выращенные на крыше, переданы зоозащитной организации

На огороде, открытом весной на крыше головного офиса А1 на улице Интернациональной, собрали урожай
Сотрудницы А1, ухаживавшие за посадками на А1гароде, лично вручили урожай подопечным команды HeaRT - Энергии и Гепатии.

Сотрудницы А1, ухаживавшие за посадками на А1гароде, лично вручили урожай подопечным команды HeaRT - Энергии и Гепатии.

Несколько месяцев подряд команда волонтеров компании под руководством опытного садовника ухаживала за посадками. В результате выращенные овощи переданы команде спасения лошадей HeaRT (Horse Rescue Team). Таким образом, проект «А1гарод», развивающий концепцию «зеленого офиса» в рамках принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), приобрел благотворительный аспект и стал удачным примером реализации ценностей, которых придерживается компания А1.

Урожай моркови, выращенный в огороде на крыше 10-го этажа.

Урожай моркови, выращенный в огороде на крыше 10-го этажа.

Создавать огород или сад на крыше — распространенная мировая практика компаний, которые развивают экоидеи. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, компании А1 потребовалось чуть больше месяца: на площадке под открытым небом были высажены десятки видов зеленых и овощных культур. Все лето команда волонтеров А1 под руководством опытного садовника ухаживала за посадками на крыше. Урожай получился не только обильным, но и экологичным: овощи, ягоды, зелень были высажены в сертифицированный грунт, а для их полива использовалась очищенная питьевая вода. Тяжелые металлы от выхлопных газов концентрировались на уровне третьего этажа, и до десятого, где расположен огород, вредные соединения и пыль не доходили.

Акрополь, Уран и Хроноскоп дегустируют урожай​.

Акрополь, Уран и Хроноскоп дегустируют урожай​.

Большинством голосов онлайн-опроса, проведенного среди сотрудников, было принято решение направить выращенные овощи на помощь животным. Урожай был лично передан волонтерами А1 команде HeaRT. С 2013 года организация спасла почти 300 лошадей: одним помогла найти свой новый дом и подарила лучшую жизнь, а других в буквальном смысле спасла от печальной участи. Среди подопечных команды HeaRT есть и титулованные спортивные животные, и малыши, которым проект подарил возможность выжить и вырасти. Урожай, который созрел на «А1гароде», пришелся по вкусу им всем. В этом волонтеры из числа сотрудников А1 смогли убедиться лично - как и познакомиться с питомцами команды и их сложными, но счастливыми историями.

Один из самых юных участников команды HeaRT - Александр и его подопечный - пони Лёлик.

Один из самых юных участников команды HeaRT - Александр и его подопечный - пони Лёлик.

Начиная с октября и на ближайшие полгода «А1гарод» отправляется в «отпуск», чтобы открыть новый сезон посадок ранней весной 2022 года: компания А1 и ее сотрудники решили непременно продолжить развитие концепции «зеленого офиса» на новом уровне с учетом накопленного за год опыта.

БИЗНЕС-ПРЕСС