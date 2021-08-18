На А1гароде собрали урожай: овощи, выращенные на крыше, переданы зоозащитной организации

Сотрудницы А1, ухаживавшие за посадками на А1гароде, лично вручили урожай подопечным команды HeaRT - Энергии и Гепатии.

Несколько месяцев подряд команда волонтеров компании под руководством опытного садовника ухаживала за посадками. В результате выращенные овощи переданы команде спасения лошадей HeaRT (Horse Rescue Team). Таким образом, проект «А1гарод», развивающий концепцию «зеленого офиса» в рамках принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), приобрел благотворительный аспект и стал удачным примером реализации ценностей, которых придерживается компания А1.

Урожай моркови, выращенный в огороде на крыше 10-го этажа.

Создавать огород или сад на крыше — распространенная мировая практика компаний, которые развивают экоидеи. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, компании А1 потребовалось чуть больше месяца: на площадке под открытым небом были высажены десятки видов зеленых и овощных культур. Все лето команда волонтеров А1 под руководством опытного садовника ухаживала за посадками на крыше. Урожай получился не только обильным, но и экологичным: овощи, ягоды, зелень были высажены в сертифицированный грунт, а для их полива использовалась очищенная питьевая вода. Тяжелые металлы от выхлопных газов концентрировались на уровне третьего этажа, и до десятого, где расположен огород, вредные соединения и пыль не доходили.

Акрополь, Уран и Хроноскоп дегустируют урожай​.

Большинством голосов онлайн-опроса, проведенного среди сотрудников, было принято решение направить выращенные овощи на помощь животным. Урожай был лично передан волонтерами А1 команде HeaRT. С 2013 года организация спасла почти 300 лошадей: одним помогла найти свой новый дом и подарила лучшую жизнь, а других в буквальном смысле спасла от печальной участи. Среди подопечных команды HeaRT есть и титулованные спортивные животные, и малыши, которым проект подарил возможность выжить и вырасти. Урожай, который созрел на «А1гароде», пришелся по вкусу им всем. В этом волонтеры из числа сотрудников А1 смогли убедиться лично - как и познакомиться с питомцами команды и их сложными, но счастливыми историями.

Один из самых юных участников команды HeaRT - Александр и его подопечный - пони Лёлик.

Начиная с октября и на ближайшие полгода «А1гарод» отправляется в «отпуск», чтобы открыть новый сезон посадок ранней весной 2022 года: компания А1 и ее сотрудники решили непременно продолжить развитие концепции «зеленого офиса» на новом уровне с учетом накопленного за год опыта.