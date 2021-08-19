Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 августа 2021 года: в стране снова рекорд суточной смертности, а Таиланд примет с прививкой «Спутник V»

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 августа 2021 года: в стране снова рекорд суточной смертности, а в Таиланд туристам разрешат летать с прививкой «Спутник V». Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 17 августа, за сутки в стране зарегистрировали новых 1061 пациент с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1016 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 463 тыс. 855 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 457 тыс. 682 пациента.

Уже второй день подряд сообщается о 12-ти умерших за сутки – это рекорд для Беларуси. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже перевалило за 3,6 тысяч человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 637 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 649 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 9,5 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1180 человек. На втором и третьем местах – Бразилия и США. Дальше идет Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 805 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,4 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 307 человек, в Литве – 4 461, в Латвии – 2 566, в Украине – 53 336 человек.

Власти Таиланда разрешат туристам с прививкой «Спутник V» въезжать на курорты

Туристам, привитым вакциной «Спутник V», разрешат посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда. Однако, когда данное решение вступит в силу – пока неизвестно.

– Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», – сообщили в посольстве.

Туристическая «песочница» Таиланда – специальная программа упрощенного въезда на территорию королевства, по которой иностранный турист может находиться в Таиланде без соблюдения обязательного карантина. Первая «песочница» была запущена 1 июля 2021 года на острове Пхукет.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 августа 2021 года: в стране снова рекорд суточной смертности, а в Таиланд туристам разрешат летать с прививкой «Спутник V». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот что должно произойти, чтобы коронавирус стал сезонным заболеванием, как грипп

Стало известно, когда коронавирус может стать сезонным заболеванием. Так, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, COVID-19 станет сезонным заболеванием после иммунизации 80 процентов населения. Также он подчеркнул необходимость достижения популяционного иммунитета против коронавируса.

- Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше. Потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет - это 80 процентов, - объяснил Горелов.

При этом российский специалист заметил, что из-за того, что коронавирус постоянно изменяется, на данный момент нельзя сказать о том, что поставлена точка в его изучение. Добыты лишь основные данные.

Представитель Роспотребнадзора уточнил, что из-за того, что коронавирус, изменяясь, приобретает все новые свойства, вирус и циркуляцию его штаммов постоянно мониторят.

- Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, - подчеркнул он.

При этом в белорусском Минздраве сказали, что в среднем иммунитет к коронавирусу имеют 38% населения Беларуси. И пояснили, что исследования популяционного иммунитета белорусов повторяться в конце августа 2021-го года.

Ученые обнаружили уязвимость в белках COVID-19 и доказали эффективность «Арбидола» против коронавируса

Исследователи нашли новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2. Результаты их работы опубликованы в журнале Nanoscale Королевского химического общества Великобритании. Исследование проводили ученые центра молекулярной терапии и разработки лекарств в Шанхае вместе с учеными химфака университета Нью-Йорка. Они искали средство против белка Mpro – ключевого фермента SARS-CoV-2, который играет решающую роль в репликации и транскрипции вируса в клетках.

Ученые трижды выполнили моделирование молекулярной динамики из девяти действующих веществ, которые, предположительно, помогают от COVID-19, чтобы изучить механизм связывания с белками Mpro. В итоге они обнаружили новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2.

Они узнали, что молекула умифеновира связывается с одним из белков Mpro коронавируса, и при помощи бензольного кольца молекулы затормаживает функционирование структуры белка. Mpro – это важнейший элемент жизненного цикла вируса, если его заблокировать, то SARS-CoV-2 перестает размножаться.

Это исследование объясняет клиническую эффективность препарата умифеновира – «Арбидола», пояснил завкафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения Обнинского института ядерной энергетики НИЯУ МИФИ Владимир Петров.

Такое же мнение высказала и доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ Антонина Иванова. По ее словам, при подозрении на коронавирус, грипп или какую-то вирусную или респираторную инфекцию, можно назначить «Арбидол». Она добавила, что препараты, содержащие умифеновир, важно использовать как можно раньше, при первых признаках болезни, и даже при профилактике.

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