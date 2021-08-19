Арина Соболенко завершила свое выступление в Цинциннати, а Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира

Арина Соболенко завершила свое выступление в Цинциннати. Фото: wtatennis.com / Getty Images

В американском Цинциннати проходит крупный женский турнир на харде Western & Southern Open с категорией WTA 1000. Именно здесь многие топ-теннисистки начинают подготовительную часть к «Большому шлему» US Open-2021. Призовой фонд «Мастерса» в Цинциннати составляет более 2 млн долларов.

В 1/16 финала женского одиночного разряда выступили белорусские теннисистки. Первой из наших на хардовый корт вышла Виктория Азаренко, которая сыграла с соперницей из США Алисон Риск.

Первый сет прошел с преимуществом белоруски. Экс-первая ракетка мира дважды выиграла геймы на подаче соперницы и оформила счет - 6:2.

Во второй партии Азаренко пришлось немного потрудиться. В напряженной борьбе спортсменки обменивались брейками. Казалось, дело шло к тай-брейку, но белорусская теннисистка выцарапала победу - 7:5.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Вика совершила один эйс и одну двойную ошибку. Следующей соперницей Азаренко стала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Позже на американских кортах появилась Арина Соболенко. Третьей ракетке мира досталась неуступчивая испанка Паула Бадоса, которая занимает 31-ое место в рейтинге WTA.

Поединок получился непростым для Арины. В первом сете шла равная борьба. Испанская тенниситка хорошо держала удар первой ракетки Беларуси. Но здесь сильнее оказалась Соболенко - 7:5.

Во второй партии Паула Бадоса продемонстрировала более качественную игру. Белоруска допускала множество невынужденных ошибок и позволила сопернице выровнять счет по сетам - 2:6.

Все решалось в третьем сете. Зрители стали свидетелями бескомпромиссной игры. Спортсменки боролись за каждое очко, показывали достойные розыгрыши и силовой теннис. Весь поединок Соболенко пыталась держаться за счет своей мощной подачи. Но ближе к концу Бадоса оказалась точнее и сумела завершить игру в свою пользу на тай-брейке - 7:6 (7-4). За 2 часа 21 минуту белоруска совершила 9 эйсов и 12 двойных ошибок. На этом выступление Арины завершилось.

Напомним, Александра Саснович в первом круге основной сетки в Цинциннати уступила британке Хитер Уотсон - 2:6, 6:3, 1:6. В мужском одиночном разряде Егор Герасимов и Илья Ивашко не смогли преодолеть квалификационную сетку.