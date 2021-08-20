Сыпали опарыши на голову, закапывались под землю, пили воду из Чернобыля: топ-7 сумасшедших поступков белорусских блогеров, которые не стоит повторять

Коллаж: скрины видео. Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

Ради интересного видео и миллионов просмотров белорусские блогеры готовы провести в одиночестве 30 мин под землей, подняться без страховки на 150-метровую вышку, лишиться айфона и терпеть, пока опарыши ползают в волосах.

Опарыши, селедка под шубой и шпроты на голове

От челленджа популярного блогера Влада Бумаги (на его канале в YouTube – почти 33,5 млн подписчиков) «Отвечай или страдай» порой бросает в дрожь. После неправильного ответа в викторине Владу и еще двоим несчастным на головы, которые находились в специальных боксах, сыпались всякие мерзости. Причем селедка под шубой и шпроты были еще цветочками в сравнении, скажем, с дождем из опарышей.

Смотреть видеосюжет ОТВЕЧАЙ ИЛИ СТРАДАЙ ЧЕЛЛЕНДЖ !

Можно ли сказать «нет» родовым схваткам, если на кону 1000$?

Леша Мойсак (на его канале – 5,29 млн подписчиков) – парень, который сам говорит в своих роликах, что ради любви аудитории готов на настоящий экстрим. На его канале 24-часовые челленджи из детского дома, ночного цирка, заброшек. Он с друзьями даже ночевал на кладбище в палатках. А в ролике «Кто последний скажет «нет», получит 1000$», кажется, собрано все и сразу. В этой битве принимал участие сам Леша и три его приятеля. Ребята спровоцировали собаку на нападение (но никто не пострадал), пили острый перечный соус табаско, летали на дельтаплане. Мало того: автор канала испробовал на себе аппарат для имитации родов.

Смотреть видеосюжет КТО ПОСЛЕДНИЙ СКАЖЕТ НЕТ ПОЛУЧИТ 1000$

Блогера закопали под землю на 30 минут

В описании канала IdiotikShow с 835 тысячами подписчиков сказано, что большая часть контента - это опасные трюки, опыты над собой и своим организмом. Все делается добровольно при трезвом осознании происходящего. Правда, трюки выполнены профессионалами и при наличии большого опыта. Но «Засыпали в яму без воздуха» - это целый эксперимент о том, как поведет себя человеческий организм под землей, в одиночестве и без движения. Блогера Бабая закопали в противогазе под землю. По прошествии 30 минут, выбравшись на поверхность, Бабай описал свои чувства: «Земля очень давила, я был полностью скован и сам выбраться не смог бы. Силы покинули уже в первые пять минут. Сильно затекли все части тела. Было страшно, утешало только то, что съемочная команда рядом. Меня окутывала полная тишина и темнота. Паника началась, когда в глаз заползло какое-то насекомое. Наверное, это первое видео, где я был таким серьезным».

Смотреть видеосюжет НЕ ДЕТСКИЙ КОНТЕНТ ЗАСЫПАЛИ В ЯМУ БЕЗ ВОЗДУХА

Кнопочному телефону досталось из дробовика

Для хорошего контента блогер канала Crazy russian experiments с 1,02 млн. подписчиков не жалеет личных вещей. Он проверяет их на прочность с помощью 100-тонного гидравлического пресса. В ход идут зажигалки, баллончик с пеной для бритья, огнетушитель. Однажды блогер раздобыл зуб в стоматологии - он выдержал нагрузку в 600 кг. В видео «Гидравлический пресс против самого крепкого телефона» блогер пожертвовал iPhone, зато выяснил, что тот выдерживает нагрузку в 440 кг. А в другом видео расстрелял из дробовика кнопочный телефон.

Смотреть видеосюжет ТРЕЙЛЕР канала CRAZY RUSSIAN EXPERIMENTS

Подростки пугают родителей прогулками по заброшке

Канал «Семейка Z» с 1,73 млн. подписчиков пугает не столько детей, сколько взрослых. Здесь школьники 12-13 лет прогуливают школу, прыгают с вышки на надувной батут, бросают водяные бомбочки в родителей. В видео «Заброшенный Лагерь в лесу» ребята лазят по огромной территории лагеря, которая давно не используется, обследуют ветхие здания. В таких местах чувствуешь себя неуютно. Тем более когда смотришь с позиции родителя…

Смотреть видеосюжет Заброшенный Лагерь в лесу и Заброшка

Путешествие с грудничком

Отправиться в велопутешествие с 11-месячным ребенком? Александра Неделько (канал «Неделько архив» с 9,81 тыс. подписчиков) и его семью этим не испугаешь. Похоже, этому парню вообще не важно как, главное – путешествовать. Серия видео «Велопутешествие по Прибалтике» знакомит нас со всеми трудностями одиночного путешествия от Таллина до Клайпеды по территории Эстонии, Латвии и Литвы (это 1234 (!) км). А в видео «Пять дней на колесах», наконец, раскрыта тайна путешествий с грудничками. Александр, его жена и 11-месячная дочь преодолели 294 км по маршруту Минск - Дзержинск - Узда - Слуцк - Копыль - Несвиж – Столбцы.

Смотреть видеосюжет Велопутешествие по Прибалтике. Baltic trip. Тизер

«За такие путешествия приходится платить собственным здоровьем».

Влад Мага (канал Magashow с 232 тыс. подписчиков) - еще один белорусский блогер-путешественник. Правда, не по стандартным туристическим местам, а, к примеру, в Ливан, Байконур, Нагорный Карабах. Например, ролик о вылазке в Чернобыль - уже не просто сумасшедшее видео - Владу Мага и его другу Владу Круку грозила реальная опасность. «Чернобыль – это полная тишина и не прекращающейся страх, - так описывал Влад Мага свою вылазку. – В первые дни после путешествия мне было настолько плохо, что я даже не мог вызвать скорую. Скорее всего, это из-за воды, которую мы набирали и пили прямо в зоне отчуждения». Ребята ночевали в палатках, заброшенных домах, а венцом стало восхождение на 150-метровую вышку по старой ржавой лестнице без страховки, где была сильная тряска и ветер. Все закончилось благополучно, но теперь блогер засекречивает места, где человеку может грозить опасность и не делится точными маршрутами путешествий.

Смотреть видеосюжет Как мы нелегально пробрались в Чернобыль

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«О психологических проблемах речь не идет. Основная мотивация блогеров – деньги и внимание»

- Привлечение внимания для блогеров - такая же работа, как денежные операции для бухгалтера, – делится своим мнением Юдина Татьяна, психолог, гештальт-терапевт и коуч. – Здесь не идет речь о каких-либо психологических проблемах или отклонениях. Вероятно, основная мотивация – это деньги и внимание. Соцсети, безусловно, влияют и в чем-то подталкивают людей на вызывающие, а порой действительно опасные поступки, потому что это открытое пространство, где можно быстро стать известными и хорошо заработать. Есть такое понятие в психологии – адреналино-зависимые люди. Но потребность постоянно испытывать новые острые ощущения есть далеко не у всех блогеров, снимающих экстремальные видео. Кстати, возраст не имеет значения, иногда подростки более эмоционально зрелые, чем взрослые.

У зрителей же такие ролики обычно пользуются популярностью, потому что многим не хватает эмоций в реальной жизни, и люди склонны их добирать в книгах, фильмах, на YouTube. Если появляется желание повторить увиденное, помните, что, как правило, блогером помогает целая команда профессионалов, готовая в любой момент прийти на помощь. При этом, даже у них есть поступки, которые не хотелось бы повторять. Нужно просчитывать риски и последствия. А родителям, которые хотят оградить детей от подобного контента, важно в семье общаться на эту тему.

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