Первая ракетка мира разгромила Викторию Азаренко на турнире в Цинциннати: белоруска не смогла защитить титул

Виктория Азаренко не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Фото: wtatennis.com

В одном из самых интересных поединков 1/8 финала американского турнира в Цинциннати участие принимала единственная представительница Беларуси Виктория Азаренко. Ее соперницей стала австралийка Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира.

После того как Азаренко отказалась от выступления на Олимпиаде в Токио, белоруска сконцентрировалась на хардовые серии американских турниров. В Монреале экс-первая ракетка мира дошла до 1/4 финала, где уступила Арине Соболенко. На турнире в Цинциннати Виктория Азаренко успела уже обыграть в двух сетах россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) и американскую теннисистку Алисон Риск (6:2, 7:5). Напомним, Азаренко является победителем женского одиночного турнира Цинциннати-2020.

Фаворитка хардового турнира Эшли Барти после неудачи на Олимпийских играх в столице Японии решила взять паузу, пропустив элитный турнир в Монреале. Однако, в первом поединке против британки Хитер Уотсон на турнире в Цинциннати австралийская спортсменка испытала некоторые трудности. Но это не помешало ей одержать победу - 6:4, 7:6.

На старте первого сета Виктория Азаренко сыграла не лучшим образом. Несобранность белоруски позволила Эшли Барти за 27 минут всухую взять первую партию - 6:0.

Во втором сете ситуация не изменилась. Белорусская теннисистка допускала много ошибок, порой принимала непонятные решения, не хватало движения на корте. Азаренко всеми силами пыталась преобразиться в игре, взяв два гейма, но Эшли Барти уверенно довела начатое дело - 6:2. Для белоруски это первое разгромное поражение с 2007 года, когда в матче она брала менее трех геймов. На этом выступление Вики завершается, защитить титул ей не удалось.

Турнир в Цинциннати закончится 22 августа. Его призовой фонд составляет более 2 млн долларов.

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