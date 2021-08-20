Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 августа 2021 года: самые странные места, где можно сделать прививку, а в минском аэропорту ПЦР-тесты будут круглосуточными

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 августа 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 19 августа, за сутки в стране зарегистрировали 1355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время выписаны из больниц за сутки 1408 пациентов. Всего же, с начала пандемии, в стране COVID-19 подтвердили у 465 тыс. 210 пациентов. Из них выздоровели 459 тыс. 090 пациента.

Третий день подряд сообщается о 12-ти умерших за сутки – это самый высокий показатель для Беларуси за последнее время. А за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших от коронавиурса составляет 3 тыс. 649 человек.

В мире за минувшие сутки число зараженных выросло на 673 тыс. 185 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире с начала пандемии составляет 4 млн. 412 тыс. 750 человек, 19 августа зафиксировано 10 тыс. 763 случаев смерти от COVID-19.

Первое место по смертности занимает Индонезия, там за сутки от коронавируса умерли 1492 человека. На втором месте Бразилия – зафиксировано 985 случаев смерти, в Мексике – 940 умерших. В соседней России уровень смертности от коронавируса значительно снизился – за минувшие сутки там умер 791 человек.

Сооснователь производителя вакцины Moderna: «Прививаться будем минимум раз в год»

Делать прививку от COVID-19 люди скоро начнут регулярно, как это происходит с прививкой от гриппа. Об этом сообщил сооснователь производителя вакцины Moderna от COVID-19 Нубар Афеян.

Он рассказал, что со временем мы вполне можем оказаться в ситуации, когда будем проводить вакцинацию, скажем, минимум раз в год, прямо как в случае с гриппом.

В настоящее время Moderna готовится к новой пандемии – Афеян рассказал, что речь идет об искусственном интеллекте и технологиях машинного обучения.

Названы самые странные места, где можно сделать прививку от COVID-19

Пункты вакцинации в разных странах размещаются в самых неожиданных местах – стадионы, парковки, супермаркеты, музеи и даже ипподромы.

Так, в Милане вакцинироваться можно в библиотеке Неврологического института. В английском Стаффордшире прививки делают в Личфилдском соборе. В Германии прививают сразу в супермаркетах, а в Канаде для вакцинации адаптировали главный зал ипподрома жокей-клуба Онтарио.

В Рио-де-Жанейро делают прививки в Национальном музее Бразилии. По станциям Восточно-Сибирской железной дороги в России ездит медицинский поезд «Академик Федор Углов», там тоже прививают от ковида. В США можно привиться в нью-йоркском метро.

Привитые от COVID-19 при штамме «дельта» могут переносить столько же вируса, что и невакцинированные

Ученые из Великобритании оценили риски распространения штамма «Дельта» среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Они выяснили, что после полного курса вакцинации пациенты могут переносить столько же вирусных частиц, сколько и не привитые.

«Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, которые заразились COVID-19 после вакцинации, например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более короткого промежутка времени», – сказано в сообщении исследователей.

По словам ученых, то, что у вакцинированных может быть высокий уровень содержания вируса, указывает на то, что люди не так сильно защищены от штамма «Дельта», как они рассчитывали.

При этом ученые отметили, что риск заражения среди вакцинированных людей все же снижается.

Медики назвали неожиданные признаки перенесенного коронавируса

Состояние ногтей человека может рассказать о том, болел ли он уже коронавирусом.

Так, у человека, переболевшего коронавирусом, на ногтях могут остаться заметные горизонтальные линии. Кроме того, нужно обращать внимание на углубление у основания ногтя – это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц, тоже говорят о том, что человек переболел COVID-19.

К признакам перенесенной болезни также относятся оранжеватый оттенок кончиков ногтей или выпадение ногтя.

В Национальном аэропорту Минск с 19 августа будут делать ПЦР- тесты круглосуточно, но есть нюанс

В Национальном аэропорту Минск с 19 августа лаборатории будут делать ПЦР-тесты круглосуточно из-за высокого спроса на такую услугу среди пассажиров.

Пройти ПЦР-исследование можно только при наличии билета на самолет, а также электронной записи. Она открывается на один день в 7 утра ежедневно. Техперерывы запланированы с 12 до 13 часов, 16 до 16.30 часов, 23.30 до 00.00 часов и с 03.00 до 05.00 часов.

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Когда данное решение вступит в силу – пока неизвестно (подробности)