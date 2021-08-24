Поступил в магистратуру и не могу уволиться: ситуацию комментирует специалист

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Я в этом году закончил университет и пошел работать по распределению. Со мной заключили контракт на 0,75 ставки. Сейчас я поступил по специальности на дневное отделение в магистратуру. Можно ли в связи с этим уволиться? На работе говорят, что наш директор на увольнение молодых специалистов не соглашается никогда, даже в случае перераспределения, а тем более со мной заключен контракт.

Сергей

Уволить вас обязаны.

До окончания срока распределения увольнение молодых специалистов запрещается за исключением случаев, предусмотренных в п.33 Постановления о распределении***. Так, увольнение возможно при зачислении молодого специалиста в учреждение образования на обучение в дневной форме получения образования более высокого уровня (ступени) (абз. 4 ч. 1 п. 33 Положения о распределении).

В Трудовом кодексе (далее - ТК) напрямую нет такой статьи прекращения трудового договора. Но так как зачисление в магистратуру предусмотрено законодательством как основание для увольнения, то не запрещено расстаться с молодым специалистом по статьям, которые есть в ТК. Например, по собственному желанию, по соглашению сторон или по требованию работника. Так как с вами заключен контракт, то проще всего будет уволиться по требованию работника в связи с наличием уважительных причин - зачисление в магистратуру (ст. 41 ТК), согласие вашего директора здесь не нужно. Для подтверждения этого факта можно предоставить соответствующую справку или копию приказа.

Не имеет значение, что вы работаете на неполную ставку. И даже если ваш директор считает, что прекрасно можно совмещать работу и учебу, ваше требование об увольнении он должен удовлетворить. При расторжении контракта по требованию работника уволить вас должны в тот день, который указан в заявлении.

А вот если молодой специалист хочет уволиться в порядке перевода к другому нанимателю с перераспределением, то здесь должно быть договоренность трех сторон: университете, нынешнего нанимателя и будущего. Получается, если директор не дает согласия, то увольнения не будет.

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22.06.2011 № 821 О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих.

НА ЗАМЕТКУ!

Вопросы можно присылать на электронный адрес: ok@phkp.by.

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