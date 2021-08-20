Когда спорт невозможно не полюбить: горячие фото белорусских волейболисток, которые приехали показать себя на Евро

Фото: Инстаграм

Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд проходит в четырех странах. Белоруски начнут его 20 августа матчем против сборной Италии (18.15, «Беларусь 5»).

Еще им предстоят игры против Хорватии, Швейцарии, Венгрии и Словакии. Из 6 команд в 1/8 финала выйдут по четыре из каждой группы.

Лучший результат нашей сборной в истории – 7-е место в 2017-м году.

Нам повезло, что белоруски играют в хорватском Задаре, который расположен на побережье Адриатического моря. Почему?

Девушки уже выставляют в соцсетях морские фото, но пока только в спортивной форме. Но и минуты отдыха у них будут, так что мы не сомневаемся, что сможем в очередной раз в полной мере оценить их красоту.

А пока давайте посмотрим инстаграм-фото некоторых игроков сборной, сделанные до чемпионата.

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