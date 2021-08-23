Средняя белоруска в час зарабатывает 4,9 рубля, белорус - 6,5, а замужних больше, чем женатых: что говорит о жителях республики гендерная статистика

Фото: pixabay.com

Не так давно Национальный статистический комитет Беларуси запустил новый портал - «Гендерная статистика». Сама по себе гендерная статистика - это статистика о положении мужчин и женщин в самых разных сферах: получение образования, доступность здравоохранения, распределение семейных обязанностей, воспитание детей. Многие данные Белстат приводит в динамике, по годам.

СТАЛИ ПОЗЖЕ СОЗДАВАТЬ СЕМЬИ И РОЖАТЬ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

К браку и мужчины и женщины в нашей стране подходят достаточно ответственно. В 2020 году средний белорус впервые женился в возрасте 28,4 года, а белоруска выходила замуж в 26,2 года. Еще в 2011 году эти показатели составляли 26,6 и 24,5 года соответственно. Правда, численность населения, состоящего в браке, постепенно уменьшается. Так, если в 1999 году в браке состояло около 4 млн 370 тыс. женщин и чуть более 3 млн 710 тыс. мужчин, то к 2019 году их количество сократилось до 4 млн 286 тыс. женщин и 3 млн 533 тыс. мужчин.

За последние годы увеличился и средний возраст белорусок, которые впервые становятся мамами. Смотрите сами: еще в 2010 году этот показатель составлял 24,9 года, а в 2019-м - уже 26,8. Интересен и еще один момент: почти вдвое сократился коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15 - 19 лет. По данным статистики, в 2010 году на 1000 человек таких случаев было 20,8, к 2019 году - 10,7.

ПОЧТИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ МИНСКА - С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

33,6% белорусов, то есть каждый третий, имеет высшее образование. Самый образованный город страны - Минск: здесь доля населения в возрасте от 25 до 49 лет с высшим образованием составила рекордные 45%. Среди регионов в этом вопросе лидером является Брестская область - вышку там имеют 36,3% жителей. В отстающих - Гомельская и Могилевская области, где показатели - 28,5% и 27,1%, соответственно. Любопытный факт: по данным за 2019 год, высшее образование имели 39% женщин и 27,8% мужчин. Но за 20 лет мы совершенно точно стали более образованными: в 1999 году цифры были гораздо ниже. Тогда дипломом о высшем образовании могли похвастаться 21,7% женщин и 18,1% мужчин.

Подсчитали статистики и долю молодежи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков. В 2020 году среди парней таких было 7,8, среди девушек - 5,8% (в 2015 году показатели составляли 8,6% и 7,6%).

ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ БЕЛОРУС ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ

Спортом и физическими упражнениями белорусы, конечно, занимаются, но не так активно, как могли бы. В 2020 году доля тех, кто регулярно говорит спорту да, составила 28%. Статистики констатируют и еще один тренд: если в 2011 году спортом занимались примерно равное количество женщин (23,7%) и мужчин (23,6%), то к 2020 году количество женщин выросло сразу до 29,5%, мужчин - только до 26%.

Если любовь к физнагрузкам только возрастает, то привязанность к табаку и сигаретам постепенно снижается. Но есть нюанс: женщины за последние годы стали курить больше. В 2011 году количество курящих женщин составляло 9,6%, мужчин - 50,5%, а в 2020 году цифры изменись - 9,9% и 42,3%. Еще для белорусов все острее становится проблема лишнего веса: если доля женщин и мужчин, страдающих ожирением в 2011 году составляла 25% и 15,3%, то по итогам 2020 года цифры выросли: женщины - 30,1%, мужчины - 19,8%.

БОЛЕТЬ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СТАЛИ МЕНЬШЕ

В 2011-м в среднем (для обоих полов) фиксировалось 46,2 случая на 100 тысяч человек населения). В 2020 году этот показатель существенно уменьшился - до 15,1 случая. При этом мужчины болеют названной категорией болезнями в два раза чаще женщин: 20,5 и 10,4 случая на 100 тысяч человек соответственно. В целом же 26,3% мужчин и 35,3% женщин оценивают состояние своего здоровья как хорошее, удовлетворительно себя чувствуют 63,9% мужчин и 58% женщин. Самые распространенные причины смерти в Беларуси - болезни сердца, главным образом ишемическая, и недуги системы кровообращения.

ДОЛЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОИТЕЛЕЙ В БЕЛАРУСИ - 47,8%

Определили в Белстате и «баланс прав и возможностей женщин и мужчин на всех уровнях политической, экономической и социальной жизни». Почти половина - 47,8% - всех руководителей и их заместителей в республике - женщины. В Национальном собрании дам - 34,7% , в Палате представителей и того больше - 40% (данные за 2020 год). А среди государственных служащих женщины очевидным образом преобладают: в 2019 году их было 68,6%. Есть и другие говорящие сами за себя показатели: доля женщин среди ректоров вузов - 13,7% (2020 год), среди послов - всего 3,4%, среди членов Правления Нацбанка - 22,2%. А вот судебный корпус Беларуси имеет женское лицо: в 2020 году 60,6% судей - женщины.

МУЖЧИНЫ В БЕЛАРУСИ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН

Например, в 2019 году часовой заработок белоруса составил в среднем 6,5 рубля, белоруски получали несколько меньше: 4 рубля 90 копеек. При этом в вопросах, как заработанное потратить, мужчины и женщины чаще всего договариваются и ищут баланс: только 22,1% белорусок самостоятельно принимают решение о распоряжении финансами. Если вопрос касается совершения крупных покупок, то его самостоятельно в семье решают 10,4% женщин. А вот повседневные покупки - на плечах женщин, 73,5% занимаются этим без совещаний со своими половинами. Отметим и еще один момент: соотношение времени, затрачиваемого женщинами и мужчинами на ведение домашнего хозяйства (так называемый неоплачиваемый труд) составляет 70,7% и 29,3% соответственно.

Штрихи к портрету средних белоруса и белоруски

(данные исследования «Гендерная статистика» Белстата за 2020 год)

Штрихи к портрету средних белоруса и белоруски. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава правительства рассказал, как решается вопрос с повышением зарплаты бюджетникам в Беларуси [Подробнее]

«Доллар – по 2,49 рубля, евро – около 2,90»: что будет с курсами валют к осени 2021 и бежать ли в обменник [Подробнее]

Менеджеру – 29 тысяч рублей, директору со знанием литовского – от 5 тысяч: топ-9 самых завидных вакансий Беларуси, и вот какие там требования [Подробнее]