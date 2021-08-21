Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 августа 2021 года: в стране трехмесячный рекорд заболеваемости, а ученые наконец узнали, как ковид «взламывает» клетки

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 32 августа 2021 года: в стране трехмесячный рекорд заболеваемости, а ученые наконец узнали, как ковид «взламывает» клетки человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 20 августа, за сутки в стране зарегистрировали новых 1061 пациент с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1738 человек – такой высокой цифры не было с 20 мая, то есть ровно 3 месяца назад. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 466 тыс. 948 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 460 тыс. 813 пациентов.

Сообщается о 10 умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже перевалило за 3,6 тысяч человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 659 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 653 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 9,6 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1492 человек. На втором, третьем и четвертом местах – Бразилия, США и Мексика. Дальше идет Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерл от коронавируса 791 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,42 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 315 человек, в Литве – 4 471, в Латвии – 2 568, в Украине – 53 394 человек.

Ученые наконец узнали, как коронавирус «взламывает» клетки человека

Американские ученые смогли описать механизм, помогающий коронавирусу «взламывать» клетки и инфицировать организм. Исследование опубликовано в издании Nature Chemistry. Так, исследователи из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений смогли выяснить, что гликан N343 на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса.

Для того чтобы установить это, ученые провели множество опытов и сотни компьютерных симуляций.

На молекулярном уровне это выглядит следующим образом. «Шипы» коронавируса снабжены особой белковой структурой (рецептор-связывающим доменом - RBD. - Прим.), который, в свою очередь, используется для связывания с рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. А гликан N343 при этом переводит RBD из закрытого положения в открытое - фактически открывая ворота клетки и инициируя передачу COVID-19.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 32 августа 2021 года: в стране трехмесячный рекорд заболеваемости, а ученые наконец узнали, как ковид «взламывает» клетки человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Привитые от COVID-19 при штамме «дельта» могут переносить столько же вируса, что и невакцинированные

Исследователи из Великобритании оценили риски распространения штамма «Дельта» среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Они выяснили, что после полного курса вакцинации пациенты могут переносить столько же вирусных частиц, сколько и не привитые. Исследование проводилось специалистами Оксфордского университета, Министерства здравоохранения Великобритании и Национальной статистической службы.

«Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, которые заразились COVID-19 после вакцинации, например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более короткого промежутка времени», – сказано в сообщении исследователей.

По словам ученых, то, что у вакцинированных может быть высокий уровень содержания вируса, указывает на то, что люди не так сильно защищены от штамма «Дельта», как они рассчитывали.

При этом отмечается, что результаты показали, что риск заражения среди получивших вакцину все же снижается.

В свою очередь доктор Коэн Поуэлс из Оксфордского университета сообщил, комментируя исследование, что получившие прививку от COVID-19 все еще могут заражать коронавирусом других людей, и в результате становится сложнее добиться коллективного иммунитета в обществе.

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