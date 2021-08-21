«Говорит и показывает белорусский рай!»: Александр Солодуха рассказал, как отдохнул в Беларуси вместо Египта и побывал на наших Мальдивах

Певец Александр Солодуха побывал с семьей на «белорусских Мальдивах». Фото: Facebook Александр Солодуха.

Лето на исходе и «Комсомолка» начинает узнавать, где успели отдохнуть в жаркий сезон белорусские звезды. Певец Александр Солодуха в своем Facebook на днях опубликовал семейные фото с «белорусских Мальдив». Артист поделился с нами впечатлениями от отдыха в Беларуси.

- Вообще, всей семьей, с женой Наташей и дочкой Варей, мы отдыхали на курорте - «Ружа Хутор» в Брестской области. Это лучший санаторий в стране! Шикарный отдых, и с погодой нам очень повезло! Отдыхали, купались, загорали, с удовольствием посещали бассейн, джакузи, душ Шарко, подводный массаж, баскетбол. Варя всего за 5 дней научилась меня обыгрывать в настольный теннис. А питание просто роскошное! - поделился певец.

Александру Солодухе очень понравилось в белорусском санатории "Ружанский". Фото: Facebook Александр Солодуха.

Александр Солодуха пояснил, что он снялся в рекламе для «Ружанского» санатория, а один ролик снимали и сейчас прямо во время отдыха.

- Они молодцы на рекламу денег не жалеют! - подчеркнул артист. - Заполняемость санатория 100%: около 70 процентов - белорусы, а 30 - россияне. И вот из санатория нам была организована экскурсия на белорусские Мальдивы. Это Красносельские меловые карьеры за Волковыском. Я и раньше о них знал, видел в передачах и интернете, но побывал впервые. Конечно, очень впечатляет! Особенно озеро, которое находится в лесу - просто непередаваемая красота и цвета!

Александр Солодуха отдыхал в 2021 году в Беларуси. Фото: Facebook Александр Солодуха.

Солодуха говорит: у него было два варианта: Беларусь или Египет. - Интуиция мне подсказала отдыхать дома. Я и в том году отдыхал на Нарочи, и в этом еще - и нисколько об этом не жалею! Да я в Ружаны приехал и в первый день звонил всем знакомым, и говорил: «Говорит и показывает белорусский рай!». Перед отдыхом у меня было много работы: 6 августа после открытия президентом моста в Гродно открывал сборный концерт пятью песнями. Затем 7 августа концерт в Москве - это там мне подарили этот роскошный спортивный костюм с надписью «Россия», в котором я сфотографировался на белорусских Мальдивах. А затем 9 августа на машине мы сделали рывок 250 километров по брестской трассе и приехали в Ружаны на отдых.

Певец был впечатлен "белорусскими Мальдивами". Фото: Facebook Александр Солодуха.

- Вы рассказываете о концертах, которые у вас прошли совсем недавно. А вот многие звезды жалуются, мол, пандемия - работы нет...

- Пандемия только для лентяев! - уверен Солодуха. - Для тех, кто востребован, работа есть всегда. С отдыха мы приехали 19 августа, а 21 августа - сборный концерт в агрогородке Тихиничи в Рогачевском районе, который недавно посещал президент, потом 24 августа - концерт в Могилеве, а дальше - все расписано!

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