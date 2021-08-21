Арина Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя японку Наоми Осаку

23 августа Арина Соболенко обновит свой рейтинговый рекорд. Фото: wtatennis/Jimmie48

22 августа завершается турнир в Цинциннати среди женского одиночного разряда c категорией WTA 1000. По итогам американского турнира 23-летняя белоруска Арина Соболенко впервые займет 2-ое место в обновленном мировом рейтинге. Для белоруски это новый рекорд в карьере.

Несмотря на проигрыш в первом матче на харде в Цинциннати против испанки Паула Бадоса (7:5, 2:6, 6:7), Соболенко имеет в своем активе 7010 очков. Это позволит первой ракетке Беларуси обойти японскую теннисистку Наоми Осаку, которая не сумела защитить очки за финальный матч 2020 года. Японка в третьем круге уступила швейцарке Джил Тайхманн (6:3, 3:6, 3:6). У Наоми Осаки будет 6666 очков в обновленном мировом рейтинге и это третий результат в рейтинге WTA.

Другая белорусская спортсменка Виктория Азаренко является победительницей "Мастерса" в Цинциннати-2020. В 1/8 финала экс-первая ракетка мира уступила разгромно австралийской спортсменке Эшли Барти, выиграв за игру всего два гейма (0:6, 2:6). Не защитив прошлогодний титул, Азаренко потеряет 794 очка и займет 19-ое место в мировом рейтинге WTA.

В понедельник, 23 августа, вот так будет выглядеть 10 лучших теннисисток WTA:

1. Эшли Барти

2. Арина Соболенко

3. Наоми Осака

4. Каролина Плишкова

5. София Кенин

6. Элина Свитолина

7. Бьянка Андрееску

8. Ига Швёнтек

9. Барбора Крейчикова

10. Гарбинье Мугуруса

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