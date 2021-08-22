Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 августа 2021 года: плюсы белорусской вакцины и вред чеснока и лимона при коронавирусе

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1467 пациентов с COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1467 пациентов с COVID-19, выписаны - 1431 пациент, сообщает Минздрав Беларуси.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 468 тыс. 415 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 462 тыс. 244 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

Тем временем за сутки в республике умерли 11 пациентов с выявленным COVID-19, а за все время скончались 3 тыс. 670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Преимущества белорусской вакцины от коронавируса

По своим свойствам разрабатываемая белорусская вакцина от COVID-19 будет аналогом известного китайского препарата «Синовак», сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат биологических наук Павел Семижон.

– По своим свойствам разрабатываемая вакцина фактически будет аналогом всем известной вакцины «Синовак», которая производится в Китае. Отличие в том, что для производства белорусской вакцины будут использованы штаммы вируса, наиболее широко представленные и циркулирующие на территории Беларуси, что позволит сделать ее максимально эффективной для нашего региона. В то же время использование этой технологии позволяет быстро менять, т.е. актуализировать, штамм вируса в соответствии с эпидситуацией, – уточнил Семижон.

Лимоны и чеснок могут навредить при COVID-19. Фото: pixabay

Лимоны и чеснок могут навредить при COVID-19

Чеснок и лимоны помогают укрепить иммунитет человека, а также в профилактике простуды, однако чрезмерное их употребление при коронавирусе может нанести вред организму. Такое заявление сделала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Она пояснила, что лимоны и чеснок при фанатичном поедании могут вызвать гастрит. Их эффективность в укреплении иммунитета научно не доказана.

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