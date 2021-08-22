Знакомство с ВКЛ, веселые люди, шашлык за 4 рубля и самодельный хлеб: как в Зельве спустя 300 лет восстанавливают уникальный «Анненский кирмаш»

На выходных в Зельве возрождали старинный фестиваль. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Городской поселок Зельва в Гродненской области с населением около 7 тысяч человек в выходные с 20 по 23 августа - гремел! Здесь возрождают фестиваль, который был козырной картой местечка и славил его на всю Европу 300 лет назад.

Корреспондент «Комсомолки» побывала на «Анненском кирмаше», выпила медовухи и отведала зельвенского шашлыка и вернулась с сувенирами и впечатлениями.

Символ Зельвещины - конь, поэтому лошади являются и фишкей фестиваля. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ехать на фестиваль решили в главный день праздника, в субботу 21 августа. Программу фестиваля «Анненского кирмаша - 2021» (который гораздо колоритнее звучит по-белорусски - «Ганеннскi кiрмаш» у Зэльве) почитали бегло: «концерты, мастер-классы, выставки, кирмашовые лавки, встреча эпох: викинги, рыцари, шляхта, эпоха 1812-го года, музыканты, турниры и многое другое» - прекрасно, на месте разберемся!

На празднике в Зельве было многолюдно. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Дорога до Зельвы понравится любому туристу, если ехать из Минска - это рывок примерно в 230 километров: больший отрезок по М1, а затем после Баранович поворот направо и оставшуюся часть пути по республиканской Р99, объезжая Слоним.

И вот, мы в Зельве! В поселок въехали без проблем, но при повороте к центру поселка сразу небольшой затор и перекрытая ГАИ дорога, мы поняли: вот и локации фестиваля. Разворот и поиски парковки быстро увенчались успехом, по главной трассе располагается Зельвенская автостанция, рядом с которой - просторная парковка. Смело останавливаемся там, если что - искать машину будет легко: спросим у прохожих, где в Зельве автостанция.

На фестиваля в Зельве развернулся настоящий кирмаш. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Анненский фестиваль» расположился на главных улицах поселка. Партнерами праздника стали несколько районов Гродненщины: Волковысский, Щучинский, Свислочский и Слонимский. Такое многообразие было заметно сразу на входе, где стояли подворья у агропредприятий и объединений, у всех свои песни и свои фишки.

Кто-то завлекает гостей веселыми частушками, кто-то танцами, третьи не скупятся на угощения в виде сала с хлебом и пирожками - настоящий белорусский разгуляй!

Ароматный запах шашлыка то и дело настигал на празднике. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Для маленьких гостей фестиваля множество надувных горок, каруселей, машинок на электронному ходу, бассейнов сухих и водных. Но и конечно, в поселке, символом которого является скакун, главной изюминкой ярмарки были катания на лошадях и пони верхом и в повозках.

«Тайная» локация рыцарей

На кирмаше в Зельве "пересекались" самые разные эпохи. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Кругом - музыка, шум, гам, очереди на фудкортах и самая большая - к «бочке» с медовухой и сбитнем: 4 рубля за пол-литра напитка. Глазами пробегаем: какой бы эксклюзив купить в Зельве? Пластиковое богатство: машинки, лизуны, кубики Рубика, мечи из Майнкрафта, поп-ит в виде единорога - не то!

Одежда из льна и хлопка с вышивкой: свитшоты - 90 рублей, футболки - 30, льняные маечки на мальчиков с вышивкой - 30, шикарные платья-рубахи из льна - 120 рублей: красота, но надо примерять. «Цыганская почта», хм, интересно. Интрига быстро раскрывается, здесь расположилась локация «Белпочты»:

- Почему цыганская почта?

- Не знаю, так просто, - отвечает продавец, но не теряется. - Купите вот открытки фирменные к празднику выпущены или ручку с вашим именем, или газетку.

Покупаем красочную открытку, ведь цена самая бюджетная - 40 копеек, да и шариковая ручка за 1,5 рубля не с именем, но надписью "Зельва", пригодится всегда.

- Скажите, а где у вас на фестивале рыцари?

- Вот этого не знаю…

Фирменные открытки о кирмаше выпустили специально к празднику. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Продолжаем поход по фестивалю, где возрождают ярмарочные традиции XVIII века. Торговые ряды все ширяться: мед, кошики, чаи, приправы, варенья, плетеная соломка, снова одежда и шубы… Шубы? И правда, большая очередь дам собралась у лавки.

- Валентинавна, бери не сомневайся! - подсказывает подруге дородная женщина. - Очень тебе идет - будешь зимою как ягодка!

Валентиновна сомневается: полушубок вишневого цвета интересный, но, видимо, недешевый.

Предприятия и организации Гродненщины старались удивить гостей фестиваля. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Уже подуставшие, обойдя круг по зельвенской площади-ярмарке, нагруженные медом и приправами (да и пластиковой машинкой, приглянувшейся ребенку - чего скрывать) замечаем "паровозик" на колесном ходу - покатаемся!

- Садитесь, - приглашает водитель. - Два рубля с человека!

- А рыцари на ярмарке не знаете где, - не теряем мы надежду.

Едем: где-то с ветерком, где-то аккуратно лавируя между повозок и детьми на машинках.

- Если вам рыцари надо, то это к старой мельнице, - вдруг подсказывает нам соседка по паровозику. - Вернетесь назад, потом направо и все время прямо, не сворачивая.

Рыцарское ристалище и часть фуд-кортов расположились у старой мельнице, ее здание продается. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ура, поездка за 2 рубля принесла свои плоды и массу удовольствий!

Идти оказалось совсем недалеко. А народ, который шел нам навстречу, вселял надежду: «Да-да, вы правильно идете к рыцарям, там, вообще, самое интересное и очередей нет!».

«Знаете, почему в Зельве так прекрасно?»

Развлечение для мужчин: подержать меч, примерить доспехи. Фото: Надежда БУТОВИЧ

У здания старой мельницы развернулся небольшой фудкорт, на котором правда уже стали собираться очереди, а на поле: рыцарский лагерь, ристалище, сцена, экран, трибуны для зрителей и колоритная ярмарка с шикарными брошами, кольцами, чаями и сборами, домашним элем и настоящим хлебным квасом, медом и вареньем, нарядами и даже гаданиями "взаправду с гарантией"!

На кирмаше желающие могли погадать "с гарантией". Фото: Надежда БУТОВИЧ

Слегка веселый мужчина, завидев бейджик, решается поговорить:

- Вы корреспондент, как вам Зельва?

- Прекрасный городок…

- Не городок - поселок, - с деловым видом поправляет меня зельвенец и не упускает возможность проинтервьюировать журналиста. - А знаете, почему у нас так прекрасно?

- Все компактно, город с историей… - пытаюсь угадать.

- Неа.. Нет предприятий, вот и экология хорошая! Вы у меня, что хотите расспросите, я все расскажу! - обещает мне зельвенский гид, но его вдруг уводят за собой товарищи.

В лагере рыцарей также развернулся кирмаш. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Столетия назад Зельва славилась на всю Европу

…Мы попали на часть рыцарских боев, состязания всадников, знакомство с воинами эпохи ВКЛ. Ведущий умело бодрил публику: и подшучивал, но и проводил полезный исторический экскурс. Здесь мы узнали, что Зельва столетия назад славилась на всю Европу - здесь была одна из крупнейших европейских конных ярмарок - вторая после Дрездена.

"Аненнский кирмаш" вернулся в Зельву. Фото: Надежда БУТОВИЧ

И что в ВКЛ запрещено было продавать лошадей за пределы державы, так как они считались ее богатством. Были времена, когда за хорошую лошадь давали три деревни с населением, поэтому быть конными рыцарями могли только состоятельные люди. Запомнили, что крылатые гусары были не только в польском войске, но и в великокняжеском, выигрывали колоссальные битвы с многократно превосходившей их численностью вражескими войсками. И что конные гусары - это очень красиво и масштабно: когда передвигался отряд в 68 крылатых гусаров, за ними тянулся обоз длинною в 5 километров…

Рыцари, казалось, дерутся не на шутку. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Вельмi мне спадабалася ў Зэльве! - в перерывах делится со зрителями ведущий «шляхтич». - Я прыехаў учора ноччу, заблукаў, але мне хутка падказалi, як знайсцi лагер маiх сяброў. Я сустрэў двух мужчын, якiя, вiдавочна, шлi з храма. Бо ў iх заблытвалiся ногi ды языкi - я адразу зразумей, што яны вельмi доўга малiлiся. Яны мне сказалi: «Иди на старую мельницу, только никуда не сворачивай, мы тебя умоляем!». Я паслухаўся i хутка знайшоў наш лагер.

Многие товары на кирмаше были изделиями ремесленников - домашнего производства. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Украшения для ценителей старины. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Настоящие брутальные куклы - когда-нибудь видели такие? Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Девушка, квас я вам дарю!»

Поразившись рыцарскими боями, отправились на фудкорт, две точки с шашлыками и одной с «чипсами на шпажке» как будто не хватало для наплыва гостей, но это только повод сделать выводы и в следующем году развернуться еще больше.

Терпеливо постояв в очереди, купили шашлык, который щедро снабдили вкуснейшим маринованным луком, хот-дог и картошку фри, а вот квас на мне закончился:

- Девушка, квас я вам дарю! - подал мне наполовину полный бокал продавец, и я еще сильнее полюбила Зельву!

Уехать с кирмаша в Зельве без покупок было невыполнима. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Уставшие и с набитыми шашлыком животами мы снова побрели на первую локацию от рыцарского ристалища, где рыцарей уже сменили воины в обмундировании XVIII века.

Воины-шотландцы были наемниками в ВКЛ, их наследники и сейчас живут в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

По дороге нас догнал знакомый паровозик-такси: машем деньгами, мол, остановись, подвези: водитель с улыбкой и сожалением разводит руками - мест нет. Пассажиры, которых, действительно, битком тоже машут нам и улыбаются: никто не в обиде - атмосфера праздника она такая.

Соревнования конников. Фото: Надежда БУТОВИЧ

P.S. С «Анненского кирмаша» уходили с неохотой - праздник в самом разгаре, но начинает темнеть, а нам надо возвращаться домой. Напоследок, сидя на берегу Зельвенского водохранилища с мороженым решили, что приедем и в следующем году, но уже с палатками или забронируем гостиницу, или просто так еще приедем в Зельву. Ведь горо… поселок и вправду прекрасный!

От шумного феста можно отдохнуть любуясь на шикарный вид Зельвенского водохранилища. Фото: Надежда БУТОВИЧ

СПРАВКА «КП»:

Название «Анненскому кирмашу» дано в честь святой Анны - богопраматери, покровительницы брака, бедняков, работников, домохозяек, краснодеревщиков, мельников, ткачей, булочников и рожениц. На кирмаш в Зельву в XVIII веке съезжали до 5 тысяч купцов со всей Европы. На торг привозили лошадей, специи и табак, одежду и обувь, ремесленные изделия и т.д. Праздник в Зельве возобновили в 2001 году, а спустя двадцать лет кирмашу, несомненно, дан новый импульс!

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