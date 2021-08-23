Коронавирус в Беларуси, данные на 23 августа 2021 года: где в стране больше и меньше всего вакцинированных, как получить антитела и кому дадут больничный после прививки

Количество привитых от коронавирусной инфекции растет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во всем мире за время пандемии коронавирусом заразились более 212 млн человек, из них около 4,5 млн умерли. По-прежнему самое большое количество заразившихся выявлено в США – около 39 млн человек, Индии – более 32 млн и Бразилии – не менее 21 млн.

В Беларуси за все время распространения заболевания на территории нашей страны были зарегистрированы 469 тысяч 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки чуть уменьшился, но все равно цифра впечатляющая - 1302 новых случая коронавируса. Примерно как в мае, когда рост заболеваемости был во многом связан с тем, что люди по традиции встречали Пасху и Радуницу в кругу своих близких.

Количество летальных исходов за сутки практически не снижается – Минздрав сообщает, что умерли 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Но выписавшихся из больниц несравнимо больше – 1 355 человек. Выздоровевших с каждым днем все больше - по последним данным, их 463 тысячи 599 человек.

Впечатляет количество тестов на выявление ковида, проведенных с тех пор, как Беларуси столкнулась с этой инфекцией - 7 660 634. Набирает обороты и вакцинация. Так, по статистике Минздрава на 22 августа 2021 года, первую дозу вакцины получили уже более 1,55 миллиона белорусов. А полностью в Беларуси привились от коронавируса 1,27 миллиона человек.

Какой регион Беларуси лидирует по количеству привившихся от ковида

Статистику по вакцинации от COVID-19 обнародовал Минздрав. Первую дозу вакцины получили уже более 1,55 миллиона белорусов, а 1,27 миллиона из них прошли полный курс вакцинации, получив обе дозы.

По количеству привитых данные в регионах отличаются. Так, если в Гомельской области две дозы вакцины получили уже 222,9 тысячи человек, то в Гродненской – почти на 100 тысяч меньше (около 127,8 тыс.). В Брестской привито более 159,5 тысячи жителей, в Минской - более 155,3 тысячи, в Витебской - более 140,5 тысячи, в Могилевской – более 136,8 тысячи.

Лидирует же по количеству полностью вакцинированных Минск. Здесь более 288,7 тысячи человек получили две дозы вакцины.

Врачи рассказали, кому дадут больничный после прививки и от чего надо отказаться, чтобы получить антитела

Врач-валеолог Александра Жуковская предупреждает о необходимости привиться накануне осеннего периода. Не исключено, что осенью в Беларуси начнется всплеск коронавирусной инфекции.

Два компонента вакцины нужно получить с интервалом в 21 день. И еще через 21 день можно говорить о полноценном иммунитете. Если после прививки повысилась температура, принять жаропонижающее, если болит место укола – принять противоаллергический препарат.

Чтобы формирование антител не затормозилось, надо на три дня после укола отказаться от физических нагрузок, сауны и алкоголя. При плохом самочувствии после прививки можно вызвать врача на дом и получить больничный на три дня, говорит врач Ольга Козуб.

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