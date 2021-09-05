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Общество5 сентября 2021 13:08

Про девушек, розы, пиво и вино: как и о чем в 1990-х Солодуха, Афанасьева, Агурбаш и другие звезды пели на белорусском языке - тогда это было модно

Ко Дню белорусской письменности вспомнили хиты белорусских звезд на белорусском языке. Посмотрите, какие образы были у звезд – не узнать!
Сергей ТРЕФИЛОВСергей ТРЕФИЛОВ
Фото: личный архив героев публикации.

Фото: личный архив героев публикации.

Как ни крути, а 1990-е были уникальным временем. Теперь их часто называют небольшим, но ярким периодом национального возрождения. По крайней мере, сфера культуры была заточена на все белорусское и белорусскоязычное. И поп-музыка, только-только вышедшая из цепких оков стандартов советской эстрады, не была исключением. Сложно сказать, делалось все это для галочки или нет, но и ситуаций, мол, пусть хоть одна песня на белорусском войдет в концерт, не было. В общем, родной язык в ту пору считался форматом.

“Комсомолка” вспомнила главные белорусскоязычные поп-хиты 1990-х от новых звезд той эпохи и от вписавшихся в нее грандов советской сцены. В своей подборке мы постарались собрать не просто песни на белорусском языке, а те, которые действительно звучали тогда отовсюду и не по одному году. Сможете вспомнить все? А заодно и оценить смены имиджа наших звезд.

Инна Афанасьева в 1990-х. Фото: Архив "КП"

Инна Афанасьева в 1990-х. Фото: Архив "КП"

Инна Афанасьева стала первой поп-звездой новой эпохи. И этот ее статус, стоит признать, так и не перебил никто из звезд старой и новой генерации по сей день. Песен на белорусском на заре молодой республики певица исполнила немало. Но, пожалуй, среди ее белорусскоязычных хитов однозначно впереди всех – “Сумны саксафон” Эдуарда Ханка на стихи Леонида Прончака и “Сарамлівая дзяўчынка” Олега Елисеенкова (слова Алеся Бадака). Помните их по передачам Белоруского телевидения 1990-х и по неумолкаемой радиоточке на кухне?

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Инна Афанасьева - Музыкант и Сарамливая дзяучынка - 1994 год
Инна Афанасьева - Музыкант и Сарамливая дзяучынка - 1994 год
Выступление 1994 год

Или вот еще одна песня, которую Инна не раз исполняла и в нулевых, и в 2010-х – «Горыч-ягада» Владимира Прохорова и Александра Легчилова. Нашли выступление Инны с ней в 2005-м.

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Инна Афанасьева - Горыч ягада - (Витебск) 2005
Инна Афанасьева - Горыч ягада - (Витебск) 2005
Выступление на Славянском базаре 2005 год.

Кстати, недавно в «Комсомолке» вышло большое интервью с Инной Афанасьевой. Вот оно – почитайте!

Как и Инна Афанасьева, Валерий Дайнеко некоторое время был солистом Национального (тогда Государственного) оркестра под управлением Михаила Финберга (который и по сей день занимается именно белорусскоязычной эстрадной песней). Только в 1992-м вышедший из состава «Песняров», Дайнеко начал строить сольную карьеру. И, конечно, песни к одному из топовых вокалистов Беларуси плыли едва ли не рекой. Было среди них немало, написанных на родном языке. Среди них ряд песен Дмитрия Долгалева и Владимира Петюкевича – например, «Гаю мой, не кліч». Ее и еще несколько вещей этого тандема Дайнеко поет на сольных концертах по сей день.

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Валерий Дайнеко. Гаю мой, не клiч
Валерий Дайнеко. Гаю мой, не клiч
Д. Долгалев -В. Петюкевич

А в рамках вечной моды на дуэты Дайнеко работал с Инной Афанасьевой. Вот спетые ими «Зараніцы» тех же авторов. И Валерий Сергеевич в одном из своих пиджаков ярких расцветок. А ведь бы среди них и малиновый – самое то в 1990-х.

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Инна Афанасьева и Валерий Дайнеко - Заранiцы - (Витебск 1998)
Инна Афанасьева и Валерий Дайнеко - Заранiцы - (Витебск 1998)
Выступление на Славянском базаре в 1998 году.

Ну и, конечно, хит, который был в ежевечерней радиоротации не один год – «Калыханка» Дмитрия Явтуховича и Леонида Прончака, что озвучивала вечернюю сказку на Белорусском радио.

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В.Дайнеко,колыбельная"ДОБРОЙ НОЧИ"(Явтухович-Пранчак)1989
В.Дайнеко,колыбельная"ДОБРОЙ НОЧИ"(Явтухович-Пранчак)1989
Д.Явтухович, Л.Пранчак - "ДОБРОЙ НОЧИ" (КАЛЫХАНКА)

Кстати, недавно «Комсомолка» писала про судьбу младшей дочки Валерия Дайнеко. Виктория строит свое счастье в Америке – почитайте обязательно эту историю.

Яркой и даже экзотической для молодой республики звездой 1990-х стал темнокожий Джимми Нельсон. В первой половине и середине этого яркого десятилетия от песни «Беларускія дзяўчаты» (ее написал уехавший в начале 1990-х в США композитор Дмитрий Явтухович на слова поэта-эмигранта Михася Кавыля) в его исполнении было не спрятаться не скрыться. Джимми тогда входил в студию при ансамбле «Сябры» и выходил на сцену в одном концерте с самим мэтром – Анатолием Ярмоленко. А еще он был ди-джеем на детской дискотеке «Лимпопо» и участником группы Elegant Company. Вот он, главный хит Джимми. А вот здесь – его история.

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Jimmy Nelson - Белорусские девчата 1996
Jimmy Nelson - Белорусские девчата 1996
Единственный чернокожий белорусский певец. Идея песни и проекта - Владимир Станкевич.
Лика Ялинская - белорусская звезда 1990-х. Фото: сайт Анжелики Агурбаш

Лика Ялинская - белорусская звезда 1990-х. Фото: сайт Анжелики Агурбаш

Еще одна звезда из 1990-х - Лика Ялинская, которую теперь все знают как Анжелику Агурбаш. Сначала победительница конкурса красоты, потом певица Лика в составе “Верасов”, затем уже Лика Ялинская в свободном плавании. На белорусском этапе карьеры имя и народную любовь певице принесли как раз песни на родном языке. Например, на стихи поэта Владимира Некляева. Например, “Раз ды разок” композитора Валерия Иванова.

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Песенное поздравление В.Г.Мулявина (1994). анс."Верасы"
Песенное поздравление В.Г.Мулявина (1994). анс."Верасы"
Анс."Верасы". "Ой ты, в но, гаркота" (1994). Анжелика Агурбаш (Лика Ялинская).

А вот песня руководителя “Верасов” Василия Раинчика “Світальны анёл”. Интересно, что некоторые песни этого периода, например, названную или “Гора за гарой” исполняла не только Лика Ялинская, но и другие солистки “Верасов” 1990-х Ирина Дорофеева (любопытно, что старых видео Ирины в открытом доступе почти не нашлось) и Виктория Алешко.

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Анжелика Агурбаш - Свiтальны Анёл
Анжелика Агурбаш - Свiтальны Анёл
Участие ансамбля "Верасы" в национальном фестивале песни и поэзии в Молодечно 1993 год (первый фестиваль) с песней "Свiтальны Анёл".

А тут певица, уже выступая как Анжелика Агурбаш, смиксовала свои яркие белорусскоязычныя песни. Кстати, вот одна из последних ярких новостей об Анжелике.

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Анжелика Агурбаш - Белорусский Микс
Анжелика Агурбаш - Белорусский Микс
Сольный концерт в Мирском замке, Беларусь - 20.06.2009 (Живой звук).

Выходцы из все тех же “Верасов” Ядвига Поплавская и Александр Тиханович с конца 1980-х успешно выступали как дуэт. В первые годы независимости у пары появились новые белорусскоязычные хиты. Например, написанная Тихановичем на стихи Леонида Дранько-Майсюка “Цыганка”.

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Ядвига Поплавская и Александр Тиханович Цыганка. Фрагмент (ТБК, 1993).
Ядвига Поплавская и Александр Тиханович Цыганка. Фрагмент (ТБК, 1993).

А вот какую медленную песню написали на слова Того же Дранько-Майсюка и записали всенароднолюбимые Саша и Ядя – “Ружа белая”. Действительно изящная работа.

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Ружа Белая
Ружа Белая
"Ружа Белая". Сл. и муз. Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Звуковая дорожка реставрирована. Светлой памяти Артиста.

Да, не забудьте почитать интервью Ядвиги Попалвской, которая “Комсомолка” взяла у артистки совсем недавно, – в нем мы вспомнили, каким был Александр Тиханович, которого не стало в 2017-м.

"Песняры" конца 1990-х. Фото: Архив "КП"

"Песняры" конца 1990-х. Фото: Архив "КП"

1990-е стали сначала временем поначалу угасания, а потом нового расцвета знаменитых “Песняров”. В это десятилетие родилось несколько песен на белорусском языке, что называется, на все времена. В 1991-м, еще до массового ухода ряда музыкантов, в программе “Вянок” на стихи Максима Богдановича появляется песня Владимира Мулявина “Слуцкія ткачыхі”. Ее блестяще исполнил Валерий Дайнеко. Это уже классика белорусской песни.

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Песняры - Слуцкiя ткачыхi (1992)
Песняры - Слуцкiя ткачыхi (1992)
С фестиваля "Славянский базар в Витебске" 1992 года. Солист - Валерий Дайнеко.

А после смены состава к 25-летию “Песняры” выстреливают сразу двумя шлягерами, исполненными Владимиром Мулявиным. Он сам написал на древнебелорусский текст “Чырвоную ружу”.

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"Чырвоная ружа"
"Чырвоная ружа"

А Олег Молчан создал “Малітву” на стихи Янки Купалы, которую нередко называют духовным гимном Беларуси.

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О.Молчан - Я.Купала Молитва исп. В. Мулявин (Песняры)
О.Молчан - Я.Купала Молитва исп. В. Мулявин (Песняры)

Отметились яркими вещами и музыканты, пришедшие в ансамбль как раз в лихие 90-е (кстати, вот как об этих годах вспоминал в “Комсомолке” артист ансамбля Александр Катиков). Например, Олег Аверин (а его песни еще до прихода в “Песняры” пели российские звезды – например, Филипп Киркоров и “На-на”) написал и исполнил в коллективе песню на стихи Александра Вавилова “Ночка цёмная”.

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"ПЕСНЯРЫ", Олег Аверин с песней "НОЧКА ЦЕМНАЯ"
"ПЕСНЯРЫ", Олег Аверин с песней "НОЧКА ЦЕМНАЯ"
Слова Вавилова Александра Дмитриевича. 1993 год. Песня написана в конце 1992 года, после знакомства с Владимиром Мулявиным по его просьбе. Стала первой песней, исполненной мной в "Песнярах"

Но в 1998-м в “Песнярах” случился раскол, после которого почти все музыканты ушли от Владимира Мулявина (подробности есть тут). Они создали ансамбль “Белорусские песняры”, который сразу стартовал с хита на белорусском языке. Речь о песне “Бялявая, чарнявая”, которую написал снова-таки Олег Аверин по мотивам народного текста.

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Белорусские песняры - Бялявая, чарнявая
Белорусские песняры - Бялявая, чарнявая
Выступление группы "Белорусские песняры" на фестивале "Славянский базар в Витебске", 1998 год.

Тогда же появился и еще один белорусскоязычный хит от “Белорусских песняров” и Аверина – “Рэкрут”. Кстати, в 2021-м разлад случился и в “Белорусских песнярах” – о нем тут.

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"БЕЛ. ПЕСНЯРЫ" , "РЭКРУТ"
"БЕЛ. ПЕСНЯРЫ" , "РЭКРУТ"
Народная песня звучит в западной Беларуси на полесском диалекте (Бiла мэнэ мацi... шобы я нэ стояла...) Белорусский текст Олега Аверина. Видео 2000 года из съёмок белорусского телевидения.
Анатолий Ярмоленко в 1990-х. Фото: Кадр видео

Анатолий Ярмоленко в 1990-х. Фото: Кадр видео

Еще одни звезды, знакомые публике с советской поры, – ансамбль “Сябры”. У них в 1990-х тоже был полный ажур с белорусскоязычными песнями. Тогда Анатолий Ярмоленко с компанией именно тогда окончательно занял место мэтра белорусской сцены. А песни на белорусском коллектив пел разные. Были и социальные высказывания вроде «Разлучаных лёсаў» на стихи Анатоля Зэкова: «Я жыву ў Белавежы, ты жывеш на Курылах. Нас с табой незалежнасць назаўжды разлучыла». Или песня "Анатоль" Николая Сацуры на стихи Леонида Дранько-Майсюка, где лирический герой, которого зрители однозначно ассоциировали с исполнителем, Анатолием Ярмоленко, отвечал на вопрос друзей об эммиграции: "Ну, а ты калі паедзеш, Анатоль?"

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«Анатоль» - Анатоль Ярмоленка, ансамбль «Сябры»
«Анатоль» - Анатоль Ярмоленка, ансамбль «Сябры»
Музыка: М калай Сацура, верш: Леан д Дранько-Майсюк. Фрагмент сольнага канцерта Анасамбля «Сябры» Наваполацку, Беларусь. Телеканал «ОНТ». www.syyabry.com

А были и просто хиты. В первых рядах вспомним “Польку белорусскую” Игоря Лученка на слова Леонида Дранько-Майсюка. Отыскать старую запись не смогли, но и не включить в перечень эту песню просто невозможно.

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Полька белорусская - Анатоль Ярмоленко и СЯБРЫ
Полька белорусская - Анатоль Ярмоленко и СЯБРЫ
Фрагмент сольного концерта, юбилейного тура ансамбля СЯБРЫ, посвященного 45-тилетию коллектива. Авторы песни: И.Лученок - Л.Дранько-Майсюк. Концертный зал: Дворец Республики.

А ведь еще были “Гуляць дык гуляць” Валерия Иванова на стихи Владимира Некляева. Анатолий Ярмоленко уже которое десятилетие, исполняя этот номер, спрашивает у зала: “Ну што, будзем гуляць?” Публика еще ни разу не отказала народному артисту.

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Гуляць дык гуляць - СЯБРЫ 1993
Гуляць дык гуляць - СЯБРЫ 1993

Активно крутили по радио и ТВ и песню “Піце піва, мужыкі”. Ее написал композитор Николай Сацура на стихи Валентина Аколовой. Помнится, был момент, что артистов в прессе даже пощипывали, мол, не занимаются ли они пропагандой пива, но позже этот момент забылся. А вот пиво «Сябры» с этикеткой, на которой были музыканты, действительно выпустила одна из столичных пивоваренных компаний.

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СЯБРЫ - Пейце пiва, мужыкi. 1993г.
СЯБРЫ - Пейце пiва, мужыкi. 1993г.
"Пейте пиво, мужики" (на белорусском языке) Авторы: музыка Николая Сацуры, стихи Валентины Аколовой. Видео из архива художественного руководителя Ансамбля СЯБРЫ - А. Ярмоленко. 1993г. www.syabry.com

В “Сябрах” зажглась звезда Алеси – дочи Анатолия Ярмоленко. Для нее все началось с песни “Жаўраначка” Эдуарда Ханка на стихи народного поэта Беларуси Нила Гилевича.

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АЛЕСЯ - Жаураначка
АЛЕСЯ - Жаураначка
Жавороночек. Одна из самых популярных песен Алеси, в начале 90х годов. На белорусском языке. Заказ DVD на официальном сайте.

Позже у Алеси вышел другой белорусскоязычный шлягер – “Саперніца” Николая Сацуры на стихи Геннадия Буравкина.

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Сапернiца - АЛЕСЯ СЯБРЫ (1999г)
Сапернiца - АЛЕСЯ СЯБРЫ (1999г)

Кстати, о своей судьбе и нынешней жизни Алеся сама не так давно рассказывала “Комсомолке”.

Александр Солодуха и Олег Елисеенков. Фото: kraj.by

Александр Солодуха и Олег Елисеенков. Фото: kraj.by

А что же Александр Солодуха? Ведь 1990-е – старт его карьеры. Причем это время не только исполненного им шлягера “Здравствуй, чужая милая”. Были у Александра песни на белорусском языке. Например, “Королева зимы” Олега Елисеенкова на стихи Алеся Бадака.

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Королева зимы
Королева зимы

А еще была “Заварожаная фея” и “Вольная птушка”. Правда, найти видеозаписи выступлений с белорусскоязычными хитами Александра не удалось. Но вспомнить, каким он был в 1990-х, можно по такому видео – Солодуха в начале карьеры. Да-да, те самые повзяка на голове, куртка и брюки из кожи.

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Славянский базар в Витебске 1995
Славянский базар в Витебске 1995

А вот что Александр говорил “Комсомолке” в интервью примерно год назад.

Да, времена поменялись. Теперь белорусскоязычные песни с официальной сцены или телеэкранов звучат чаще как своеобразный колорит для больших концертов. Ну, разве что тематические выступления отчасти выравнивают баланс. А с другой стороны, хватает тех площадок (прежде всего – онлайн), откуда белорусскоязычной музыке куда проще найти путь к сердцам слушателей. И это удается. Правда, это уже совсем другие звезды.

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