Соревнования конных упряжек, конкуры и лучшие скакуны Полесья: как прошел пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» в Столинском районе

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль «Полесская нива» прошел в Столинском районе 21-22 августа на околице агрогородка Ремель.
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В этом году фестиваль приобрел почти республиканские масштабы – его посетили спортсмены из Витебской, Могилевской, Минской и Брестской областей.
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В рамках программы прошли соревнования конных упряжек (драйвинг) и турнир по преодолению препятствий (конкур). Победители заездов получили от 500 кг до 300 кг овса, все остальные участники – по 200 кг.
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На празднике собралось больше тысячи зрителей. В соревнованиях по преодолению препятствий победила брестская спортсменка Анастасия Никольская с лошадью Инфлоранц голландской теплокровной породы. Лошадь-победитель была рождена в Голландии и приобретена ремельским конезаводом за 15 тысяч евро.
Победительницей соревнований в прыжке стала брестчанка Анастасия Никольская
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Лошадь из Голландии была признана самой красивой
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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