Соревнования конных упряжек, конкуры и лучшие скакуны Полесья: как прошел пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» в Столинском районе

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Полесская нива» прошел в Столинском районе 21-22 августа на околице агрогородка Ремель.

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году фестиваль приобрел почти республиканские масштабы – его посетили спортсмены из Витебской, Могилевской, Минской и Брестской областей.

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В рамках программы прошли соревнования конных упряжек (драйвинг) и турнир по преодолению препятствий (конкур). Победители заездов получили от 500 кг до 300 кг овса, все остальные участники – по 200 кг.

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На празднике собралось больше тысячи зрителей. В соревнованиях по преодолению препятствий победила брестская спортсменка Анастасия Никольская с лошадью Инфлоранц голландской теплокровной породы. Лошадь-победитель была рождена в Голландии и приобретена ремельским конезаводом за 15 тысяч евро.

Победительницей соревнований в прыжке стала брестчанка Анастасия Никольская Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошадь из Голландии была признана самой красивой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

http://www.kp.ru/share/i/4/2211652/big.jpg

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять тысяч человек, всадники и бои на саблях: как в Несвиже прошел фестиваль исторической реконструкции

В Английском парке Несвижского замка воссоздали события XVII-XVIII веков (подробности)