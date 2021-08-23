Ковид в еще одном детском лагере, 900 млн долларов для Беларуси от МВФ, дома в деревне по 29 рублей: что произошло в Беларуси и с белорусами 23 августа 2021 года

Главные новости Беларуси за 23 августа 2021 года. Фото: unsplash.com

Еще в одном детском лагере в Беларуси вспышка COVID-19: заболели 13 детей

Речь идет о лагере «Про100р» в Лиозненском районе Витебской области на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга».

«На данный момент все дети, у которых диагностирован коронавирус, находятся в отдельном корпусе. Все чувствуют себя нормально. Для детей организовано отдельное питание, отдельная программа», - рассказал соучредитель центра «100 баллов» Дмитрий Рыжиков.

По его словам, все дети переносят заболевание легко, а педагоги вакцинированы.

Минские врачи рассказали, как правильно сочетать прививку от гриппа и от COVID-19

Еще одна новость из медицинской сферы. Уже с конца сентября начинается сезон, когда вакцинировать будут не только от коронавируса, но и от гриппа. Медики рассказали, как сочетать эти прививки. Привиться от гриппа можно будет бесплатно российским препаратом «Гриппол Плюс», или платно – вакциной «Ваксигрип Тетра», которую производят во Франции, рассказала главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.

Клип группы «Дай Дарогу» на песню «Баю-бай» признали экстремистским

Об этом лидер группы Юрий Стыльский написал в своем инстаграме. Сам он на суде не присутствовал.

– Данный видеоклип носит агрессивный, оскорбительный, дискредитирующий представителей силовых структур характер, что способствует разжиганию социальной вражды, – говорилось в экспертном заключении.

С 23 августа музыканты закрыли доступ к клипу в социальных сетях и на Youtube, чтобы поклонники не понесли рисков за перепосты и публикацию ссылок.

Вероятно, это первый музыкальный клип, признанный экстремистским после событий 2020-го года.

Международный валютный фонд выделил Беларуси более 900 млн долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, белорусы в США вышли протестовать

По информации телеграм-канала Sputnik Ближнее Зарубежье, живущие в США белорусы вышли на акцию протеста к офису МВФ.

Они хотят добиться от фонда отказа перевода денег. Протестующие напомнили, что ранее Международный валютный фонд отказался от выплат Афганистану, где власть перешла в руки движения «Талибан». По их мнению, подобные меры нужно применить и в отношении белорусских властей.

«Белгазпромбанк» возобновил выдачу кредитов на жилье

Этот банк стал уже пятым, который возобновил выдачу кредитов на жилье. Ранее о таком же решении заявили Беларусбанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ и БТА Банк.

Максимальная сумма, которую можно получить, составляет не более 80% стоимости жилья. Ставка по такому кредиту - ставка рефинансирования плюс 10,74 процентного пункта (на данный момент это 19,99% годовых). Срок погашения - 20 лет.

В Карелии 8 белорусов отравились суррогатным алкоголем – один умер

- Восемь граждан Беларуси отравились суррогатами алкоголя. Один из них скончался до приезда скорой помощи. Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, 23 августа впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ, был реанимирован, - говорится в сообщении Минздрава Карелии.

В школах в новом учебном году появится факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма» и платформа для дистанционного образования

Сразу несколько новостей образования. Во-первых, пятиклассники и шестиклассники с нового учебного года изучают новый факультатив - «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма». Второе - с 1 сентября Минобр обещает школьникам платформу для дистанционного образования.

В Минобразования Беларуси назвали причину недобора студентов в вузы

И о новостях высшего образования. После проведения допнабора в вузы вакантными остались 490 мест, это почти половина. Минобр объяснил, почему так получилось.

- Все дело в том, что план приемы на бюджет мы составляем не столько, исходя их потребностей абитуриентов, сколько исходя из заявок заказчиков на подготовку кадров, - во время пресс-конференции пояснила возникший недобор на бесплатные места консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.

Материал дня. С сентября 2021 года белорусы смогут купить дом в деревне всего за 29 рублей: как это будет работать на практике и какие дома мы нашли

В конце сентября вступает в силу указ об отчуждении жилых домов в сельской местности. «Комсомолка» выяснила, какой алгоритм действий, и нашла дома, которые могут быть оценены всего в одну базовую