Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 августа 2021 года: новая вспышка COVID-19 в детском лагере, прививка от гриппа и ковида и антитело от всех штаммов

За сутки в Беларуси «ковид» подтвердился еще у 918 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Беларуси «ковид» подтвердился еще у 918 человек. По сравнению с выходными фиксируется спад. В тоже время с начала пандемии коронавирус был диагностирован уже у 470 тысяч 635 человек.

На прежнем уровне сохраняется статистика летальных исходов. За сутки в Беларуси скончались еще десять пациентов с выявленными коронавирусом.

– За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 691 пациент с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

Вспышка COVID-19 выявлена в еще в одном детском лагере в Беларуси

Речь идет о лагере «Про100р», расположенном в Лиозненском районе Витебской области на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга».

«На данный момент все дети, у которых диагностирован коронавирус, находятся в отдельном корпусе. Все чувствуют себя нормально. Для детей организовано отдельное питание, отдельная программа», – рассказал соучредитель центра «100 баллов» Дмитрий Рыжиков.

По словам Дмитрия Рыжикова, все дети переносят заболевание легко, а педагоги, работающие в центре, вакцинированы.

В Беларуси утвердили порядок действий медицинских работников при обнаружении признаков MIS-C (мультисистемного воспалительного синдрома) у детей с COVID-19 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Минздраве рассказали, в каких случаях детей с коронавирусом нужно госпитализировать

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич своим приказом утвердил порядок действий медицинских работников при обнаружении признаков MIS-C (мультисистемного воспалительного синдрома) у детей с COVID-19.

«В Минздраве разработан механизм действий медицинских работников, призванный усилить их настороженность при осмотре детей. Обращено внимание на возможность возникновения осложнений у детей с инфекцией COVID-19. В этих случаях необходимо обеспечить госпитализацию ребенка с пневмонией. Кроме того, в документе отмечено, что необходимо расценивать любого ребенка, обратившегося за оказанием медицинской помощи с лихорадкой, как пациента с инфекцией COVID-19», - уточняется в сообщении Минздрава.

Минские врачи рассказали, как правильно сочетать прививку от гриппа и от COVID-19

В Беларуси в 2021 году накануне сезонной осенней вспышки гриппа и ОРВИ будет проводиться вакцинация от гриппа. О том, как правильно привиться и от гриппа, и от ковида, чтобы не навредить организму, рассказали врачи.

Так, вакцинация от гриппа в минских медучреждениях начнется с конца сентября. Привиться можно будет бесплатно российским препаратом «Гриппол Плюс», или платно – вакциной «Ваксигрип Тетра», которую производят во Франции, рассказала главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак. Иммунитет против гриппа формируется через 2-3 недели после прививки.

Медики отметили, что между прививкой от COVID-19 и прививкой от гриппа должно пройти время – как минимум месяц.

Антитело от всех штаммов

Американские ученые обнаружили антитело, способное защитить от всех известных штаммов коронавируса. Исследование проводили специалисты из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

«Это антитело обладает высокой нейтрализующей способностью (это означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), и широким нейтрализующим действием (это означает, что оно работает против всех вариантов). Это отлично подходит для комбинированной терапии», – уточнили авторы исследования.

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