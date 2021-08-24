"Наша команда готова": хоккейная сборная Беларуси поборется в Словакии за путевку на Олимпиаду-2022

Егор Шарангович - лидер сборной Беларуси. Фото: hockey.by

Белорусская хоккейная сборная в последние годы разочаровывает своими выступлениями на чемпионатах мира, а когда она в последний раз играла на Олимпиаде, так с ходу и не вспомнишь. Оказывается, в 2010-м.

На ближайших Играх, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине, за победу поспорят 12 команд. 8 лучших по рейтингу сборных уже забронировали места. Кроме большой шестерки, это еще Германия и Швейцария. Китайцы получат место как хозяева, а оставшиеся три сборные отберут после квалификации.

Напомним: в двух предыдущих квалификациях к Олимпиадам 2014 и 2018 годов белорусы пропускали вперед сборную Словении.

Белорусы отборочный турнир проведут в Братиславе, где сыграют с Польшей (26 августа, 16.15), Австрией (27 августа, 16.15) и Словакией (29 августа, 18.30). На Олимпиаду попадет только победитель турнира, и по предварительным раскладам, если наша команда вновь не провалится, все решится в последнем матче против словаков. В обеих командах нет звезд, поэтому все решит командная игра и конкретная готовность игроков на данный день. На последнем первенстве мира сильней были словаки - 5:2.

В Братиславе словакам еще должны помочь свои болельщики - обещают, что на 10-тысячной арене смогут присутствовать 75% зрителей.

После того как белорусская сборная заняла на чемпионате мира в Риге 15-е место среди 16 команд, главный тренер Михаил Захаров подал в отставку, а на его место пришел канадец Крэйг Вудкрофт, который одновременно возглавляет минское «Динамо».

В составе, по сравнению с чемпионатом мира, произошли небольшие изменения. Преобладают хоккеисты из КХЛ плюс белорусы из Северной Америки, где сезон еще не начался. Из национального чемпионата нет ни одного игрока.

Во вратарской линии добавился Иван Кульбаков из минского «Динамо». Защитников усилили Кирилл Готовец из омского «Авангарда» и Владислав Колячонок из системы «Аризоны», а вот Степан Фальковский, перешедший в питерский СКА, в состав не попал.

В нападении отметим прежде всего возвращение Андрея Стася, который не поехал в Ригу-2021 из-за травмы. Еще призваны Владимир Алистратов, Дмитрий Буйницкий, Александр Павлович и Илья Усов (оба - «Динамо», Минск).

Среди тех, кто должен будет делать результат, отметим Егора Шаранговича («Нью-Джерси») и трио североамериканцев Платт - Паре - Принс.

Первое звено выглядит так: Протас - Шарангович - Принс.

Кстати, парни из-за океана у нас во всех линиях: Дэнни Тэйлор - в воротах, Ник Бэйлен - в защите.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крэйг Вудкрофт: Этот турнир - о нашем характере

Белорусская сборная добралась до Братиславы чартерным рейсом, а после последней перед вылетом тренировки Крэйг Вудкрофт излучал оптимизм:

- Все прошло хорошо, чувствовалась бешеная энергетика на льду. Было видно, что наша команда готова, ребята серьезно настроены, - сказал он hockey.by. - Тренировка получилась довольно интенсивной, на высоких скоростях - это те вещи, которые нам необходимы, и то, чего мы ждем от хоккеистов во время трех матчей олимпийской квалификации.

Он подчеркнул, что доволен игроками и командой, которую ему удалось построить.

- Каждый хоккейный болельщик из Беларуси должен порадоваться за ту команду, которую нам удалось собрать. Я думаю, она полностью отражает ситуацию в белорусском хоккее. Сейчас идет смена поколений, о которой мы говорили на протяжении последних лет. В то же время в коллективе есть опытные игроки, которые уже давно выступают за национальную команду, и они все еще способные, хорошие хоккеисты и люди.

По мнению Вудкрофта, болельщики должны быть рады и молодому поколению игроков:

- У нас появились игроки мирового класса, которых не было в Беларуси некоторое время.

Крэйг всячески демонстрировал, что прибыл в Словакию в отличном настроении:

- Мы настраиваемся на позитив и будем играть в современный хоккей, а это всегда очень увлекательно для болельщиков. Этот турнир - о нашем характере, желании во что бы то ни стало достичь результата. Я думаю, именно это олицетворяет белорусских людей, белорусскую нацию. Так что включайте трансляцию (турнир покажет «Беларусь 5». - Ред.) и следите за нами.

Читайте также:

Арина Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя японку Наоми Осаку

Трижды олимпийская медалистка Марина Литвинчук: «Путь к медалям начинался с тренировок при -20, а от обморожения спасались, надевая на руки пакеты из-под молока»

Когда спорт невозможно не полюбить: горячие фото белорусских волейболисток, которые приехали показать себя на Евро