Для спортсменов и новичков, людные и не очень: собрали топ-5 площадок для занятий уличной гимнастикой в Минске

Любителей заниматься уличной гимнастикой на открытом воздухе в Минске достаточно много. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадка для воркаута в Московском районе г. Минска. Парк Павлова, улица Космонавтов, 16. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Парк Павлова: снаряды есть – инфраструктуры нет

Московский район, ул. Космонавтов, 16

Как добраться: около 15 минут пешком от метро «Малиновка» или 5 минут ходьбы от остановки «Дворище».

Время работы: круглосуточно. Есть освещение.

На площадках для воркаута можно встретить людей любого возраста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это одна из самых известных и больших (около 500 кв м) столичных площадок для воркаута. Работает с 2015-го, но сохранилась в отличном состоянии: резиновое покрытие, более 20 комплексов для тренировки различных видов мышц: высокий, средний, низкий и широкий турники, перекладина «змейка», рукоход, брусья, двойные брусья, перекладина для отжиманий, лавка с упорами, шведская стенка, скамья для пресса.

На площадке в парке Павлова есть всё для тренировки различных видов мышц. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадка для воркаута в парке Павлова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди уникальных снарядов - низкий рукоход и соединенные в треугольник разноуровневые турники для прыжков с перехватом. Но тут нет инфраструктуры вроде туалетов, раздевалок, навесов от дождя.

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадка в парке Павлова работает с 2015-го, но сохранилась в отличном состоянии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из местных любителей спорта Тимур Гуров делится впечатлениями:

- Мне здесь комфортно. Я вообще предпочитаю спортзалу занятия на улице. Прихожу даже зимой. Из минусов: часто тусуются дети, которые не занимаются. Еще хотелось бы урну - некуда выбросить бутылки от воды после тренировки. Людей на площадке много, особенно в пятницу и выходные, но поскольку она большая места хватает всем.

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Площадка для воркаута в Партизанском районе г. Минска. Парк экстремальных видов спорта, улица Столетова, 1. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Парк экстремальных видов спорта: для сильных и для ослабленных

Партизанский район, ул. Столетова, 1

Как добраться: около 30 минут пешком от метро «Тракторный завод» или «Парк Челюскинцев» или 5 минут от остановки «Столетова».

Время работы: круглосуточно. Есть освещение.

Парк экстремальных видов спорта, улица Столетова, 1. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По сути, это целый комплекс современных площадок: скейт-парк, площадки для мини- и панна-футбола (игра в круглой металлической клетке, основная цель которой пробросить мяч между ног соперника), паркура, воркаута. Кроме того, это единственная локация, где мы нашли туалет. Правда, он платный и работает до 22.00. Зато рядом находится СДЮШОР по современному пятиборью. Туда по необходимости пускают переодеться и набрать воды.

Площадка на улице Столетова есть киоск с едой, напитками и даже туалет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площадках для воркаута встретить можно людей любого возраста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площадке резиновое покрытие и снаряды - высокий, средний, низкий и широкий турники, перекладины для отжиманий, брусья, рукоход, шведская стенка, скамья для пресса. Рядом - площадка для тех, кто физически ослаблен. Здесь количество снарядов скромнее – брусья, кольца и велосипед. Жители окрестных домов рассказывают, что раньше их было больше, а потом что-то убрали и поставили стандартные уличные тренажеры. Они и стали излюбленным местом мам с маленькими детьми.

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадка для воркаута на улице Столетова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воркаутеры Владислав Гаджиев и Глеб Коробкин рассказали «Комсомолке»:

- Качество площадки нас устраивает, правда, есть турники, которые погнулись и требуют замены. Еще хотелось бы, чтобы напольные брусья крепились отдельно, иначе неудобно выполнять стойки на руках. Размеры площадки позволяют комфортно заниматься 15-20 спортсменам. Но мы, к примеру, не очень любим скейтеров - они занимаются все наши скамейки (улыбаются).

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Площадка для воркаута в Фрунзенском районе г. Минска. Парк Тивали, улица Петра Глебки, 8. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Парк Тивали: берем с собой маты и крутим «солнышки»

Фрунзенский район, ул. Петра Глебки, 8

Как добраться: около 10 мин пешком от метро «Спортивная» или 5 мин от остановки «Школа №140»

Время работы: круглосуточно. Есть освещение.

Тренажеры для работы с собственным весом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Указатель перед входом в парк Тивали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Относительно небольшой размер этой локации не умоляет ее достоинства. Кроме современных снарядов - высокого, среднего и низкого турников, брусьев, рукохода, шведской стенки, скамьи для пресса и скамьи с упорами, - есть тренажеры для работы с собственным весом. Они постоянно используются.

На площадке в парке Тивали, по словам местных, очень не хватает навеса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из удобств - оборудована вешалка. Местные говорят, что очень не хватает навеса. Они с удовольствием занимались бы в дождливую погоду.

Площадка для воркаута в парке Тивали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадка для воркаута в парке Тивали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воркаутер и начинающий блогер Евгений Колас рассказал:

- Здесь тренируются ребята с достаточно серьезным уровнем подготовки. Часто они приносят маты, чтобы снизить риск травмы, и крутят «солнышки» (полный проворот вокруг турника на вытянутых руках – Ред.), сальто. Маленьким детям здесь находится опасно, потому я всегда прошу мам перейти на специальные игровые площадки. Кстати, сам я в уличной гимнастике шесть лет. Мечтаю взять высшие награды на самых крутых соревнованиях в стране: Minsk Street GameZ, Gorilla Energy, на чемпионате и в Кубке Беларуси. Также развиваю свой youtube-канал Jeka Workout.

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Площадка для воркаута в Центральном районе г. Минска. Сквер Марата Казея, улица Янки Купалы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сквер Марата Казея: магнезия для счастья

Центральный район, ул. Янки Купалы

Как добраться: около 10 минут пешком от метро «Немига» или от остановки «Оперный театр»

Время работы: круглосуточно. Есть освещение.

Скамья для пресса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В сквер Марата Казея, что в центре города, мы отправились по советам воркаутеров. Площадка по размерам похожа на ту, что в парке Тивали, но нет тренажеров - только снаряды: высокий, средний и низкий турники, брусья, рукоход, шведская стенка, скамья для пресса, лавка с упорами, резиновое покрытие.

Площадка для воркаута в сквере Марата Казея. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детей тоже нет, поскольку далеко до жилых домов и людных мест. Зато есть красивые природные пейзажи и река, жаль, что ее не видно из-за бетонных заграждений.

Площадка в сквере Марата Казея по размерам похожа на ту, что в парке Тивали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воркаутер Егор Горальчук говорит:

- Я люблю это место. Здесь всегда тихо, деревья защищают от летнего зноя. В часы пик собирается до 15 человек, но мне места хватает. Железо, из которого сделаны снаряды, качественное, не гнется. Правда, на турниках могут прокручиваться верхние перекладины, когда выполняешь силовые упражнения, но с этим я уже смирился. Мы приносим магнезию, чтобы руки меньше скользили.

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Площадка для воркаута в Ленинский районе г. Минска. Стадион СШ №55, улица Надеждинская, 23. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стадион СШ №55: кольца, лабиринт, йога

Ленинский район, Надеждинская, 23

Как добраться: 15 минут пешком от метро «Ковальская Слобода» или 5 минут от остановки «Денисовская»

Время работы: 6.00 - 22.00. Есть освещение.

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице Надеждинской сразу две площадки для воркаута, хорошо дополняющие друг друга. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытием стал стадион СШ №55. Здесь сразу две площадки для воркаута, хорошо дополняющие друг друга.

Площадка на улице Надеждинской имеет навес над тренажёрами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первая - более современная со стандартными снарядами: высокий, средний и низкий турники, перекладина «змейка», рукоход, перекладины для отжиманий, шведская стенка, брусья, лавка с упорами, скамья для пресса, резиновое покрытие, а тренажеры для занятий с собственным весом находятся под навесом, которого так не хватает в других местах. Здесь собирается всего 5-7 человек одновременно, случайных посетителей мало.

Площадка для воркаута на улице Надеждинской. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторая площадка выглядит «старше». Части снарядов крепятся друг к другу не хамутами - они просто приварены. Но есть то, чего мы не встречали нигде: кольца, лабиринт и веревочная лестница, проводится, даже, групповая йога.

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Любитель фитнеса Алиса Василенко рассказывает:

- Летом хочется больше времени проводить на улице. Я растягиваюсь на шведской стенке, бегаю, занимаюсь на тренажерах. Зимой - спортзал, поскольку там можно использовать утяжеления.

Street Workout (уличная гимнастика). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Насыщаем кровь кислородом

- Плюс занятий на улице – это интенсивное насыщение крови кислородом из-за большого количества свежего воздуха и солнца, - говорит фитнес-наставник Алексей Белый. - Нагрузка во время тренировки определяется исходя из спортивной подготовки занимающегося. Стандартное время тренировки – один час, между повторами - 2-3 мин на отдых. В местах нагрузки не должно быть негативных ощущений. Не стоит ускорять темп и выполнять слишком сложные упражнения, если чувствуете, что пока не готовы к ним. Для новичков лучшая тренировка – с опытным тренером.

Возрастным любителям спорта важно учитывать рекомендации врачей и общее состояние организма. Обязательно использование упора, перекладины для удержания баланса. Оптимальное время тренировки 20-30 мин.

Стандартное время тренировки – один час, между повторами - 2-3 мин на отдых. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению Алексея, зимой велик риск получить травму на уличных снарядах, поэтому, более оптимальными занятиями будут лыжи, длительные прогулки.

Однако фанаты уличной гимнастики не изменяют своему любимому занятию, закаляются и тренируют силу воли. В таком деле особенную важность имеет теплая одежда и разминка (20-25 мин). Чтобы не скользили руки, используйте прорезиненные перчатки. Перед началом занятия нужно насухо протереть снаряды - на них не должно быть обледенения и снега. Лучше делать упор на силовые тренировки: подтягивания, отжимания и т.п. Рекомендуется избегать упражнений, в которых плечо направлено на вывих, а также прыжков с перекладины на перекладину, т.к. велик риск сорваться. Воду во время занятий пить можно, но только теплую! Чтобы не «остыть» и не простудиться, можно завершить тренировку лёгкой пробежкой до дома. Растяжку лучше выполнить в помещении.

ЛАЙФХАК

Чтобы не дышать холодным воздухом и снизить риск воспаления дыхательных путей, используйте медицинскую маску во время тренировки.

СПРАВКА «КП»

Движение Street Workout (занятия спортом на улице, в основном, с собственным весом, с использованием турников, брусьев, шведских стенок и т.п.) началась в США с простых ребят, которые тренировались во дворах, на стадионах, везде, где это было возможно. В Беларуси Workout стал набирать популярность с 2010 года, а 29 июля 2012-го в Минске прошел первый республиканский фестиваль, в котором участвовало около тысячи спортсменов, большинство, кстати, из регионов. С 2014-го действует общественное объединение «Федерация «Стрит воркаут», которое популяризирует уличную гимнастику.

Снаряды для уличной гимнастики. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА ЗАМЕТКУ

Чем заняться на площадках воркаута?

Турники. Для широчайших мышц спины по всей длине, верха спины, плеч, бицепсов и трицепсов, прямых и косых мышц живота (подтягивания, выходы силой, «уголок»).

Брусья. Для трицепсов, плеч и грудных мышц, брюшного пресса (отжимания, сгибания-разгибания туловища, сидя на одном из брусьев и зацепившись ногами).

Лавка с упорами. Для передней и задней дельтовидных мышц, мышц предплечья, спины и брюшного пресса, трапеции, трицепса (стойки на руках, отжимания).

Рукоход. Для широчайших мышц спины, плеча, живота, двуглавых мышц (перехваты, подтягивания).

Шведская стенка. Универсальный тренажер, можно прокачать практически все мышечные группы.

Гимнастические кольца. Прорабатываются все группы мышц, а также улучшается координация и гибкость (отжимания, подтягивания, выходы силой).

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