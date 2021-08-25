Коронавирус в Беларуси, последние данные на 25 августа 2021 года: нужно ли прививаться, если уже есть антитела, и сколько работников из различных сфер уже привились

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 860 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 471 тысяча 495 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 701 пациент. Выздоровели – 465 тысячи 027 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 679 тысяч 920.

В ведомстве также обратили внимание, что уже более 1,57 миллиона граждан Беларуси получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них более 1,28 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

Стало известно, сколько работников из различных сфер в Беларуси привились от ковида.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о том, как идет вакцинация среди работников различных сфер. В числе самых привитых оказались сотрудники системы здравоохранения – вакцинированы от COVID-29 уже более 77%.

В учреждениях образования привились уже около 42% работников. Более 61% социальных работников и сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан привились от ковида. Среди работников торговли и общественного питания на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали около 12%.

Самый высокий процент привитых среди людей, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания – 93%.

В Минздраве рассказали, нужно ли прививаться, если уже есть антитела.

Специалисты Минздрава отмечают, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции нужно через три-шесть месяцев после заболевания. И подчеркнули: если человек заразился ковидом после введения первого компонента вакцины, а второй еще не получил, то закончить вакцинацию можно не ранее, чем через шесть месяцев после болезни. Что касается введения второго компонента вакцины, то его нужно вводить в любом случае, чтобы организм смог получить полноценную и длительную защиту.

В Министерстве здравоохранения также заявили, что если у человека уже имеются антитела, то прививаться от COVID-19 все равно нужно, так как у переболевших нет никаких гарантий защиты от повторного заражения уже спустя три-шесть месяцев после перенесенной инфекции.

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