Важные новости о прививке от ковида, объединение ЦТ и экзаменов, уникальная семья первокурсников: что произошло в Беларуси и с белорусами 24 августа 2021 года

На Республиканском педсовете сказали, что в Беларуси совместят ЦТ и выпускные экзамены c 2023 года

Этот вопрос обсуждается уже несколько лет, сегодня на Республиканском педсовете назвали год, с которого выпускники будут сдавать единый экзамен - нововведение планируют на 2023-й. Сейчас одиннадцатиклассники сдают выпускные экзамены в школе, а потом ЦТ для поступления в вуз.

Пару лет назад мы попросили педагогов высказаться об идее общенационального экзамена вмсето ЦТ и выпускных испытаний.

Министр образования Игорь Карпенко: «Полулегальные частные детские сады и школы становились опорными точками для цветной революции»

И еще об образовании, на Республиканском педсовете министр образования Игорь Карпенко высказался о частных садах и школах.

- Обучение и воспитание детей всегда и везде находится под пристальным контролем государства. Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов, - приводит слова Карпенко БелТА.

Министр считает, что «полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции».

- А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня, - сказал руководитель Минобра.

В белорусских школах отменили экзамены по польскому и литовскому языкам

Раньше эти экзамены сдавали в школах, где преподавали на литовском и польском. С 1 сентября Минобр отменяет экзамены по польскому и литовскому.

СК Беларуси получил неограниченный доступ к системе видеонаблюдения

До сих пор право неограниченного доступа к системе видеонаблюдения было у МВД, КГБ, МЧС, ДФР, КГК, а также Службы безопасности президента и ОАЦ Беларуси.

Теперь доступ без ограничений в отношении источников и объема информации, зафиксированной системой мониторинга, получает и СК.

Беларусь открывает новое посольство - оно будет в Африке

В 2020 году в Зимбабве открыли сервисный центр по обслуживанию белорусской техники, а африканская страна в свою очередь закупила отечественные тракторы, комбайны и другие машины на десятки миллионов долларов. Теперь Беларусь откроет посольство в Республике Зимбабве, постановление принято Советом министров 23 августа.

В Минздраве рассказали, надо ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела

По словам специалистов министерства, вакцинироваться от коронавируса следует через три-шесть месяцев после заболевания.

При этом в Минздраве подчеркнули: если человек заразился COVID-19 после введения первого компонента вакцины, а второй еще не получил, то завершить вакцинацию можно не ранее чем через шесть месяцев после болезни. При этом второй компонент вакцины рекомендуется вводить в любом случае, чтобы организм получил полноценную длительную защиту.

Уголовное дело PandaDoc закрыли, по нему проходили 4 сотрудника компании

Новость сообщило издание dev.by. Уголовное дело против четырех сотрудников PandaDoc по статье о мошенничестве (ч. 4, ст. 209 УК) закрыто. Информацию подтвердили в руководстве компании. В PandaDoc отметили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела.

Обыски в минском офисе PandaDoc прошли 2 сентября 2020 года. Четырех сотрудников компании — директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа — обвинили в хищении около 107 тыс рублей (ч. 4, ст. 210 УК).

В Минске продают ресторан «Товарищ» по цене пяти средних квартир

Интерьер ресторана выполнен в советском стиле: в зале стоит скульптура с серпом и молотом, висит карта СССР. За него просят 350 тысяч долларов - приблизительно за такую сумму можно купить 5 двухкомнатных квартир. Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.

Польша отправила на границу с Беларусью гуманитарный груз. МИД Беларуси отреагировал

На границу с Беларусью польские власти отправили машину с гуманитарной помощью: палатки, одеяла, раскладушки, средства защиты и гигиены. Гуманитарная помощь - для беженцев, устроивших стихийный лагерь на белорусско-польской границе.

Позже МИД Беларуси отреагировал:

- МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу поехал какой-то конвой, как будто Беларусь не суверенное государство, и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен? Ведь, если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое. Тем более, что с польской стороны, как мы видим по многочисленным кадрам в СМИ, хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения, – говорится в заявлении МИД.

Cемья дня. Поговорили с мамой, папой и дочкой из Новополоцка, которые стали первокурсниками Университета культуры. Говорят, что на выпускной тоже пойдут вместе (но это позже)

Все втроем они поступили на бюджет. Мотивировала родителей Александра и Екатерину на поступление в вуз Даша.

— Вместе с дочерью посетили День открытых дверей в БГУКИ. Именно там и услышали о кафедре народного декоративно-прикладного искусства. А Даша сразу предложила нам всем вместе поступать. Мы, не раздумывая, согласились, — вспоминает Александр.