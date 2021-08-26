«Мы поступили!»: внук Александра Тихановича, дочери Ларисы Грибалевой и Тамары Лисицкой, внучка Александра Лукашенко стали студентами

Фото: соцсети Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

О том, как прошли выпускные детей и внуков известных белорусов, мы писали в середине первого летнего месяца.

Лето – это не только жаркая пора отдыха и релакса, но и «жаркая» пора для тех, кто закончил школу и поступал в вуз. Пока одни отдыхали, другие переживали непростую пору - вступительную кампанию. И не просто переживали, а с честью прошли все ее испытания. Так, например, студенткой стала дочь телеведущей и певицы Ларисы Грибалевой Алиса.

«Главное на свете – это наши дети! Поздравляю любимую студентку. Все только начинается», - написала Лариса под совместным с дочерью фото, которое она разместила в инстаграм (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - Авт.).

Куда именно поступила ее дочь Алиса, Лариса Грибалева пока не говорит. Держит интригу! Фото: соцсети

«Куда поступила?» - начали спрашивать Ларису в комментариях. Та же - держит интригу: «Пока это секрет».

«НАШ СТУДЕНТ!»: ВНУК ЯДВИГИ ПОПЛАВСКОЙ И АЛЕКСАНДРА ТИХАНОВИЧА ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ

А вот Анастасия Тиханович своей радостью со своими подписчиками в инстаграм делится без остатка.

«Мой студент!!! А ведь когда-то деревья были большими… а он был маленьким и любил книжки и детские энциклопедии про то, как устроен человек и окружающий его мир! Теперь мои сын на две головы выше меня и чтобы дотянуться до дерева и сорвать, например, яблоко, ему иногда не нужно даже подниматься на носки)) На дтскии вопрос, кем ты хочешь быть, он уверенно отвечали-врачом! Два последних года школы были посвящены подготовке, курсам, штудированию предметов..И вот ..случилось!!и Мы поступили!!! Иван-студент Медицинского Университета! Я очень горжусь тобой , Сынок».

Внук Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской решил стать врачом. Фото: соцсети

Подписчики Анастасии не скупились на поздравления. «Поздравляю!!! Прекрасный выбор и очень похож на дедушку», «Поздравляем от всей нашей семьи!!! Очень рады за Вас и Вашего студента! У него достойный выбор, успехов и в добрый час!» - доброжелательно реагировали они.

Поздравила Ивана и Анастасию и залуженная артистка Беларуси Искуи Абалян.

«Настюша, поздравляю вас!!! Новый уровень!!» - написала певица.

ВНУЧКА АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО - ДОЧЬ ЕГО СЫНА ДМИТРИЯ - АНАСТАСИЯ ПОСТУПИЛА В МГУ?

Во время «Большого разговора с президентом», который состоялся 9 августа (и длился рекордные восемь часов пятнадцать минут), Александр Лукашенко кратко упомянул об успехах своей внучки Анастасии. Как сказал тогда президент, она «блестяще сдала экзамены» в московский университет. В какой именно вуз поступила дочь Дмитрия Лукашенко, глава государства не уточнил, однако в Сети предположили, что речь идет об одном из самых престижных учебных заведений - Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Насколько это соответствует действительности, станет, вероятно, понятно ближе к 1 сентября, когда набор в МГУ и другие вузы будет окончательно завершен, а списки поступивших счастливчиков, ставших студентами, опубликуют официально.

«БУДЕТ РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ ОПЛАЧИВАТЬ УЧЕБУ»: ЕКАТЕРИНА – ДОЧЬ ТАМАРЫ ЛИСИЦКОЙ - СТАЛА СТУДЕНТКОЙ БГУ

Этот год в жизни теле-радиоведущей, писательницы, сценариста Тамары Лисицкой просто пестрит событиями. Мы уже писали о том, что не так давно она стала бабушкой: у ее старшего сына Матвея родилась дочь. Девочку назвали Нина. Детей у Тамары трое, и этим летом дочь Катя закончила школу.

Надо сказать, что сама девушка не очень любит фотографироваться, а сама Тамара в соцсетях новостями о том, поступала ли (и поступила ли) Катя в какое-то учебное заведение, тоже не делилась.

Мы позвонили Тамаре Лисицкой, чтобы удовлетворить вполне законный журналистский интерес.

В это трудно поверить, но Тамара Лисицкая не только трижды счастливая мама, но уже даже бабушка. Фото: соцсети

- Да, Катя поступила на социальные коммуникации, стала студенткой БГУ, - узнаваемый голос Тамара переливается от переполняющих ее эмоций.

- На платное или на бюджет?

- На платное отделение. Ну, вот, будет работать, чтобы учиться. Думаю, что Катя будет работать именно по профилю будущей профессии, набираться опыта в медийных проектах. Думаю, что профессию Катя выбрала интересную – это и психология, и маркетинг, и навыки коммуникации. На стыке. Я за дочь, разумеется, очень рада. На ее выбор я никак не влияла – это полностью осознанное, давнее решение дочери. Горжусь, что за последний год, а он был не самый простой, Катя смогла собраться, сконцентрироваться и, в конечном счете, сделать такой важный шаг в профессии.

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