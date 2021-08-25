«Олимпик Парк»: ваше выгодное вложение в коммерческую недвижимость

Дело не только в красивой и современной жилой застройке, но и продуманной инфраструктуре – рядом, множество как развлекательных, так и спортивных сооружений. По сути, «Олимпик Парк» - это уже город в городе и в ближайшем будущем – со своим супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками, магазинами. В шаговой доступности аквапарк «Лебяжий», ТРЦ «Арена-Сити», спортивный комплекс «Минск-Арена», Дворец художественной гимнастики. Еще большие возможности для активных жителей открываются в многофункциональном спортивном комплексе «Олимпик Арена» с хоккейной секцией, центром фигурного катания А. Ягудина, фитнес-клубом, бассейном и SPA.

Существенным преимуществом «Олимпик Парка» является расположение: из окон экологически чистого района видны лес, заказник «Лебяжий» и водохранилище Дрозды. Это вам не шумный центр столицы, где стало сложно даже припарковаться - не говоря о том, чтобы отдохнуть. При этом транспортная развязка сделана идеально: из «Олимпик Парка» по проспекту Победителей в центр можно добраться за 10-15 минут на автомобиле или чуть дольше - на городском транспорте, который ходит один за одним. Разве не мечта?

ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САЛОНА ИЛИ КАФЕ ДО ОФИСА IT-КОМПАНИИ

Нет большого секрета в том, что квартиры в этом квартале Минска приобретает в основном средний класс и выше. Следовательно, жильцы не станут экономить на качестве жизни. Инфраструктура продолжает динамично развиваться. Часть готовых коммерческих помещений уже обрела хозяев, но еще есть выбор недвижимости в новых домах «Олимпик Парка» на этапе строительства. Помещения административно-торгового назначения расположены на въезде в квартал на первых этажах домов №12, №14, №15, №17 и №19 вдоль улицы Тимирязева. Площадь помещений варьируется от 41 м² до 368 м².

Они подходят для организации офисного пространства (например, для размещения туристических, юридических и консалтинговых агентств, небольших IT-компаний). Пока хватает ниш и для развития бизнеса в сфере торговли и услуг (например, кафе, салонов красоты, творческих пространств, детских клубов и много другого).

Даже если вы решили приобрести коммерческую недвижимость для ее последующей сдачи в аренду, это очень хороший вариант. Уровень рисков таких инвестиций минимален. У коммерческой недвижимости в «Олимпик Парке» высокая ликвидность, цена на нее с развитием квартала только растет. Поэтому при желании вы всегда сможете быстро и с выгодой продать свои площади.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость строительства квадратного метра коррелируется в зависимости от размещения и площади. Для приобретения коммерческой недвижимости в новых домах ЖК «Олимпик Парк» по цене «квадрата» от $2300 (с НДС) действуют кредитные и лизинговые программы.

Для приобретения коммерческой недвижимости юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступен кредит МТБанка в долларах США со ставкой от 5,5% годовых и сроком погашения до 60 месяцев при авансовом платеже в половину стоимости объекта. Также есть варианты кредитования в национальной валюте и лизинга недвижимости.

Если вы считаете, что настало время увеличить количество точек продаж или сменить офисное помещение? А может, у вас появился новый проект, для реализации которого потребуется приобретение коммерческого недвижимости? Тогда эта информация точно для вас.

По всем вопросам, связанным с приобретением административно-торговых помещений в «Олимпик Парке», готовы проконсультировать менеджеры агентства недвижимости «Мегаполис» по телефону +375 (29) 340 05 40.

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