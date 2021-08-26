Соцсети продлевают жизнь. А еще они лучшее лекарство от скуки и одиночества. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во всем мире соцсети все активней прирастают пользователями солидного возраста. В Германии, например, профили в соцсетях имеют 9 из 10 пожилых немцев. Причем многие из них не ограничиваются всего одной социальной сетью и говорят, что уже не представляют своей жизни без виртуального общения. В некоторых странах в специализированных социальных сетях для пенсионеров даже видят перспективу. Например, в Индии есть такая соцсеть, и, по отзывам пользователей, в ней множество разных плюшек, кроме самого очевидного - общения в интернете.

В Китае в соцсети для пенсионеров много информации о каллиграфии, боевых искусствах, домашних птицах, классической поэзии. Китайский пенсионер не замыкается на общении лишь с родственниками (хотя семейственность у них очень развита), а находит себе новых друзей по интересам.

Соцсети и продолжительность жизни

И хотя в Беларуси специальную соцсеть для пенсионеров пока не создали, у нас очень популярны Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Правда, у нас пожилые люди в интернете довольно пассивны: в основном они наблюдают за тем, что размещают их дети и внуки в интернете. Что ж, это тоже вариант. Но можно удивить родных и попробовать оживить свои соцсети. Загляните в профиль инстабабушки Киприяновны. Так себя называет 68-летняя Ольга Никитина. О чем рассказывает? Да обо всем, что ее интересует - начиная от романов Дарьи Донцовой до йоги и экспериментов со своей внешностью. Ольга оптимистка по жизни и заражает своим позитивом подписчиков, которых уже, кстати, 177 тысяч, среди них немало молодежи.

А еще обратите внимание на замечательную белорусскую модель 60+ Ольгу Шатыко в инстаграме. Очаровательная женщина, которая с появлением профиля в соцсетях будто бы обрела второе дыхание. У нее 33 500 подписчиков в данный момент, и эта цифра постоянно растет. Изначально она создавала инстаграм для ровесниц - женщин, чья планка возраста вплотную подобралась к отметке 70, но оказалось, что ее посты интересны и для подписчиц от 25 до 45, 50 лет. Многие пишут: «Мы наконец-то увидели пример и поверили, что в этом возрасте можно жить нормальной жизнью, нормально выглядеть без всяких ботоксов и пластических операций».

Глобальное исследование, которое охватывало 12 миллионов интернет-пользователей, показало: активные пользователи соцсетей живут дольше. Вероятно, это связанно с повышенной социальной активностью и поддержанием связей с «внешним миром» - иначе говоря, соцсети являются лучшим лекарством от скуки и одиночества.

Фото: pixabay.com

Не думай о соцсети свысока

Давайте посмотрим, как работают соцсети. Но для начала определимся, в чем их отличие и специфика.

Instagram - самый популярный фотохостинг в Беларуси, он в основном создает позитивное визуальное настроение, мотивирует заняться чем-то для пользы тела. Впрочем, некоторые блогеры умудряются размещать в инстаграме даже большие тексты.

Facebook - это социальная сеть активных взрослых людей, сфера интересов которых - новые технологии, путешествия, образование, литература, мотивация и многое другое. Тут обожают спорить и давать советы. Если вы набрали в фейсбуке пару тысяч подписчиков (что в общем-то несложно), можете смело задать любой вопрос: например, «звонили ли вам мошенники по телефону и что вы ответили?» - и вам расскажут совершенно реальный случаи из своей жизни. То есть вы уже будете примерно знать, чего ожидать и как действовать в аналогичной ситуации.

ВКонтакте пользуется более молодая аудитория, ее интересы в основном - общение, сериалы, фильмы и особенно музыка, которую можно слушать прямо в этой соцсети. Если ваши интересы совпадают, возраст для ВКонтакте вообще не имеет значения.

Одноклассники - пожалуй, самая привлекательная для наших пенсионеров соцсеть, которой пользуются для общения с одноклассниками, одногруппниками, сослуживцами, коллегами. Здесь также несложно найти группы по интересам.

Ищем приработок, отдаем излишки урожая, пристраиваем котика

Чтобы найти собеседников, можно вступить в группу людей со схожим с вашим возрастом, с такими же интересами. Не нашли группу - создайте свою и пригласите в нее людей, которых вы знаете лично, а те позовут своих друзей. Что обсуждать? Да что угодно - от «где купить лекарства» до «как вырастить хороший урожай огурцов на даче».

Можно вступить в чат молодых мам и написать сообщение о том, что есть опыт, время и возможность, чтобы посидеть с их детьми, пока они заняты. Услуги няни сейчас востребованы. Вот вам и небольшой приработок к пенсии. Давайте помечтаем о хорошем. Вы собрались съездить в путешествие, пусть не за границу из-за локдауна, но хотя бы по Беларуси. Одному ведь скучно. А если найти в соцсетях единомышленников, то можно не только провести весело время. Объединившись, вы сможете сэкономить на транспорте и жилье. В соцсетях также можно попросить совет, что взять в дорогу, и вам пришлют список вещей, которые пригодятся.

Возьмем одну из популярных тем - дачи. Находим единомышленников, группы дачных экспертов и любителей. В поисковой строке в соцсети вводим слово «дача» и находим сразу несколько групп, в которых пользователи обсуждают дачные успехи и неудачи. Что делаем? Хвастаемся урожаем, спрашиваем, почему желтеет лук, как спасти сливы от вредителей. Ну, а если у вас излишки урожая, почему бы его не обменять в соцсетях на то, что в этом году у вас не уродило. Или, допустим, у вас остались еще с прошлого года несъеденные закатки с вареньем и компотами. Спросите в соцсетях, может, кто-то готов приехать и забрать?

Не можете пройти мимо оставленного на улице котенка, но и забрать домой насовсем вы его не можете - у вас и так уже двое таких подобрышей. И снова на помощь приходят специализированные группы в соцсетях, где довольно успешно находят четвероногим новых, более ответственных хозяев, а также попросят помощи или совета.

У вас есть ненужные вещи - одежда или домашняя утварь, разрослись цветы в горшке, и надо бы рассадить, а выкинуть жалко. Находим группу, где занимаются обменом или отдают даром (таких групп много!), и практически все, что вам не нужно, а просто выкинуть жалко, пристраивается в новые руки. Точно таким же способом можно обменять вашу вещь на то, что может вам пригодиться в быту.

Фото: pixabay.com

Почему пенсионеры боятся соцсетей

Большинство людей солидного возраста опасаются излишней публичности. Многие не готовы, чтобы случайные люди узнали о вас конфиденциальную информацию. В соцсетях предусмотрели и этот нюанс. Если вам спокойней, когда пользователи не знают, где вы живете, какой у вас номер телефона и так далее - просто не размещайте эту информацию в интернете. Вы вообще можете не называть себя настоящим именем, а придумать псевдоним. И даже возраст изменить - то, что в реальной жизни невозможно, в соцсетях делается на раз-два. К тому же есть разные уровни конфиденциальности для каждого поста: то есть вы можете выкладывать один пост для всех, а другой - только для близких вам людей, которым вы доверяете. Настройте уровень конфиденциальности, такая функция есть в каждой соцсети. Самое простое - ограничить круг видящих пост до «только для друзей». Если вам кажется, что этого недостаточно, можно в настройках создать группу, добавляя в нее по человеку, и такой составить ее лишь из тех, кому вы абсолютно доверяете. Никто посторонний ваши публикации не увидит. Есть и такие пользователи, которые пишут «под замком» - то есть исключительно для себя. Ведут личный дневник в интернете. А через год или через два соцсеть вам напомнит о том, что вы писали в этот день. Вроде мелочь, а приятно сравнить нынешние ощущения с тем, что вас заботило раньше. Но следует помнить, конечно, что соцсети - не личный психолог, не стоит доверять ему очень личное. Это просто инструмент, который позволяет делать вашу жизнь интересней и разнообразней.

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