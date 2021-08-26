Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 августа 2021 года: миллион доз китайской вакцины для белорусов, смертность в мире и открытия ученых о привитых пациентах

В Беларуси отмечается резкий скачок новых диагностированных случаев «ковида»: еще 1 тысяча 357 инфицированных за сутки. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси отмечается резкий скачок новых диагностированных случаев «ковида»: еще 1 тысяча 357 инфицированных за сутки. Накануне было всего 860 новых пациентов. А за все время пандемии в Беларуси было зарегистрировано 472 тысячи 852 человека с коронавирусной инфекцией. Такова свежая статистика Минздрава.

Растет и количество выписанных пациентов: 1 тысяча 305 человек за прошедшие сутки и уже 466 тысяч 332 выздоровевших пациента за всю пандемию.

На высоком для Беларуси уровне сохраняется смертность, за сутки– 11 смертей.

– За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 712 пациентов с выявленным коронавирусом, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Миллион доз китайской вакцины

В Беларусь поступит миллион доз китайской вакцины от коронавируса уже в первых числах сентября. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, речь идет о вакцине Sinopfarm, которая ранее уже поступала в страну по гуманитарной помощи.

Документы на закупку вакцины прошли согласование. В решении этого вопроса Министерству здравоохранения Беларуси активно помогали представители МИД, а также посольств двух стран.

В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 Фото: Иван Макеев

В ВОЗ заметили стабилизацию ситуации с COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось. Это произошло после почти двух месяцев роста этого показателя. Свежую статистику обнародовал 25 августа на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что обстановка хоть и стабилизировалась, но «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. Так, по данным ВОЗ, с 16 по 22 августа в мире выявили более 4,5 млн новых случаев COVID-19, умерли свыше 68 тыс. человек.

Как часто попадают в больницу привитые от коронавируса?

Эксперты рассказали, во сколько раз чаще в больницу с COVID-19 попадают непривитые по сравнению с привитыми. По их данным, вакцинированные люди в 29 раз меньше рискуют оказаться на больничной койке, если все же заболеют ковидом.

Вероятность же заразиться коронавирусом у вакцинированных в пять раз меньше, чем у непривитых.

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