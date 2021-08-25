Удивительное возвращение подростка домой, военруки и «умные буфеты» и улица Республика Беларусь в Аргентине: что произошло в Беларуси и с белорусами 25 августа 2021 года

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На параолимпиаде в Токио Беларусь завоевала золото

В Токио проходит Паралимпиада, 27-летний белорус Игорь Бокий - один из самых ярких спортсменов - не только среди наших представителей, но и на всех Играх - завоевал золото. Он выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем (53,80 сек.). Но всего Игорь планирует выступить на шести дистанциях и везде он среди фаворитов. А вот его коронную дистанцию – 100 метров вольным стилем – на сей раз в программу почему-то не включили.

С сентября в некоторых минских школах заработают «умные» буфеты

Теперь булочку или йогурт можно будет купить с помощью QR-кода

— Умный буфет предусматривает безналичный расчет за буфетную продукцию по карте учащегося или же со счета за питание, который пополняют родители в системе ЕРИП. Для этого они должны создать для своего ребенка индивидуальный QR-код, — объяснила директор Комбинат школьного питания города Надежда Лукашевич.

Очень редкую птицу обнаружили под Червенем. Орлан-долгохвост прилетел в Беларусь из Гималаев

Орнитологи обнаружили новый для Беларуси вид птиц 22 августа в Червенском районе – орлана-долгохвоста. Об этом сообщили в организации «Ахова птушак бацькаўшчыны».

Этот вид птиц обитает к югу от Гималаев, и встречи с ним редки даже в Азии.

Орлан-долгохвост пролетел не меньше 5 тысяч километров, чтоб оказаться в Беларуси. Фото: Ахова птушак Бацькаўшчыны.

В Гомеле задержали мужчину, которого обвиняют в финансировании терорристов в Чечне

По материалам дела 30-летний мужчина в сентябре 2018 года в Хасавюрте (это город в Дагестане) передал своему знакомому деньги, которые собирались перевести ИГИЛу для покупки оружия и обмундирования.

В Беларуси и других странах у многих перестал открываться сайт reform.by

При открытии сайта у пользователей появляется следующая ошибка:

- Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

В Аргентине появилась улица Республика Беларусь

В городе Бериссо в Аргентине появилась улица, которую назвали в честь Беларуси.

Улица так и называется - Республика Беларусь.

Республика Беларусь в Аргентине. Фото: МИД Беларуси

Александр Лукашенко попросил молодежь, которая уехала за границу учиться, не возвращаться в Беларусь

- Часть нашей молодежи, получив здесь образование, стремится уехать за границу. Не все, но такая тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются – это самое страшное – от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы их в своей стране применить. И то, нужно очень внимательно посмотреть, кто и чему там научит, - высказался президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что "зачастую в соседних странах белорусским студентам вкладывают в голову не столько новые знания, а другую идеологию и делают из них идейных противников белорусского государства".

- Я хочу сказать, езжайте, учитесь, но, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают – им до нашего образования далеко – там мозги промывают и к нам забрасывают уже как агентуру, с промытыми мозгами.

Беларусь отказалась принимать польскую гуманитарную помощь для мигрантов

Белорусские власти дали понять, что не намерены принимать гуманитарную помощь для мигрантов от Польши. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

– Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Беларуси на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом, – сказал он, его слова приводит ТАСС.

В Министерстве образования рассказали, чему будут учить в школах военруки

- С 1 сентября 2021 года в учреждениях общего среднего образования вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Его основные направления деятельности – это патриотическое воспитание, координация работы по организации допризывной подготовки, в том числе и взаимодействие с командирами воинских частей, подразделений, начальниками факультативов военных кафедр, осуществление контроля требований по охране труда, правил пожарной безопасности, - пояснила начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Воссоединение дня.

Житель Кобрина полгода искал 16-летнего сына и нашел его в Новосибирске.

«С незнакомого номера пришло «Доброе утро!» — и я почувствовал, что это сын», - рассказывает он. Чтобы найти сына, Геннадий Василаке уволился и поехал с семьей в Москву, искал всеми способами, даже показывал фото прохожим. Леша молчал, но читал соцсети отца и статью в "Комсомолке". И отозвался.

Геннадий с сыном Алексеем. Фото: из личного архива героя публикации.

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