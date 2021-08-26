Распаковываем HONOR MagicBook X 14 вместе со звездой детского «Евровидения» Машей Ермаковой

Маша Ермакова тестирует ноутбук HONOR MagicBook X 14. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не за горами 1 сентября - День знаний. И если парты, за которые сядут ребята, за последние годы существенно не изменились, то потребности школьников изменились колоссально. Давайте начистоту: без современного ноутбука сейчас школьнику никуда! Ноут сегодня - это возможность выполнять домашние задания, искать информацию для докладов и готовить презентации…. А еще современный гаджет с интернетом - способ безграничного общения с друзьями, которые, к примеру, живут в другом городе или стране.

Ноутбук HONOR MagicBook X 14. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня на рынке множество моделей. Мы выбрали оптимальный с нашей точки зрения - HONOR MagicBook X 14. Вместе с талантливой молодой певицей Марией Ермаковой (она участвовала в российском и украинском проектах «Голос. Дети», с успехом выступала в национальном отборе детского «Евровидения») мы распакуем этот ноутбук и впервые включим его. И узнаем впечатления от HONOR MagicBook X 14. Кстати, Маша в этом году идет в девятый класс.

Новая техника - это само по себе очень волнительно. Мария справляется без проблем: меньше минуты - и ноутбук занимает место на столе.

- Он такой легкий, почти невесомый! - не скрывает своего удивления Маша.

Действительно, весит ноутбук всего 1 килограмм 360 граммов. И это впечатляет, а с учетом того, что экран у гаджета 14 дюймов, а толщина 15,9 миллиметра - впечатляет еще больше.

Наша распаковка HONOR MagicBook X 14 прошла отлично! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну, Мария, открывайте, включайте.

- Какой необычный экран! - говорит она, глядя на абсолютно новый гаджет.

Действительно, экран у HONOR MagicBook X 14 широкоформатный, 16:9, а еще он безрамочный. Очень удобно для мультиоконной работы: например, готовишь реферат и можешь работать сразу с несколькими источниками.

- Цвета. Они одновременно яркие, четкие и насыщенные, - делится Маша своими впечатлениями от экрана.

К слову, в ноутбуке используется IPS-матрица. Именно благодаря ей достигается максимальная естественность цветов и их четкая контрастность. IPS-матрица также позволяет полностью избежать искажений, если вы изменяете угол наклона экрана. И это еще не все достоинства: сам дисплей - матовый, значит, в солнечный день блики не будут мешать работе. Ну, а для ночи используется специальная защита от голубого свечения экрана Eye Comfort, вредного для глаз и препятствующего выработке мелатонина - гормона сна. Значит, если ребенок вечером посмотрит фильм или сделает презентацию, проблемы уснуть у него не будет. Классно!

HONOR MagicBook X 14 - отличный гаджет для учебы и свободного времени. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мария, как вам клавиатура?

- Очень удобная. Тачпад - чувствительный, компактный, небольшой и немаленький.

Теперь пришло время протестировать динамики ноутбука: Мария загружает ютуб, находит там запись одного из своих выступлений.

- Такая мощь звука, а сам он - четкий, без искажений, очень здорово! И это с учетом того, что сам ноутбук такой компактный, тонкий, эргономичный, - говорит Маша. - Прямо не верится.

- Есть еще один момент: этот компактный лаконичный гаджет - обладатель очень емкой батареи, которая заряжается очень быстро - до 70% всего за 60 минут.

- Отлично, то есть, пока я утром собираюсь в школу, он легко зарядится и не подведет в течение дня - батареи хватит, - рассуждает Мария. - Реально впечатляет!

Кстати, заряда батареи хватит, чтобы более 13 часов смотреть видео в разрешении Full HD. А если просто искать что-то в интернете, то заряда хватит на 11,3 часа веб-серфинга.

Ноутбук очень легкий, почти невесомый! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наша распаковка HONOR MagicBook X 14 прошла отлично! Впечатлений от новенького ноутбука - хоть отбавляй. Это отличный гаджет для учебы и свободного времени. Кто знает, может, такой ультрасовременный стимул в начале учебного года поможет закончить его на десятки. Как думаете, родители?

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«Электросила»

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А1

Предлагают HONOR MagicBook 15 Ryzen 7 в период с 5 августа по 12 сентября по вкусной цене 2099 рублей в рассрочку до 11 месяцев и 2199 рублей в рассрочку на 24 месяца при подключении и обслуживании на тарифном плане «Комфорт L» не менее 12 месяцев. По сравнению с прежней ценой (2599 BYN) скидка может составить до 500 рублей.

«5 элемент»

В период с 10 по 30 августа действует промоакция на HONOR MagicBook X14. Цена в рассрочку на 12 месяцев составит 2100 BYN. Ежемесячный платеж - 175 BYN. Cкидка по промокоду - 25%. Цена одним платежом - 1575 BYN.

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